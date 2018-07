Seit Anfang 2012 ruhten die Ermittlungen im Mordfall Nicole Stindt. Zu den Akten wurde der Fall aber nie gelegt, wie die zuständige Polizeiinspektion Diepholz betont. Erst kürzlich hat die Mordkommission (Moko) "Buchholz", benannt nach dem Fundort der Leiche der Frau aus Stuhr (wir berichteten mehrfach), einen erneuten Anlauf gestartet, den Täter zu finden. Warum dies jetzt wieder versucht wird, erklärt Polizeisprecherin Sandra Franke wie folgt: "Durch die technischen Weiterentwicklungen stehen der Polizei sechs Jahre später neue Auswerteprogramme zur Verfügung. Mithilfe dieser Programme konnten aus den etwa 90 Chatkontakten der Partnerbörse Friendscout24 ergänzende Informationen zu den Pseudonymen ermittelt werden, mit denen Nicole Stindt in einem engeren persönlichen Kontakt stand."

Rückblick: Am 19. August 2009 wurde Nicole Stindt von ihrer Vermieterin als vermisst gemeldet. Ihr war es ungewöhnlich vorgekommen, dass die als besonders tierlieb geltende Stuhrerin ihren Hund Berry über Nacht in ihrer Wohnung allein gelassen hatte. Am Pfingstmontag 2010 fanden Spaziergänger schließlich ihren verscharrten Leichnam im Waldstück Buchholz bei Groß Ippener (Landkreis Oldenburg). Daraufhin wurde eine 19-köpfige Mordkommission ins Leben gerufen. "Aufgrund der Umstände musste zu dem Zeitpunkt davon ausgegangen werden, dass Nicole Stindt einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen war", so die Beamten rückblickend.

Letztmalig lebend gesehen wurde Nicole Stindt am 18. August 2009 gegen 20.10 Uhr. Sie soll sich da gemeinsam mit ihrem zweiten Hund Lana auf einem Hundeplatz in Bassum aufgehalten und diesen später mit ihrem grauen Toyota Corolla, Kennzeichen DH-LB 167, verlassen haben. Bereits am nächsten Morgen wurde Lana nahe Dötlingen aufgefunden. Stindts Auto wiederum wurde am Breitenweg unweit des Bremer Hauptbahnhofs entdeckt. Die Ermittler gingen daher davon aus, dass sie in der Nacht zum 19. August ums Leben kam.

Über sie heißt es weiter: "Nicole Stindt kam mit organischen Fehlbildungen zur Welt. Ihre Mutter verschwand wenige Wochen nach der Geburt, woraufhin Nicole Stindt bei ihren Großeltern aufwuchs. Nach der Schule absolvierte sie eine Ausbildung als Arzthelferin, hatte bereits damals wenige Freunde und galt als Einzelgängerin." Nach dem Tod des Großvaters, den sie gepflegt hatte, nahm sie sich in Stuhr eine Wohnung. In dieser habe sie zurückgezogen nur mit ihren Hunden gelebt. Aufgrund eines Erbschaftsstreits sei der Kontakt zur restlichen Familie abgebrochen.

Im Zuge der ersten Moko-Ermittlungen in den Jahren 2010 bis 2012 stellte sich heraus, dass Nicole Stindt "erhebliche finanzielle" Probleme hatte. Am 19. August soll sie daher einen Termin bei einem Gerichtsvollzieher wegen einer eidesstattlichen Versicherung und zur Pfändung ihres Autos gehabt haben.

Im August 2009 verschwand Nicole Stindt, im Mai 2010 wurde ihre Leiche bei Groß Ippener gefunden. (Polizei)

Zudem ergab die Auswertung ihres Computers, dass sie seit April 2009 über die Online-Partnerbörse Friendscout24 "zahlreiche Männerbekanntschaften" schloss und einige davon auch traf. Aufgrund von Löschfristen konnte 2010 eine Vielzahl an Chatkontakten nicht identifiziert werden. Dabei soll es sich nach derzeitigem Stand überwiegend um Personen aus einem Umkreis von etwa 50 Kilometern um ihren Wohnort Stuhr handeln. Kontakt soll es laut Polizei mit Nutzern gegeben haben, die folgende "Nicknames" verwendeten: findmich44, der_Wolfgang, thomas26689, Schimi_08, sexprotz, Schnucki44, cosmo2000, i_bins_wieda und bomi65. Nicole Stindt nutzte selbst das Pseudonym "Julchen71".

Diese Personen werden aufgerufen, sich mit der Moko in Verbindung zu setzen, ebenso jene Frauen, die im fraglichen Jahr 2009 selbst Kontakt zu einem dieser Pseudonyme hatten. Melden können sie sich per E-Mail an moko@pi-dh.polizei.niedersachsen.de. Bereits 2010 lobte die Polizeidirektion Oldenburg für Hinweise, die zur Klärung des Mordfalls führen, 5 000 Euro Belohnung aus. Diese gelte weiterhin, so Sandra Franke.