Fiebern dem Event entgegen (v.l.): Ines Mannott, Mariano Paderi, Heiko Fortmann, Norman Kostelidis, Britta Vergiehn, Uwe Senkowski, Antje Eggers, Florian Walter, Jörg Krehl, Georg Bert und Bettina Gualtieri. (Janina Rahn)

Weyhe-Kirchweyhe. Die Veranstaltungsreihe „Summer In The City“ auf dem Weyher Marktplatz geht in die dritte Runde. Etliche Weyher werden dort wieder die Donnerstage in den Sommerferien ausklingen lassen. Gastronomen vor Ort und Buden-Betreiber versorgen die Besucher mit Getränken und Köstlichkeiten. Neben Bier und Wein können sich die Besucher am Stand von Cesur Yeni Cocktails mixen lassen. Sein Start-Up-Unternehmen Cocktailooo aus Bremen liefert die Trend-Getränke auf Wunsch. Auch auf dem Weyher Marktplatz will er sich mit der Idee präsentieren.

Essenstechnisch hat Ines Mannott vom Weyher Stadtmarketing für die Klassiker Brat- und Currywurst, Fischbrötchen und Pommes, aber auch Burger, Pizza, Pasta und Champignons gesorgt. Crêpes und Baguettes wiederum hat das Crossini im Angebot, das zum Mai die Gastronomie im Weyher Freibad übernommen hat. Den „Summer In The City“ nutzt Uwe Senkowski von der Bremer Baguetterie und Crêperie, damit viele Menschen das Crossini einmal auf Rädern kennenlernen. „Die Veranstaltung kam uns gelegen, um uns in Kirchweyhe zu präsentieren“, sagt er. Der Lions Club Bremer Süden bietet diesmal keinen Burgunderschinken im Roggenbrötchen an, wie Mitglied Florian Walter verrät. Dafür aber solle es eine kulinarische Überraschung geben, verspricht er.

Britta Vergiehn vom Pfälzer Weintreff war von den zwei Malen „Summer In The City“ begeistert – und das nicht nur wegen des sonnigen Wetters. „Es war ein Highlight für Weyhe“, sagt sie. Dem pflichtet auch Antje Eggers von der Zapferei bei: „Es ist eine Veranstaltung für jedermann.“ Das Müllaufkommen hatte bei einigen Besuchern Kritik hervorgerufen. Diesmal soll es Mehrwegbecher geben. Für einen Euro Pfand können sie bei der Zapferei, Garbs am Markt oder im Vivaldi abgegeben werden.

Die sechs Veranstaltungen von jeweils 17 bis 22 Uhr versprechen wieder Livemusik. „Wir haben den Fokus auf regionale Gruppen gelegt“, erklärt Ines Mannott. Den Anfang macht am ersten Termin, 4. Juli, die Stuhrer Sambagruppe Sambrassa. Ab 20 Uhr ist auf dem Marktplatz dann Rudelsingen zu bekannten Liedern angesagt. Zu Beginn der zweiten Donnerstagabend-Veranstaltung spielt die Stuhrer Powerpop-Band Lenna, die Woche darauf steht die Rock‘n‘Roll-Band Shy Marona aus Weyhe auf der WESER-KURIER-Bühne. In der vierten Woche bestreitet die 13-köpfige Bremer Rentner-Band Never Too Late ihren Auftritt. Blues und mehr verspricht das Duo New Jam aus Weyhe und den Abschluss der sechsteiligen Veranstaltungsreihe besiegeln Ann Doka und Band aus Bremen mit frischem New Country-Pop. Im Vorprogramm der Haupt-Acts präsentieren sich Vereine und junge Bands auf der Bühne. Die Tanzschule Reiners ist zum Beispiel mit Wettkampfgruppen und einer Kindertanzgruppe am 11. Juli vertreten und die Lateinformation TSC Hansa Syke am 1. August. In den Pausen wird DJ Tilow für musikalische Unterhaltung sorgen.

Die erste Parkbucht am Marktplatz ist für Besucher erneut gesperrt und Rettungskräften vorbehalten. Laut Ines Mannott vom Stadtmarketing wird zunächst mit 40 Biertischgarnituren geplant, einige Gastronomen stellen zudem selbst Sitzgelegenheiten und Stehtische auf. Die Gemeinde möchte den Andrang bei der ersten Veranstaltung erst einmal abwarten, bevor aufgestockt wird. „Es ist ein Prozess“, sagt Ines Mannott.



Der Eintritt zu der Veranstaltung ist wie immer frei. Weitere Infos zum Programm sind im Rathaus oder unter www.weyhe.de erhältlich.