Ob Leester Marsch, Böttchers Moor oder Melchiorshauser Fuhren – überall, wo es grün ist, hinterlässt Weyhes Umweltbeauftragter Ulf Panten seine Spuren. (Gemeinde Weyhe)

Weyhe. Etwas Schöneres, als das Grün in seiner Heimatgemeinde Weyhe zu pflegen und weiterzuentwickeln kann sich Ulf Panten kaum vorstellen. Der gebürtige Leester erkundete, kaum dass er in die Pedale treten konnte, schon mit dem Fahrrad die Leester Marsch – bis heute einer seiner Lieblingsorte in der Gemeinde. Seit genau 25 Jahren ist das gemeindliche Grün auch sein Einsatzort, so lange ist Ulf Panten inzwischen Weyhes Umweltbeauftragter.

Nach der Ausbildung zum Elektroinstallateur besuchte Ulf Panten Mitte der Achtziger die Fachoberschule, um später das Studium der Forstwirtschaft in Göttingen aufzunehmen. Während des einjährigen Vorbereitungsdienstes kam dann die Ernüchterung: Durch die Verwaltungsreform bei den Landesforsten sollten von 37 Anwärtern bis zu drei übernommen werden. Da kam Ulf Panten die Stellenausschreibung seiner Heimatgemeinde ganz gelegen. Weyhes erster Umweltbeauftragter überhaupt, Andreas Block-Daniel, war freigestellt worden, machte sich später als Baumgutachter selbstständig. Am 17. November 1994 konnte Ulf Panten bei der Gemeinde seine Nachfolge antreten.

Dessen Aufgabenfeld war zunächst zweigeteilt, „50 Prozent Energie-Agentur Weyhe und 50 Prozent Umwelt“, wie Ulf Panten erzählt. Der heute 58-Jährige absolvierte einen Lehrgang zum Energieberater bei der Handwerkskammer. 2001 übernahm Kollegin Christina Mielke den Bereich der Energie-Agentur Weyhe (EAW), die wegen des Wegfalls von Fördergeldern inzwischen aufgelöst ist. Ulf Panten konzentrierte sich fortan auf die Umwelt, verantwortet seither die Planung und die Anlage unterschiedlicher Biotopflächen und betreut sie. „Wir haben viel gemacht in der Zeit“, sagt er. In der Zeit seien über 100 Hektar ökologisch entwickelt worden. Als Glanzpunkt seiner zurückliegenden Dienstzeit nennt Ulf Panten die Herstellung der größten zusammenhängenden Waldfläche der Gemeinde in Melchiorshausen. 70 Hektar sollen durch die Verbindung der bestehenden Waldflächen Böttchers Moor und Melchiorshauser Fuhren durch einen neuen, elf Hektar großen Wald entstehen. Gedacht war das Vorhaben als „Sparbuch für die Umwelt“, wie es vor drei Jahren von der Gemeinde hieß. Als Ausgleichsprojekt für die Öko-Bilanz der Gemeinde gewissermaßen.

Aber es sind nicht nur die großen Projekte, auf die Ulf Panten mit Stolz blickt. Die Flutmulde an der Hache hinter dem Freibad habe sich überdies „ökologisch toll entwickelt“. Die Hache kann über die Ufer treten, was einer Auenlandschaft gleich komme. Viel ist in Zusammenarbeit mit anderen Vereinen entstanden, oft mit der Weyher Gruppe des Naturschutzbundes (Nabu). Aber auch an die Teichsäuberungsaktion am Weyher Rathaus mit der Jugendfeuerwehr erinnert sich Ulf Panten gerne zurück. 40 Jugendliche halfen mit, festes Schuhwerk war da bei dem Matschaufkommen Pflicht.

Allein 40 Hektar Gehölz sind unter Ulf Panten in Weyhe angelegt worden, die größte Fläche ist die gegenüber der Nabu-Zentrale an der Böttcherei mit zwölf Hektar. 200 000 Bäume sind dort angepflanzt worden. Als Landschaftsschutzgebiete gelten nur wenige Orte in der Gemeinde. Die Weyher nutzen sie schließlich auch rege zur Naherholung. Das ist gut so, findet Panten: „Wir wollen ja auch die Natur erlebbar machen.“