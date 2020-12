Der gesamte Weg mit den einzelnen Impf-Stationen ist als Einbahnstraßensystem angelegt. (Vasil Dinev)

Landkreis Diepholz. Gleich hinter der Tür wartet ein Bildschirm mitsamt Kamera und Messgerät auf den Besucher, über das die Temperatur des Neuankömmlings gemessen wird. Sobald jemand Fieber hat, schlägt das Gerät Alarm. Direkt daneben steht dann auch schon bereits der Empfangstresen, abgeschirmt durch eine Plexiglasscheibe, um die potenziellen Impflinge zu empfangen. Das Impfzentrum für den Landkreis Diepholz ist inzwischen in der Bassumer Klinik eingerichtet und betriebsbereit. Nun warten alle Beteiligten nur noch auf die Terminvergabe und den Impfstoff. „Wir sind einsatzfähig“, betonte auch noch einmal Ralph Ehring, einer der beiden Geschäftsführer des Klinikverbunds, bei einem Termin vor Ort.

Im Januar soll es voraussichtlich endlich so weit sein, dann werden auch in Bassum die ersten Patienten geimpft. Nach dem Check-In geht es dann weiter zur Anmeldung, für die drei wichtige Unterlagen benötigt werden: Ausweis, Impfpass sowie die Terminbescheinigung. Dort bekommen die Impflinge außerdem einen Aufklärungsbogen, den sie ausfüllen müssen, ehe es weiter in den Registrierungsbereich geht, der direkt nebenan liegt. Um eine Ecke warten dann mehrere Einzelräume für die vertraulichen Aufklärungsgespräche mit einem der Ärzte. Die Korridore und auch die Türen sind dabei alle extra breit angelegt und entsprechend barrierefrei erreichbar.

Anschließend geht es weiter zum eigentlichen Hauptgeschehen: Von einem größeren Flurbereich mit Tresen gehen die einzelnen Zimmer mit den Impf-Plätzen ab, von denen zwei in einem Patientenzimmer mit entsprechendem Sichtschutz untergebracht sind. Von dort aus geht es dann für die Impflinge weiter in einen Wartebereich, in dem sie sich noch einen Moment ausruhen und einen Schluck trinken können, ehe sie durch den Ausgang die Klinik wieder verlassen. Alles ist dabei im Einbahnstraßensystem geregelt, um Berührungspunkte zu vermeiden. Gut eine Stunde sollten die Impflinge für den Aufenthalt im Impfzentrum einplanen.

„Unsere Kollegen stehen an allen Stationen für Hilfe oder Fragen bereit“, erklärt Ehring. Außerdem werden die Impflinge laufend über das ganze Vorgehen informiert. Über große Bildschirme sollen dafür in den Wartebereichen die wichtigsten Fragen beantwortet werden. Und auch, wenn einem Impfling vor Aufregung mal schwindelig werden sollte, ist für entsprechende Sanitätsräume gesorgt. Darüber hinaus wird ein Sicherheitsdienst am Ein- und Ausgang sowie im Impf-Bereich vor Ort sein.

„Wir haben auch noch andere Räume, die wir zur Not kurzfristig bereitstellen können“, erklärt der zweite Klinikverbund-Geschäftsführer Uwe Lorenz. Bis zu 20 Impf-Plätze und sechs Beratungsräume für die Vorgespräche sind insgesamt verfügbar, ob alle tatsächlich auch komplett ausgelastet werden, muss sich im laufenden Betrieb zeigen. „Wir werden zwischen den Jahren oder Anfang Januar auch noch einen Testlauf machen“, berichtet der neue Geschäftsführer, der seit 1. Dezember beim Klinikverbund ist. So könne man im Vorhinein feststellen, an welcher Stelle es vielleicht noch ruckelt oder es eng wird. „Bei Bedarf können wir dann noch nachschärfen“, sagt Ehring.

Bis zu 67 Mitarbeiter könnten bei vollem Betrieb über einen Arbeitstag verteilt in dem Impfzentrum tätig werden. Neben den Mitarbeitern aus dem Klinikverbund werden dabei auch niedergelassene Ärzte, die sich freiwillig gemeldet haben, eingesetzt. Außerdem übernehmen freiwillig gemeldete Ehrenamtliche einen Teil der Aufgaben und zusätzlich wird nur für das Impfzentrum weiteres, medizinisches Fachpersonal eingestellt. Dazu kommen weitere Einsatzkräfte vom Deutschen Roten Kreuz (DRK), die von dort aus als mobile Impf-Teams Seniorenheime oder immobile Kreis-Bewohner für die Impfungen ansteuern werden.

Theoretisch könnten in dem Impfzentrum am Tag bis zu 2000 Impfungen vorgenommen werden. Allerdings wird der ein oder andere Impfling in der Praxis vielleicht doch noch mehr Fragen haben und entsprechend etwas mehr Zeit benötigen als manch anderer. „1500 schaffen wir aber immer“, schätzt Landrat Cord Bockhop. Theoretisch wären also rund 30 000 Impfungen im Monat möglich. Doch dafür wird entsprechend Impfstoff benötigt. Weil dabei auch die zweite Nachimpfung mit einkalkuliert werden muss, muss sogar doppelt so viel Impfstoff vorrätig sein.

Die Geriatrie, die sonst normalerweise in dem Bereich der Klinik untergebracht ist, wird übrigens auch weiterhin voll weiterlaufen können. „Da hat uns die Struktur des Hauses in die Karten gespielt“, erklärt Ehring. So sei es möglich gewesen, die Geriatrie vorübergehend mit auf einer anderen Station unterzubringen. „Die Patienten werden ganz normal weiterbehandelt“, berichtet der Geschäftsführer, der auch noch einmal betont, dass generell die Gesundheitsversorgung im Krankenhaus in keinerlei Weise durch das Impfzentrum eingeschränkt wird.