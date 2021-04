Umgeben von Mischpulten, Keyboards und Bildschirmen im selbst gebauten Tonstudio kommt Rafael Jung in seiner Leidenschaft an: dem Musikmachen. (Michael Galian)

Weyhe-Kirchweyhe. Zugegeben: Von einem Schwimmbad ist im Anbau des Hauses von Heike und Rafael Jung rein gar nichts mehr zu sehen. Was aber wohl geblieben ist, ist ein Flair, sich in diesem Raum etwas Gutes zu tun. Denn Rafael Jung, Kirchweyher seit Ende 2019, nutzt es nach einem Umbau nicht nur als Musikstudio. Es ist zusätzlich das Yoga-Studio einer Physiotherapeutin - seiner Ehefrau Heike. Beide bringen dort zusammen, was sie begeistert.

„Ich hatte die Idee schon, seit ich jung war“, sagt Jung, der inzwischen 64 Jahre alt ist und damit die Zeit zu Beginn der 1980er-Jahre meint. Damals hätte so eine Bandmaschine, die er für Tonaufnahmen gebraucht hätte, 10.000 D-Mark gekostet, sagt er. Bei der Anschaffung der digitalen Geräte heute fiel das anders aus. Die ganze Anlage - Jung hat in seinem Studio ein Rondell aus Mischpulten, Keyboards und Monitoren geschaffen - wird noch dazu gleich dreifach genutzt: für Proben, professionelle Aufnahmen und kleine Konzerte im Privatem. Platz ist in dem früheren Schwimmbecken für etwa 30 Leute, meint Jung.

All das sind Dinge, mit denen sich Jung gut auskennt, weil er vom Fach ist. Zwar wollte er nach dem Abi erst einmal Schiffsbauingenieur werden und ist zur See gefahren, schwenkte dann aber um, weil ihn das Heimweh plagte. Dann hat er in Köln Musik mit dem Nebenfach Gesang studiert - mit dem Abschluss als staatlich geprüfter Instrumentalpädagoge. Seit 1988 leitet er die Musikschule des Landkreises Oldenburg in Wildeshausen, seit 2005 ist er ihr Geschäftsführer.

Dabei war die Musik schon viel früher Teil seines Lebens. Er startete mit dem Trompetespielen. „Ich kann zumindest ,La Paloma' auf allen Instrumenten spielen“, sagt Jung lachend, weiß aber schon längst: „Alles, was Tasten hat, das ist mein Zeug.“ Die sechs Keyboards im Studio und eines in der Wohnung zeugen davon. Mit zehn oder elf - so genau weiß Jung es nicht mehr - fing er mit dem Klavierspielen an. Spät, wie er sagt. Gut sei es, mit sechs anzufangen. Dennoch trat sein Talent offenbar zu Tage. Als „turboüberdurchschnittlichgut“ bezeichnet er sein Können rückblickend. Allerdings: „Ich hatte einen schlechten Musiklehrer. Der hat gleich losgebrüllt.“ Schülern, wie er einer war, ist er während seiner Musikschullaufbahn nur zwei Mal begegnet, erzählt er.

Jung hat das nicht abgehalten, macht die Musik auf jene Art zu seinem Beruf, aber auch zum ewigen Begleiter. Schon mit 15 lötete er seinen eigenen Verstärker zusammen, hatte er seine erste eigene Band. Zunächst ging es da jazzig zu, nebenher machte er Unterhaltungsmusik, Rock und Blues kamen in den vergangenen Jahrzehnten dazu, sagt er. Heute ist er Teil mehrerer Bands, darunter Rafis Swing Club Combo.

Seinen vorerst letzten Auftritt hatte er im vergangenen September im Bremer Club Meisenfrei. Nicht genug, dass sein Hobby schon durch die Corona-Pandemie eingeschränkt ist. In guten Jahren habe er 50 Konzerte über zwölf Monate verteilt gehabt. Auch im Job merkt er, was nicht geht. „Es ist total einsam“, sagt er über die Atmosphäre in der Musikschule, in der es derzeit nur um „Mangelverwaltung“ geht und der Unterricht in die digitale Welt verlagert wurde. 1700 Schüler habe die Schule vor der Pandemie gehabt, mittlerweile sind es noch 1300. Die Klaviere in Wildeshausen verstimmen allmählich, sagt Jung und „die lasse ich jetzt auch nicht stimmen“. Zu ungewiss ist die Lage derzeit und auch in Zukunft. „Ich hatte mir meine letzten Jahre im Job anders vorgestellt“, sagt er über die anderthalb Jahre, die er nun noch bis zum Ruhestand vor sich hat. Musik, sagt Jung, sei offenbar „systemirrelevant“. Musik laufe im Radio, nur: „Wo die herkommt, daran denkt keiner“. Und: „Wenn man keine Kinder mit Musik erzieht, kommt nichts nach“, sagt Jung mit Blick auf den künstlerischen Nachwuchs.

Bei Jung allerdings soll sehr wohl etwas nachkommen - sein eigenes Business nämlich. Umgebaut hat er das Schwimmbad dafür im vergangenen Sommer. „Da bin ich ganz sutsche angefangen.“ Das Becken hat einen Dach und der Raumboden damit eine größere Fläche bekommen - 70 Quadratmeter insgesamt. „Ich habe sehr viel Arbeit selber hineingesteckt“, sagt er. Bis Weihnachten war er fertig und hat im Studio eine „brauchbare Akustik“ geschaffen, die sich auch für die Online-Yoga-Sitzungen seiner Frau Heike eignen. Die bescheinigt: „Das Sprechen ist nicht ermüdend.“ Das Tonstudio, das mit „High Key“ einen Namen bekommen hat, der einer fantasie-englischen Aussprache ihres Vornamens entspricht, will Jung kommerziell betreiben. „Ich sehe hier keine riesen Rockproduktion“, sagt er zwar, aber auch: „Ich habe keine Angst vor Profis“. Er sieht seine künftige Kundschaft im „Zwischenbereich“, wo er eine „breite Szene“ ausmacht. Bis es damit richtig losgeht, beschäftigt sich der 64-Jährige weiterhin auch als Privatmensch weiter mit Musik - sechs bis zehn Stunden pro Woche, wie er sagt. Von einer „tiefen Befriedigung“ spricht Jung beim Musikmachen, das sehr wichtig für ihn sei - „eine unerklärliche Geschichte“.