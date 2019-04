Richtung Hamburg ist der Verkehr auf der A 1 an der Anschlussstelle Bremen/Brinkum nach wie vor beeinträchtigt. (Golitschek)

Die Sanierungsarbeiten auf der Autobahn 1 zwischen dem Dreieck Stuhr und Bremen/Brinkum sind kürzlich beendet worden, und zumindest in Richtung Osnabrück sind alle drei Fahrspuren wieder befahrbar. Anders sieht es auf dem Abschnitt Richtung Hamburg zwischen der Abfahrt Bremen/Brinkum und Bremen-Arsten aus: Kurz vor der Fahrrad- und Fußgängerbrücke an Am Röwekamp stehen nach wie vor Baustellenmarkierungen und ein Streifen ist immer noch gesperrt. Aber was wie eine Geisterbaustelle wirkt und schon lange Kopfschütteln wegen der vermeintlich vermeidbaren Behinderungen auslöst, ist tatsächlich Teil eines anderen Vorhabens.

„Von außen kann man das nicht so leicht zuordnen“, räumt Joachim Delfs, Leiter der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr für den Geschäftsbereich Oldenburg ein. Doch mit seiner Behörde habe das nichts zu tun. „Die Baustelle ist abgenommen, wir hatten noch nur gelbe Markierungen zu entfernen. Das ist nach meinen Informationen auch schon erledigt.“ Dass im Bereich der Brinkumer Anschlussstelle immer noch ein Fahrstreifen gesperrt und der Bereich verengt ist, hat einen anderen Grund: Die Arbeiten an der Ochtumbrücke ein Stück weiter. Die führen nach wie vor zu Stau an der Auf- und Abfahrt, insbesondere auf dem rechten Fahrstreifen, wenn die LKW für die anderen Verkehrsteilnehmer bremsen müssen.

Auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt Jörn Kück von der Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges), dass die Fahrbahnsperrung an der Ausfahrt Bremen/Brinkum auf die Arbeiten an der Ochtumbrücke zurückgeht. Die Deges ist Bauherrin an der Ochtumbrücke und arbeitet für den Bremer Senator für Umwelt, Bau und Verkehr. „Mit der Baustelleneinrichtung und dem zu kurzen Abstand zwischen Anschlussstelle und Baustelle war es nicht möglich, die Verziehung von drei auf zwei Fahrspuren nach der Anschlussstelle Bremen/Brinkum vorzunehmen“, sagt er. Der Bereich wird auch noch für eine Weile ein Nadelöhr bleiben: Der Ersatzneubau soll bis Ende Juni 2020 fertiggestellt werden. Die Bauarbeiten sollen immerhin im Zeitplan liegen. Im gesamten Zeitraum werde auch die Anschlussstelle Bremen/Brinkum von der Baustelle betroffen sein. Eine Umleitungsempfehlung für Autofahrer gebe es nicht. Ab Sommer dieses Jahres soll der Gesamtverkehr auf den dann neu gebauten nördlichen Überbau der Ochtumbrücke geführt werden. Kück versichert: „Die Anschlussstelle bleibt aber in beide Fahrtrichtungen voll funktionsfähig.“

Dass die Ochtumbrücke nicht parallel zu den Sanierungsarbeiten an der A 1 neu gebaut wurde, hatte für Kritik gesorgt. „Es wäre besser gewesen, diese Projekte zu verbinden, statt die daraus resultierenden Flaschenhalseffekte zeitlich aneinanderzureihen“, hatte der Verkehrsexperte der Bremer Handelskammer, Olaf Orb, erst kürzlich im WESER-KURIER gesagt. Jörn Kück begründet das mit einem erforderlichen Planfeststellungsverfahren: „Mit dem Bau der Brücke konnte erst relativ spät begonnen werden, da in Absprache mit dem Bund diese Brücke nicht sechs- sondern achtstreifig gebaut werden sollte.“ Das Planfeststellungsverfahren sei dabei sowohl für den Bereich Bremen als auch für den Bereich Niedersachsen notwendig gewesen, um das Baurecht zu erhalten. Deshalb sei es nicht gelungen, sich an den zeitlichen Ablauf der Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn zwischen Bremen/Brinkum und dem Dreieck Stuhr zu binden. „Der achtstreifige Bau der Brücke ist sinnvoll, da in absehbarer Zeit mit den Planungen einer achtstreifigen A 1 im Bereich Bremen begonnen werden soll“, spricht Kück schon von den nächsten Bauarbeiten.

Die Ochtumbrücke muss neu gebaut werden, da laut Kück bei einer Prüfung „erhebliche Defizite festgestellt“ worden seien, die einen „zeitnahen Ersatzneubau erforderlich gemacht“ hätten. Wegen der Schäden – „Spannungsrisskorrosion ohne Ankündigungsverhalten“ –, der Lage der Brücke im Fernstraßennetz sowie dem perspektivischen Ausbau der A 1 sei eine bloße Sanierung nicht sinnvoll gewesen. Noch im September 2018 hatte ein Sprecher des Bremer Amtes für Straßen und Verkehr versichert, eine kurzfristige Ausfallgefahr bestehe nicht.