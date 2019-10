Wollen gemeinsam am Ruf ihrer Branche arbeiten: die Mitglieder des neuen Vereins Immobilienexperten im Nordkreis. (Vasil Dinev)

Stuhr/Landkreis Diepholz. Vor rund drei Jahren riefen zahlreiche Makler im Nordkreis Diepholz ein Netzwerk ins Leben. Unter dem Namen Immobilienexperten im Nordkreis ging es den Unternehmern vor allem um den Austausch untereinander, aber auch um die Stärkung der eigenen Position gegenüber der wachsenden Konkurrenz auf dem Immobilienmarkt im Internet (wir berichteten). Nun macht die Gruppe den nächsten Schritt: Vor Kurzem gründete sie einen Verein. Den Vorsitz übernimmt Gisela Hechler von der Hechler und Twachtmann Immobilien GmbH mit Sitz in Stuhr. Das Unternehmen, das sie gemeinsam mit Volker Twachtmann leitet, war auch Initiator für das gesamte Projekt.

Wie so viele Wirtschaftsbereiche habe sich auch die Immobilienbranche durch das Internet stark verändert, berichtet Volker Twachtmann. „Die Menschen sind deutlich besser vorbereitet“, sagt er aus eigener Erfahrung. Oft seien die Informationen, die sich die Interessenten zum Beispiel in Online-Portalen für Immobilien besorgen, aber nur „vermeintliche Informationen“, wie Twachtmann findet. Die deutschland- oder teilweise weltweit agierenden Seiten wiesen vor allem eine Schwachstelle auf: die Lokalkompetenz. Und um genau diese geht es den Immobilienexperten im Nordkreis mit ihrem Verein. „Das ist ein Weg, sich gemeinsam zu positionieren“, sagt Twachtmann. Und Hechler ergänzt: „Die Portale fingen an, uns finanziell anzugreifen.“

So sind zum Beispiel die jahrelange Präsenz vor Ort und die regionale Verwurzelung Kriterien für die Mitgliedschaft in dem neuen Verein. Neben Hechler und Twachtmann haben sich auch die Oestmann und Ahrens Immobilien GmbH aus Stuhr, die Axel Brauner Immobilien und Verwaltung GmbH aus Stuhr, die Voba Immobilien der Volksbank Syke, Zelle Immobilien aus Syke, Benjes Immobilien aus Bruchhausen-Vilsen, Hirdler Immobilien und Baubetreuung aus Weyhe, Schäfer Immobilien aus Bassum sowie der Immobilienservice der Kreissparkasse Syke der Gruppe angeschlossen. Gemeinsam decken sie mit ihrem Portfolio so gut wie den gesamten Nordkreis Diepholz ab. Aber auch zum Beispiel nach Bremen hinein oder nach Verden und Nienburg reichen die Kontakte, heißt es von der Gruppe.

Gemeinsam möchte die Runde über Öffentlichkeitsarbeit auch am Ruf der Makler arbeiten. Bei regelmäßigen Treffen tauschen sich die Fachleute über Fachthemen aus. „Wir haben oft die gleichen Probleme“, berichtet Elke Benjes von Benjes Immobilien. Die Zusammenkünfte seien ein sehr „wirksamer Erfahrungsaustausch“. Neben inhaltlichen Themen werde sich auch über „besondere Immobilien“ ausgetauscht, sagt sie weiter. Auch Praktikanten oder Auszubildende, die vielleicht in den eigenen Reihen keinen Platz finden, sollen durch den Austausch im Netzwerk profitieren, nennt Gisela Hechler eine weitere Möglichkeit durch den Verein. „Qualifiziertes Personal ist schwer zu kriegen“, weiß auch ihr Kollege Axel Brauner.

Bei aller Kooperation bleiben die Mitglieder aber Konkurrenten. „Wir sind auch immer noch Wettbewerber. Das soll sich auch nicht ändern“, betonten Volker Twachtmann und Thomas Ahrens. Über die rechtliche Position eines Vereins sei aber mehr möglich. Wie zum Bespiel ein eigene Internetseite, so Ahrens weiter.

Für die Zukunft können sich die Makler ebenfalls gemeinsame Veranstaltungen vorstellen, zum Beispiel auf Gewerbemärkten, aber auch ein eigenes Immobilien-Portal sei möglich, findet Axel Brauner. „Es wächst“, sagt Thomas Ahrens zum Entwicklungsprozess des Vereins. Im Fokus sollen dabei die gemeinsamen „Qualitätsstandards“ stehen. „Wir haben auch alle einen Ruf zu verlieren“, sagt Volker Twachtmann mit Blick auf die Konkurrenz aus dem Internet. Daher gelte es, den Prozess auch „etwas transparenter zu gestalten“, wie Jörg Städler vom Immobilien-Service der Kreissparkasse Syke meint.

Dazu soll jetzt der Verein, dessen Vorsitzende Gisela Hechler im Vorstand durch den zweiten Vorsitzenden Hauke Schröder, Kassenwart Axel Brauner und Schriftführerin Elke Benjes unterstützt wird, dienen.

Der Verein Immobilienexperten im Nordkreis möchte demnächst auch im Internet unter www.immobilienexperten-im-nordkreis.de präsent sein. Außerdem ist er im Sozialen Netzwerk Facebook zu finden.