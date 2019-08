Er war zwar in der Raumfahrttechnik tätig, sein Herz schlägt aber für die weniger abgehobenen Dinge: Stefan Koschade. (Vasil Dinev)

Stuhr. Stefan Koschade ist am Boden geblieben. Dabei ging es für den promovierten Physiker in der Raumfahrttechnik beruflich immer hoch hinaus. Noch heute fliegt ein Teil seiner Arbeit in den Weltraum. Seine große Leidenschaft aber liegt nicht jenseits der Erdatmosphäre, sondern ist vielmehr verwurzelt im Erdboden: Der Stuhrer hat ein großes Herz für die Natur. Für seine Verdienste in der Arbeitsgruppe „Mehr Grün für Stuhr“ und den Einsatz für Jugendliche innerhalb der Organisation Pro Ehrenamt erhielt er im Frühjahr den Stuhrer Wolf – die silberne Anstecknadel als Zeichen der Anerkennung.

Koschade schlägt das Gut Varrel als Treffpunkt für das Gespräch vor. Für ihn ein wichtiger Ort in Stuhr, wenn auch nicht der wichtigste. Der liegt nämlich in Fahrenhorst und sogar noch etwas grüner als das Gutsgelände. Es ist der Warwer Sand. „Es gibt nichts Schöneres, als durch den Wald zu gehen, und ihn zu riechen“, sagt Koschade und holt einmal tief Luft, als er auf dem schmalen, von Bäumen gesäumten Spazierweg auf die vier Babywälder am Gut Varrel zugeht. Wenn er im Wald ist, dann sieht er den Himmel gar nicht, ist er verdeckt durch die Baumkronen. Der Weltraum scheint noch ferner als ohnehin schon.

Eigentlich wollte Stefan Koschade, im oberschlesischen Gleiwitz geboren und in Kattowitz aufgewachsen, einmal Kinderarzt werden. Doch dafür fehlte ihm Latein, wogegen er sich am Gymnasium im hessischen Gießen, wo er seit seinem 13. Lebensjahr lebte, bewusst entschieden hatte. „Das habe ich nie haben wollen. Ich ziehe die lebendigen Sprachen vor“, sagt er. Diese Einstellung hat ihm auch im Berufsleben genützt. Er arbeitete in den 1980er-Jahren für die amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa, im Weltraumbahnhof Cape Canaveral. Als er 1986 nach Stuhr zurückkehrte – er war 1975 in die Gemeinde gezogen, weil er damals ein Angebot aus Bremen erhielt – trat er der Gruppe „Grün für Stuhr“ bei. Auch, weil ihn der Umgang der amerikanischen Bevölkerung mit natürlichen Ressourcen erschreckt hat, sagt er.

Mit der Rückreise verbindet Koschade jedoch nicht nur schöne Erinnerungen. Kurz zuvor hatte er eine der größten Katastrophen der Raumfahrtgeschichte unmittelbar miterlebt: das Unglück der „Challenger“ am 28. Januar 1986. Wenige Sekunden nach dem Start zerbarst die Raumfähre, keiner der sieben Menschen an Bord überlebte. „Man sah im Missionskontrollzentrum überall Menschen, die auf den Fluren standen und weinten“, erzählt Koschade von dem einschneidenden Erlebnis.

Seit er mit den Gedanken nicht mehr bei den Sternen ist, kann sich der 75-Jährige mehr auf das konzentrieren, was am Boden passiert. Und das buchstäblich. Eine große Leidenschaft ist das Sammeln von Pilzen, schon seit dem sechsten Lebensjahr. Dafür zieht es den Alt-Stuhrer und seine Ehefrau auch nach Dänemark. Die Natur hat Koschade schon als kleiner Junge schätzen gelernt. Urlaube mit der Familie in den Bergen, auf entlegenen Bauernhöfen, die nur mit dem Pferdefuhrwerk zu erreichen waren, gehören zu seinen schönsten Erinnerungen, sagt er. „Man muss die Natur nicht nur tolerieren, man muss sie respektieren“, sagt er. Der Klimawandel, so die Überzeugung des Preisträgers des Stuhrer Wolfs, lässt sich nicht mehr vollkommen aufhalten. Eine Milderung sei bloß noch durch die Änderung der Gewohnheiten, einen schonungsvollen Umgang mit Ressourcen und Aufklärungsarbeit bei der Jugend möglich.

Respekt vor Umweltbewegung

Um den letzten Punkt geht es Koschade vor allem bei Pro Ehrenamt, einer Abteilung der Stuhrer Freiwilligenagentur. Bei der Ehrenamtsmesse im Stuhrer Rathaus kam vor fünf Jahren der Gedanke auf, die junge Generation stärker mit einzubeziehen. Seither sind Koschade und ein weiterer Mitstreiter auch bei der Berufsmesse in der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Brinkum mit Pro Ehrenamt vertreten. Er erklärt: „Wir wollen sie nicht ins Ehrenamt bringen, sondern dafür sensibilisieren.“ Und er sieht große Hoffnung. Gerade das durch die junge Schwedin Greta Thunberg beeinflusste Besinnen auf die Umwelt ringt dem Ehrenamtler viel Respekt ab. „Das bestätigt das, was wir vor fünf Jahren vermitteln wollten. Es hat nur andere Vorzeichen.“

Jährliches Highlight mit der Gruppe „Grün für Stuhr“ ist für Koschade die Pflanzung eines neuen Babywaldes, die es seit 1982 für Neugeborene eines Jahrgangs in Stuhr gibt. Dann bewirtschaftet die Gruppe noch eine Streuobstwiese am Gut Varrel. Das Gras wächst dort fast kniehoch, ihre Äste tragen Pflaumen-, Äpfel-, Kirsch- und Birnenbäume weit von sich gestreckt. Sie hätten einen Schnitt nötig, die meisten Mitglieder der Gruppe seien aber schon nahe der 80 und könnten die Arbeit nicht mehr verrichten. „Wir wollten mal beim Bauhof der Gemeinde anfragen“, erklärt Koschade, der dreifacher Großvater ist. Bis vor zwei Jahren gab es eine Kooperation mit den ersten Klassen der Grundschule Moordeich, die Äpfel von der etwa 1500 Quadratmeter großen Wiese sammelten und weiterverarbeiteten. Koschade lächelt, wenn er daran zurückdenkt: „Da sind oft lustige Fragen der Kinder dabei gewesen, wo man über fünf Ecken denken musste.“

Ganz auf dem Boden geblieben ist der Ruheständler auch bei der Überreichung des Stuhrer Wolfs. In seiner Zeit in der Raumfahrttechnik habe er viele Auszeichnungen bekommen – stets für die Leistung in der Gruppe. Und daher gilt auch die silberne Anstecknadel in seinen Augen ihm nicht allein. „Jeder Ehrenamtliche ist eigentlich nichts ohne sein Team.“