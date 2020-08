Jens Vörtmann, Geschäftsführer von Caravan und Freizeit Vörtmann in Stuhr, bestätigt die steigende Nachfrage am Camping. (Michael Galian)

Wie jeden Sommer steigen bei vielen Menschen die Reiselust und das Verlangen, einfach mal rauszukommen. Coronabedingt entscheiden sich derzeit einige Urlauber gegen Hotels oder Ferienhäuser und Camping entwickelt sich immer mehr zum Trend.

„In diesem Jahr melden sich viele Neukunden, die sonst nichts mit Camping am Hut hatten oder es nie für sich selbst genutzt haben und finden das gerade jetzt eine gute Idee“, berichtet Jens Vörtmann, Geschäftsführer von Caravan und Freizeit Vörtmann in Brinkum. Hier werden Wohnmobile und Wohnwagen, auch Caravans genannt, verkauft und vermietet. „Die Nachfrage ist im Bereich der Vermietung und in dem Bereich des Verkaufs gestiegen. Wir fokussieren uns insbesondere auf den Verkauf von Neufahrzeugen“, so Vörtmann. Allein die Kundenkontakte haben sich hier im Vergleich zu den Vorjahren mindestens verdoppelt.

Die Zielgruppe des Campings sei die gesamte Gesellschaft und auch immer mehr junge Leute interessieren sich dafür. Familien mit Kindern, die jetzt Schulferien hatten, gehören vermehrt zur Kundschaft, erzählt der Campingliebhaber. Und weiter: „Man kann in der Natur sein und zum Beispiel ohne Probleme den Hund mitnehmen. Es ist ein großer Freiheitsaspekt und die Spontanität ist gegeben. Man kann Städtetouren machen, aber auch einfach an einen See fahren. Das Reizvolle ist, dass es keinen konkreten Zielort gibt, wo die Reise zu Ende ist, sondern man einfach rumkommen kann.“

Auch Mario Jungnitsch, Geschäftsführer von Reisemobile Jungnitsch aus Weyhe, nimmt eine steigende Nachfrage wahr: „Das ist seit 2008 stetig so und in den nächsten Jahren ist, denke ich, kein Ende in Sicht. Die Masse der Anfragen für den kurzen Zeitraum derzeit ist größer bei uns, weil sich durch Corona die Zeit der Nachfragen verschoben hat.“ Dadurch, dass sich die Menschen unsicher in ihren Planungen waren, komme jetzt alles auf einen Schlag. „Für die Herbstferien wäre momentan noch ein Fahrzeug frei, aber sonst ist es alles weg. Es gibt auch schon Anfragen für das nächste Jahr“, so Jungnitsch. Er vermietet hauptsächlich Wohnmobile und verschiedenstes Mietzubehör von Bettdecke bis Gasgrill. Nach der Mietsaison können die Fahrzeuge aber auch erworben werden.

Derzeit gibt es bei Caravan und Freizeit Vörtmann fast ein Jahr Vorlaufzeit für ein neues konfiguriertes Fahrzeug – dies sei dem coronabedingten Ansturm geschuldet. Zuvor lag die Wartezeit bei rund vier Monaten. Der Trend gehe stark in Richtung Wohnmobil, vermutet Vörtmann und fügt hinzu: „Ich würde in der gesamten Branche schätzen, dass zwei Drittel Wohnmobil und ein Drittel Wohnwagen sind. Früher war es ausgewogener.“ Camping generell habe sich in den vergangenen Jahren immer mehr weiterentwickelt, aber in diesem Jahr sei dies extrem, so der Geschäftsführer. „Im März und April hatten wir einen Einbruch durch die Schließzeit, danach boomte das Geschäft. Camping wird auch generell immer gesellschaftsfähiger.“

Die Zielgruppe des Wohnmobil-Verleihs decke ebenfalls die ganze Bandbreite ab, erzählt Jungnitsch. Und weiter: „Früher waren es eher ältere Leute und in den Ferien die Familien. Im Moment ist aber von jung bis alt alles dabei.“ Einige seiner Kunden kommen aus der näheren Umgebung. Zudem bekommt er aber auch Anfragen aus Hamburg, Hannover und dem Ammerländer Raum, berichtet der Geschäftsmann und ergänzt: „Es gab sogar schon Anfragen aus Spanien. Das ist ganz individuell. Oft kommen die Leute mit dem Auto her und lassen es hier bei uns stehen, solange sie mit dem Wohnmobil unterwegs sind.“

Der Weyher Verleih bietet Reisemobile in verschiedenen Größen mit verschiedener Ausstattung in unterschiedlichen Preisklassen an. Fahrzeuge bis siebeneinhalb Metern Länge und einem Gewicht bis dreieinhalb Tonnen können mit dem normalen Führerschein gefahren werden. Mit dem älteren Führerschein dürfen sogar noch größere und schwere Fahrzeuge gefahren werden. „In der Servicepauschale ist auch eine einstündige Einweisung enthalten“, so Jungnitsch. Er selbst campt seit seinem 15. Lebensjahr, berichtet der Campingbegeisterte und erklärt: „Der Reiz ist die Freiheit. Ich kann hin, wo ich will, und tun, was ich will. Jeder hat seinen Bereich und kann den gewünschten Abstand wahren, gerade in der aktuellen Lage ist das vielen Leuten recht.“

Von einem regelrechten Boom möchte Benjamin Brunkhorst nicht sprechen – zumindest für kleinere Firmen. Seit drei Jahren ist er der Geschäftsführer von Reisemobile Frey in Neubruchhausen. Zwar verkauft und vermietet er die Mobile auch, fokussiert sich aber mehr auf den Service und die Kundenbindung. „Die Autobranche hat es uns vorgemacht. Der Markt wird stagnieren. Wer beim Service Mist baut, der hat es später schwer“, ist Brunkhorst überzeugt. Dennoch steigen auch bei ihm die Nachfragen nach Miet- oder Neuwagen. „Das gibt es seit Jahren“, hat er beobachtet. Die Unternehmen aber, die von der steigenden Nachfrage profitieren, sind seiner Meinung nach aber eher die großen. Die, die viele Wohnmobile auf Lager haben. Brunkhorst erzählt: „Die Leute, die sich jetzt einen Wagen anschauen, wollen den am liebsten sofort mitnehmen.“