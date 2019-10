Milos Veljkovic (links) und Jiri Pavlenka sind gut beschäftigt: Dutzende Kinder und Jugendliche freuen sich über Autogramme der zwei Werder-Profifußballer. (Michael Galian)

Weyhe-Kirchweyhe. „Hat jemand Lust auf echte Werder-Profis?“, ruft Moderator Jens Schnieders in die Menschenmenge. Die Antwort ist einhellig: Vielstimmig rufen, kreischen und pfeifen Dutzende Kinderkehlen gen Bühne im Autohaus Brandt in Weyhe. Seinen Worten lässt Schnieders wenig später Taten folgen, als Milos Veljkovic und Jiri Pavlenka die wenigen Stufen zu ihm emporsteigen. Allerdings sind sie nicht die eigentliche Hauptattraktion des frühen Abends in Weyhe. Hierher gekommen sind die Mitglieder von 60 Vereinen, insgesamt knapp 650 Personen, aus der Region sowie aus Achim, um neue Trikots entgegenzunehmen, die das Autohaus Brandt in Zusammenarbeit mit Volkswagen sponsert.

Auch Frank Seidel, stellvertretender Bürgermeister in Weyhe, und Rainer Ditzfeld, Bürgermeister von Achim, ziehen symbolisch ihren Hut und danken für die Hilfe der Vereine in ihren Gemeinden. 18 der 60 Mannschaften kommen aus Achim. Das Autohaus Brandt hat auch dort vor Ort ein Geschäft, wodurch die Verbindung zwischen Achim und Weyhe zustande kam.

Dominik Schröder und Joel Zöfelt, beide Fußballtrainer vom TuS Sudweyhe (Zweite U15), sind begeistert von der Veranstaltung: „Super Event, hätten nicht gedacht, dass es so groß wird.“ Das ging nicht nur ihnen so, denn auch das Autohaus Brandt, erzählt Geschäftsführer Bernd Bielefeld, hatte erst nur 40 Trikotsätze bestellt, doch dann sei der Andrang an Bewerbungen so groß gewesen, dass sie beschlossen hatten, auf 60 hochzugehen. Zu diesen 60 gehört auch eine Gruppe junger Frauen vom FTSV Jahn Brinkum. Ihr Trainer habe sie mit der Teilnahme an der Aktion überrascht, erzählen sie und freuen sich dabei sichtlich über die neuen Trikots.

Als Gast von Volkswagen ist Jörg Andrischock, Regionalleiter Nord des Konzerns aus Wolfsburg, vor Ort. Er betont, wie wichtig es Volkswagen sei, auf breiter Front den Sport zu unterstützen. Lange Zeit habe man nur die Nationalmannschaft im Fokus gehabt, dies habe sich in den vergangenen Jahren geändert. Als „Volksmarke“ gehöre ein Engagement in der Breite einfach dazu. Bundesweit hätten sie bereits 3000 Mannschaften mit neuen Trikots, auf denen neben den Vereinsfarben natürlich auch das Volkswagen-Logo prangt, ausgestattet. „Für uns steht mehr und mehr der Mensch im Mittelpunkt“, sagt er. Der Hauptpreis des Abends für zwei Mannschaften ist indes eine Teilnahme am Werder-Heimspielcamp, inklusive Originaltrikots und Besuch des Heimspieles Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg im April 2020. Gewonnen haben zwei Vereine aus Habenhausen und Achim.

Für die meisten Jugendlichen und Kinder ist jedoch augenscheinlich bereits die Chance, Milos Veljkovic und Jiri Pavlenka zu treffen Grund zur Freude. Beide schreiben alsbald nach ihrem Bühnenauftritt Autogramme, und die Schlange vor ihrem Tisch, von zunehmend jungen Menschen in bunten Trikots, will nicht abreißen.