Der Zukunftsforscher Michael Carl redet beim "Mahl des Handwerks" im Landkreis Diepholz. (FR)

Herr Carl, Sie forschen an Ihrem eigenen Zukunftsforschungsinstitut über die Zukunft der Arbeits- und Lebenswelten. In drei Sätzen: Welche zentralen Bereiche werden sich für die Menschen bis 2030 ändern?

Michael Carl: Die Digitalisierung wird uns auf unterschiedlichsten Ebenen prägen. Wir werden immer vernetzt sein, zu Hause, unterwegs, in der Arbeit. Nahrungsmittel, Mobilität, Kleidung, Medien werden hoch individualisiert sein und sich unseren wechselnden Bedürfnissen ständig anpassen. Blockchain-Technologie wird es uns ermöglichen, unsere eigenen Daten zu analysieren und zu steuern.

Natürlich. Die Ansprüche der Menschen sind ähnlich. Aber hier greifen demografische Faktoren. Der ländliche Raum hat zahlreiche Chancen für eine attraktive Zukunft. Das hat aber mehr mit Identität und gezielter Entwicklung einer regionalen Kultur zu tun als mit einem pauschalen Verweis auf Heimat, Felder und Wälder.

Die eigentliche Kunst der Regionalentwicklung der Zukunft ist es, junge und qualifizierte Arbeitskräfte anzuziehen. Natürlich braucht das lückenloses Breitbandinternet und exzellenten Handyempfang. Das sind aber nur die Grundlagen. Es geht eigentlich darum, Zentren zu schaffen, wo junge Familien sich zugehörig fühlen können – Weltoffenheit im dörflichen Raum. Einen Geist des Möglichen, nicht der Einschränkung und der Ablehnung. Wo dies gelingt, werden die Unternehmen und damit Arbeitsplätze selbstverständlich folgen.

Zahlreiche Handwerksbetriebe können sich dieser Tage vor Aufträgen kaum retten. Das ist hoch erfreulich – und zugleich brandgefährlich. Erfolg verstellt vielfach den Blick auf Veränderungen, die sich abzeichnen. Die Kunst wird es sein, sich trotz voller Auftragsbücher und gut gefüllter Stundenzettel rechtzeitig auf neue Technologien und Geschäftsmodelle einzulassen und diesen Wandel aktiv zu treiben.

In wenigen Jahren bereits wird es völlig normal sein, in gemischten Human-Digitalen-Teams zu arbeiten. Die IT wird in Zukunft mehr sein als nur ein hilfreiches Werkzeug, uns stärker auf Augenhöhe begegnen. Das schließt gerade auch den Bereich der persönlichen Kommunikation ein. Eine Faustregel: Wenn Ihr Beruf sich im Wesentlichen darauf richtet, unstrukturierte Daten zu ordnen und zu interpretieren, stellen Sie sich bitte der Frage, was die Digitalisierung mit ihrem Berufsstand machen wird, ob als Finanzbuchhalter, Steuerberater oder Arzt.

Eine komplexe Entwicklung steht uns bevor. Durch Automatisierung werden in den kommenden Jahren viele auch hoch qualifizierte Tätigkeiten von Maschinen übernommen. Gleichzeitig gehen derart viele Baby-Boomer in den Ruhestand, dass sich der Fachkräftemangel in vielen Regionen zu einem echten Arbeitskräftemangel auswachsen wird. Hinzu kommt: Wie finden Unternehmen die richtigen Arbeitnehmer mit der passenden Qualifikation, zumal wenn es sich ständig um neue Qualifikationen handelt? Und wie können sie diese Mitarbeiter auch gewinnen und halten? So wird der Fachkräftemangel ganz schnell zu einer Frage der Unternehmenskultur.

Wenn wir nicht gesellschaftlich gegensteuern, wird das wahrscheinlich so sein. Fachkräfte werden sicher teurer, je knapper sie werden. Ansonsten strebt die Schere danach, weiter aufzugehen. Ob es allerdings gelingt, einen gesellschaftlichen Konsens von Ausgleich und Teilhabe zu erreichen, scheint mir fraglich, auch angesichts der aktuellen Diskussionen um Grundrente und ähnliche Themen.

Nicht zwingend. Mobile Work kommt ja ohnehin nur dort in Betracht, wo nicht handfeste Produkte hergestellt werden. Entscheidend ist es, eine gemeinsame Identität im Team, in der Organisation zu stiften und zu pflegen. Das geht vor Ort und das geht auch aus der Distanz. Anders, aber es geht.

Die psychischen Belastungen von Arbeitnehmern sind in den vergangenen Jahren sicher gewachsen. Was wir werden lernen müssen ist der Umgang mit grundlegenden Veränderungen. Wer heute einen Beruf lernt, wird in zehn Jahren den nächsten lernen. Wer einen Hang zu Veränderung hat, wird das lieben. Dass der Wandel auf allen Ebenen normal ist, werden wir gemeinsam lernen.

Je knapper das Gut „Arbeitnehmer“ wird, desto mehr kehren sich die Verhältnisse um. Vielfach werden in den kommenden Jahren die Arbeitnehmer zu Arbeitgebern werden, denn sie können entscheiden, wem sie ihre Arbeitskraft geben. Damit muss sich die Arbeit nicht mehr anpassen – wer meinen Bedürfnissen nicht entspricht, mit dem werde ich in der Regel auch gar nicht arbeiten.

In gewisser Weise schließt sich hier ein Kreis in meiner Biografie. Zu Anfang meines Berufslebens habe ich mich den großen Fragen gewidmet, inzwischen tue ich es wieder. Dazwischen lagen einige Stationen beim Rundfunk, in der Strategie- und Organisationsentwicklung. Insgesamt bin ich davon überzeugt, dass wir uns mit den großen Veränderungsthemen viel zu wenig beschäftigen. Das möchte ich zumindest ein Stück weit ändern.

Wir können heute schon erkennen, dass sich unser Alltag wie unsere Arbeitswelt in den kommenden Jahren drastisch verändern wird. Einfach nur abwarten und zuschauen kann uns da nicht genügen. Wir wollen die Ärmel hochkrempeln und unsere Zukunft aktiv gestalten, das sind wir uns und unseren Kindern schuldig. Dafür möchte ich Mut machen.

Die Fragen stellte Eike Wienbarg.

Zur Person

Michael Carl

Jahrgang 1968, ist Futurist, Wissenschaftler, Journalist, Autor, Zukunftsforscher und studierter Theologe. In seinem Zukunftsforschungsinstitut Carl Institute For Human Future untersucht und analysiert er Zukunftsbilder zahlreicher Unternehmen in unterschiedlichen Branchen. Er forscht, entwickelt und publiziert, welche substanziellen Veränderungen von Lebens- und Arbeitswelten sich heute schon sinnvoll prognostizieren lassen und welche Konsequenzen sich daraus für die Geschäftsmodelle der Zukunft ergeben.

Zur Sache

„Mahl des Handwerks“

Der Zukunftsforscher Michael Carl vom Carl Institute For Human Future spricht an diesem Donnerstag, 14. November, ab 18 Uhr beim „Mahl des Handwerks“ in der Paga-Parkgaststätte in Ehrenburg. Die Veranstaltung findet auf Einladung der Kreishandwerkschaft Diepholz/Nienburg und der Kreissparkasse Syke statt. Carl referiert vor den Gästen unter dem Titel „Ausblick in die Lebens- und Arbeitswelten 2030“.