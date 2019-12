Jürgen Lemmermann (links) und Bernhard Funk vom Lions-Club Bremen-Bremer Süden ziehen Bilanz für den Club für 2019. (Michael Braunschädel)

Weyhe. „Ich wünschte, wir wären in unserer Funktion überflüssig“, sagt der 63-jährige Bernhard Funk, Sekretär des Lions-Club Bremen-Bremer Süden. „Aber es ist leider nicht so.“ Es herrscht eine kurze Pause ehe sein Lions-Kollege Jürgen Lemmermann das Wort ergreift. „Das Jahr 2019 war wie geplant, alles gut“. Funk nickt zufrieden. „Auch innerhalb des Clubs lief das Clubleben wie immer gut.“

Der Club ist der Lions-Club Bremen-Bremer Süden, der schwerpunktmäßig mit seinen 29 Mitgliedern auch in Weyhe durch ein hohes Maß an Engagement für benachteiligte Menschen bekannt ist. Jürgen Lemmermann ist Pressesprecher des Clubs und eröffnet, wie wichtig es ihm sei, gegenüber der Öffentlichkeit darzulegen, was mit dem im Laufe des Jahres auf Veranstaltungen eingenommenen Geld passiert.

Für Obdachlose und Kinder

Die Bandbreite ist enorm und reicht von Obdachlosenhilfe über Projekte in Afrika bis hin zur Unterstützung von fast 300 Kindern in armen Familien in Weyhe und Bremen. Doch all das sei nur dank der Hilfe der Weyher Bürger möglich, die von den Angeboten des Clubs auch diesjährig zahlreich Gebrauch gemacht haben, so Lemmermann.

„Wir veranstalten seit vielen Jahren die Frühjahrstombola auf dem Frühjahrsfest in Weyhe“, erzählt der 70-Jährige. „Die war wie immer sehr erfolgreich, die Lose waren ausverkauft.“ An Preisen gab es allerhand zu gewinnen. Diese kamen von Händlern in Weyhe und Bremen. „Die überwiegende Zahl, über 90 Prozent, die wir ansprechen, die machen auch was“, freut sich der Pressesprecher der Lions. „Das ist ein erfreuliches Phänomen in Weyhe.“

Dabei reichten die Gewinne von simplen Kugelschreibern über Küchengeräte und Werkzeug bis hin zu Fahrrädern, die mehr als 500 Euro wert gewesen seien – „sogar Flachbildfernseher“ ergänzt Bernhard Funk, der nicht nur Sekretär des Lions-Clubs ist, sondern auch stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins. Dieser verwaltet das eingenommene Geld, das auch bei der zweiten Teilnahme des Clubs an der Konzertreihe „Summer In The City“ an den Verein floss. An vier Tagen verkauften die Lions Pizza. Im Jahr zuvor hatten sie noch an sechs Tagen teilgenommen, doch dieses Jahr sei auch der ohnehin schon hohe Aufwand gestiegen. „Lieber viermal richtig, als dass wir nachher ins Schleudern kommen“, sagt Funk.

Richtig gut sei es auch beim vor knapp 20 Jahren erfundenen Weinfest des Lions-Clubs in Weyhe gelaufen, zumindest der Start. „Der zweite Tag hätte besser sein können“, klagt Lemmermann. Das Wetter habe dem Sonnabend nicht gutgetan. Dennoch sei der Verkauf an den Wein-, Bier- und Essensständen gut gelaufen. Trotz allem Aufwand versucht der Club die Kosten möglichst gering zu halten, denn „wir können nur mit dem Gewinn wohltätig arbeiten“, erläutert Funk. „Deshalb versuchen wir den zu maximieren.“ So sei es selbstverständlich, dass alle Arbeit von Clubmitgliedern ehrenamtlich geleistet wird.

Wohltätigkeit in Weyhe und umzu

Über ein Netzwerk von Partnern wird nun mit diesem Geld zur Weihnachtszeit für rund 270 benachteiligte Kinder in Weyhe und Bremen ein individuelles Weihnachtspaket geschnürt. Neben diesem helfen die Lions aber auch bei Einzelschicksalen in Weyhe. „Hier werden eine Menge Fälle an uns herangetragen“, sagt Funk. Zum Beispiel mag hier die Geschichte eines afghanischen Jugendlichen erwähnt werden, dessen Pflegefamilie der Club seit Jahren bei der Anschaffung von Büchern und Schulmaterial hilft. Der junge Mann habe inzwischen eine Lehrstelle angeboten bekommen. Auch gab es den Fall eines Mädchens, das aus Geldmangel der Familie nicht an einer Skifreizeit hätte teilnehmen können. Die Gemeinde Weyhe und der Lions-Club halfen. Manchmal verblassen aber selbst diese Fälle, wenn der Club zum Beispiel einer alleinerziehenden Mutter, die schwer erkrankt ist, mit einem neuen Kühlschrank hilft. „Je nach Dringlichkeit kann es auch ganz schnell gehen“, sagt Lemmermann und Funk stimmt zu.

In Bremen beteiligen sie sich zudem an der Weihnachtsandacht mit Besuchern der Bahnhofsmission am Hauptbahnhof am Vormittag des 24. Dezember. "Wir überreichen in Absprache mit der Mission 200 Pakete mit Dingen, die sie wirklich gebrauchen können", zählt der Pressesprecher auf. "Handschuhe, Seife, Socken und Mandarinen sind da unter anderem drin." Hierfür hat der Verein aber einen zusätzlichen Pool an Sponsoren. "Ein echtes Erlebnis", führt Bernhard Funk aus. "Man erlebt unglaubliche Dankbarkeit." Hier werde klar, wie viel dies den Menschen bedeute", stimmt Jürgen Lemmermann zu.

Hilfsbedürftige sind Teil der Gesellschaft, bestätigt Jürgen Lemmermann: „Das ist eben so“, aber zum anderen wird der Lions-Club ein fester Teil des Weyher Gemeinschaftslebens bleiben und den Ärmsten helfen. „Es ist nicht geplant, etwas an unserem Engagement zu verändern“, so der Pressesprecher.