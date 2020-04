Die Beamten ließen die Täter wenig später wieder frei. (Symbolbild) (Björn Hake)

Zwei Männer sind am Dienstagmittag gegen 13.55 Uhr aus einem Verbrauchermarkt an der Varreler Landstraße in Varrel geflohen. Laut Polizeibericht hatten die Ladendiebe im Alter von 31 und 51 Jahren fünf Flaschen Whiskey gestohlen. Ein Detektiv des Marktes verfolgte das Duo bis zum Eintreffen der Polizei. Die Täter konnten samt Diebesgut festgenommen werden. Wenig später wurden die Männer jedoch wegen fehlender Haftgründe wieder entlassen. In dem Verbrauchermarkt erhielten sie Hausverbot.