Die Überraschung schien geglückt: Lahausens scheidendem Ortsbrandmeister Herbert Deters, immerhin sage und schreibe 28 Jahre an der Spitze der dortigen Feuerwehr, ist am Sonnabend ein besonderer Abschied bereitet worden. Nach der Abholung von zu Hause durch seinen Stellvertreter Michael Wolf ging es zum Empfang auf dem Marktplatz in Kirchweyhe – wo Vertreter sämtlicher Weyher Ortswehren und Repräsentanten der Gemeinde auf ihn warteten. Anschließend wurde mit großem Gefolge, gebildet von zehn Einsatzfahrzeugen, zum Gerätehaus in Lahausen gefahren. Hier gab es für Deters noch ein Geschenk. Überbracht wurden natürlich auch etliche Worte des Dankes und der Anerkennung für seine geleisteten Dienste und seine Verdienste. Und so manche Anekdote wurde ausgetauscht.