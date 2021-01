Im vergangenen Jahr führte der Weg zeitweise viele Menschen zum Arbeitsamt. Viele der Arbeitnehmer waren zudem von Kurzarbeit betroffen (Symbolbild). (Jan Woitas/DPA)

Landkreis Diepholz. Arbeitslose, freie Stellen oder auch Hartz-IV-Haushalte: Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die damit ausgelöste Krise sind deutlich an den Arbeitsmarktzahlen für den Landkreis Diepholz ablesbar. Für das laufende Jahr bleiben aus Sicht der Agentur für Arbeit Nienburg-Verden Schwierigkeiten bestehen, aber es könnte auch Erholung geben.

Von einem „sprunghaften Anstieg von März auf April“ spricht Christoph Tietje, Vorsitzender der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Nienburg-Verden, in Bezug auf die Zahl der Arbeitslosen in 2020. „Das hängt ausschließlich mit dem ersten Lockdown zusammen“. Ein Höhepunkt dieser Entwicklung zeigte sich im August (6212 Menschen), gefolgt von einem stetigen Absinken. Das Niveau blieb aber über dem des Vorjahres 2019, in dem der Jahresdurchschnittswert bei 4708 Menschen lag gegenüber 2020 mit 5607. An der Entwicklung der Arbeitslosenquote (2019: 3,9 Prozent, in 2020: 4,6 Prozent) sei die deutliche Auswirkung der Corona-Pandemie zu erkennen, so Tietje.

Beim Bestand an Arbeitsstellen macht Tietje einen „ähnlichen Effekt“ aus. Ab März habe es einen deutlichen Rückgang gegeben. Verkehr und Logistik (-14,5 Prozent), Handel (-12,2 Prozent) und Bauwesen (-13,5 Prozent) seien Bereiche gewesen, „die stark betroffen waren“. Ab Mai sei die Nachfrage nach Arbeitskräften wieder gestiegen, entwickelte sich zum Jahresende 2020 aber erneut zurück. Dennoch gab es eine leichte Erholung im letzten Quartal. Die Zahl der freien Stellen lag im Oktober und November über dem Vorjahresniveau – ein „gewisser Nachholeffekt“, wie Tietje erklärt. Die zunächst rückläufige Ausbreitung des Coronavirus hatte für „positive Stimmung“ gesorgt.

Einen Knick gab es dem Arbeitsagentur-Vorsitzenden zufolge außerdem beim Bestand der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. In den vergangenen Jahren habe es dort einen stetigen Anstieg gegeben mit einem Höchststand im September 2019. Im Jahr darauf dann folgte ein erstmaliger Rückgang der Beschäftigung von März auf Juni. Die Zahl der geringfügig Beschäftigten, also Minijobs im Hotel- und Gaststättenbereich wie auch im Handel, ist im Vergleich zum Vorjahresquartal um 6,9 Prozent zurückgegangen.

Ein flächendeckender Faktor auf dem Arbeitsmarkt 2020: die Kurzarbeit. Die, so Tietje, hat sich im Kreisgebiet von März auf April „mehr als verdoppelt“. In den Monaten verzeichnete die Agentur zunächst 4709 Kurzarbeiter, dann 11.531, was die Höchstmarke darstellt. Spürbar war das im Handel (insbesondere Einzelhandel), im Gastgewerbe, im verarbeitenden Gewerbe sowie im Gesundheitswesen, beispielsweise bei Zahnärzten. Zwei Drittel der Beschäftigten verkürzten ihre Arbeitszeit dabei um 25 bis 75 Prozent. Ein Drittel der betroffenen Betriebe sind Kleinstbetriebe bis 19 Beschäftigte gewesen. Tietje erklärt: Das ist ein „Wirtschaftszweigmix“ und das mache den Unterschied zur Wirtschaftskrise 2009. „Da waren eher Großbetriebe betroffen“, sagt er und fasst zusammen: „Die Kurzarbeit ist ein wichtiges Instrument gewesen, die Krise abzufedern.“ Insgesamt sei das Vorkrisenniveau auf dem Arbeitsmarkt „bei Weitem“ noch nicht erreicht. Die Corona-Krise und der Lockdown hätten „deutliche Spuren hinterlassen“.

So auch im Bereich der Haushalte, die Hartz-IV-Leistungen beziehen. Im Februar 2020 wurde dabei ein „historischer Tiefststand erreicht“, sagt Harald Glüsing, Geschäftsführer des Jobcenters im Landkreis Diepholz. Es habe so wenige Bezieher wie noch nie im Kreisgebiet gegeben (5255). Die Corona-Krise änderte das. Bis März stieg die Zahl um 313, sank seit Mai aber wieder. Bis September konnte der anfängliche Anstieg wieder halbiert werden. Auffällig, so Glüsing, sei dabei, dass mehr Ein- und Zwei-Personen-Haushalte dazugekommen seien. Die Zahl bei den Alleinerziehenden ist dagegen gleich geblieben. Männer und Frauen waren nahezu gleich betroffen – Männer „geringfügig mehr“, sagt der Jobcenter-Geschäftsführer. Auch Aufstocker fielen mehr ins Gewicht. Deutsche machten bei den Hartz-IV-Beziehern den „Löwenanteil“ gegenüber ausländischen Leistungsberechtigten aus. Bei den unter 25-Jährigen kletterte die Zahl bereits im September 2020 auf das Vorjahresniveau.

„Welche Auswirkungen der aktuelle Lockdown hat, kann man noch nicht sehen“, sagt Tietje mit Blick auf das laufende Jahr. Denn konkrete Zahlen legen noch nicht vor, ein Trend dagegen schon. Anzeigen auf Kurzarbeit hätten bereits deutlich zugenommen – schon im vergangenen Dezember und im Januar. Ansonsten erwartet der Arbeitsagentur-Vorsitzende einen leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit und einen Anstieg der Erwerbstätigkeit – wegen eines Anstiegs des Bruttoinlandsprodukts und Erholung der Ex- und Importe. Das zumindest sei eine allgemeingültige Einschätzung, aber: „Wir wissen es alle nicht“. In Insolvenzen etwa lege ein gewisses Risiko. Die Antragspflicht für die Verfahren ist derzeit ausgesetzt, „sodass im Moment keiner einen seriösen Überblick hat“. Weiter könnte sich der Arbeitsmarkt krisenresistenter zeigen, weil Betriebe versuchen, ihre Angestellten zu halten. Der Zuwachs durch potenzielle Arbeitskräfte aus dem europäischen oder außereuropäischen Ausland ist Tietje zufolge „ein Baustein, an dem gearbeitet wird“, da die Migration sehr gering sei.

Zudem habe die Agentur „guten Kontakt zu Amazon aufgebaut. Das strahlt über den Landkreis Verden hinaus“. Der Onlineversandhändler will im Sommer an einem neuen Standort in Achim starten. 2000 Neueinstellungen sind geplant. In Sachen Berufsorientierung sieht die Prognose pandemiebedingt eher schlecht aus. „Es ist wirklich schwierig, mit jungen Menschen in Kontakt zu kommen“, sagt Tietje. Angebote wie Berufsmessen oder Beratung werden digital beziehungsweise telefonisch stattfinden, Praktika und Kennenlerntage über Online-Plattformen kompensiert. Jobcenter-Chef Glüsing rechnet im Bereich Hartz-IV-Leistungen mit einem Anstieg, „der moderat ausfallen sollte, wenn sich die Situation nicht dramatisch verschärft“.