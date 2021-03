In Stuhr starten Ende März die dezentralen Impfungen der über 80-Jährigen (Symbolbild). (Kay Nietfeld/DPA)

Nachdem in Barenburg und der Stadt Syke bereits die ersten dezentralen Impfungen gegen das Coronavirus für die über 80-Jährigen angelaufen sind, stehen nun auch konkrete Termine dafür in der Gemeinde Stuhr an. Wie berichtet, hat die Gemeinde das Gut Varrel als Impf-Standort hergerichtet. Am Freitag und Sonnabend, 26. und 27. März, sollen nun voraussichtlich 700 Stuhrer über 80 Jahre geimpft werden.

Das Impfen übernehmen zwei mobile Impf-Teams des Landkreises vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) jeweils in der Zeit von 9 bis etwa 15 Uhr. Wichtig: Es können sich nur Stuhrer, die dazu auch eine Einladung von der Gemeinde erhalten haben, an diesen Tagen impfen lassen. Die Zweitimpfungen sollen dann am 7. und 8. April erfolgen. An den Impftagen wird auch die Grönemeyer-Linie 113 einen Umweg fahren und am Parkplatz des Guts Varrel an einer provisorischen Haltestelle einen Stopp einlegen.

„Wir haben eine sehr gute Resonanz auf das Impf-Angebot erhalten“, berichtet Stuhrs Bürgermeister Stephan Korte. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Gemeinde, wie berichtet, alle Impf-Berechtigten angeschrieben. „Ich bin sehr froh, dass wir das jetzt auch vor Ort ermöglichen können“, erklärt Korte, der sich auch noch einmal für die Hilfe des Fördervereins Gut Varrel bedankte. „Der Förderverein hat uns da enorm unterstützt“, sagt er.

Die individuellen Termine für die beiden Tage werden zum Ende dieser Woche durch die Gemeindeverwaltung versendet. Die Termine sind bindend und können auch nicht mehr verändert werden. Die Gemeinde erinnert auch noch einmal daran, die versendeten Antwortbögen für das Impf-Angebot bis Freitag, 19. März, im Rathaus abzugeben, wenn die Betroffenen sie noch nicht per Post zurückgesendet haben, damit eine Koordination der Termine in Absprache mit dem DRK noch rechtzeitig erfolgen kann. Die Mitarbeitenden des Fachdienstes Sozialer Service der Gemeinde stehen außerdem weiter über die Impf-Hotline unter 0421/5695189 oder per E-Mail an impfen(at)stuhr.de für Rückfragen zur Verfügung.