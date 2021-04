In Weyhe, Diepholz, Syke und Twistringen sind in dieser Woche die dezentralen Impfungen der über 70-Jährigen gestartet. (Vasil Dinev)

Landkreis Diepholz. In einigen Kommunen im Landkreis Diepholz sind inzwischen die dezentralen Impfungen der über 70-Jährigen gegen das Coronavirus angelaufen. Bis zum Ende dieser Woche werden im Landkreis nun bereits rund 34.600 Erstimpfungen sowie 11.300 Zweitimpfungen erfolgt sein, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Allein in dieser Woche hätten über 7000 Impfungen verabreicht werden können. Rund 3700 Impfungen entfallen dabei auf die dezentralen Impfungen, die in dieser Woche in Weyhe, Diepholz, Syke und Twistringen gestartet sind.

Darüber hinaus werden seit dem 7. April auch Bürger in Arztpraxen gegen das Coronavirus geimpft (wir berichteten). Auf der Ebene der Bezirksstelle Verden der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), zu der auch der Landkreis Diepholz zählt, wurden bisher rund 14.000 Impfungen durchgeführt, heißt es seitens der Kreisverwaltung weiter.

Der Landkreis weist zudem darauf hin, dass das Impf-Intervall zwischen der Erst- und Zweitimpfung bei den mRNA-Impstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna sechs Wochen und bei AstraZeneca zwölf Wochen beträgt. Für den Fall, dass impfberechtigte Personen noch keine offizielle Benachrichtigung über eine Terminänderung für ihre Zweitimpfung erhalten haben, weist der Landkreis Diepholz darauf hin, dass der Termin zur Zweitimpfung automatisch im entsprechenden Impf-Intervall von sechs beziehungsweise zwölf Wochen auf den gleichen Wochentag und die gleiche Uhrzeit verschoben werde.