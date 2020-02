Bilden bis Jahresende ein Geschäftsführergespann: Matthias Zimmermann (links) und Harald Wrede. (Michael Galian)

Harald Wrede pendelt zwischen zwei Welten – die eine ist die der Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn (DHE). Und dann gibt es da noch die zweite Welt, und zwar die der Bremen-Thedinghauser Eisenbahn (BTE). Was die beiden Welten Wredes verbindet, sind seine Funktionen. Er ist hauptsächlich Geschäftsführer der DHE. Zusätzlich hat Wrede zum 1. Februar den gleichen Posten bei der BTE übernommen. Bis Ende des Jahres bilden Wrede und Matthias Zimmermann ein Gespann. Ab 1. Januar 2021 steht auf Zimmermanns Visitenkarten nur noch „Eisenbahnbetriebsleiter“.

Aber schon jetzt sind die Aufgaben klar verteilt: Hier Wrede als Kaufmann, dort Zimmermann als Techniker. Hinzu kommt sein Wissen um den Ausbau der Straßenbahnlinie 8 vom Bremer Roland-Center bis nach Leeste. Das wird dringend benötigt, denn nachdem das Bundesverwaltungsgericht im vergangenen Jahr die Klagen von Anliegern entlang der Bahnstrecke von und nach Leeste abgewiesen hat, läuft die nunmehr rund 20 Jahre währende Diskussion über das Für und Wider einer Bahnanbindung bis in den Ort langsam aber sicher in den Zielbahnhof ein. Zimmermann ist einer der Letzten, der den Prozess von Anfang an begleitet.

Wrede arbeitet sich seit einigen Wochen in die Planungen ein. Zusätzlich macht er sich zusammen mit Zimmermann Gedanken über die notwendigen Aktualisierungen. Hintergrund: Bevor zwischen dem Roland-Center und Leeste überhaupt Straßenbahnen verkehren können, muss das geschehen, was die Fachleute Ertüchtigung nennen. Hierzu gehören der Ausbau der Gleisanlagen für höhere Geschwindigkeiten, der Bau neuer Bahnsteige, die Elektrifizierung sowie die Modernisierung der Sicherungs- und Signaltechnik.

Dafür, dass dies alles klappt, ist die BTE als Unternehmen verantwortlich. Es betreibt nämlich keinen eigenen Fuhrpark, sondern stellt seine Anlagen als sogenannter Infrastrukturdienstleister anderen zur Verfügung. In Sachen Bahnverbindung zwischen Bremen und seinem südlichen Umland ist es die Bremer Straßenbahn AG. Aber auch Güterzüge werden weiter auf der Strecke verkehren. Möglich macht dies die gleiche Spurbreite.

Planungen liegen im Groben vor

Wann es mit dem Verkehr auf Schienen losgeht, können Zimmermann und Wrede aber bislang noch nicht sagen. „Am besten gestern“, sagt Zimmermann mit einem verschmitzten Lächeln. Auch was die Kosten angeht halten sich die beiden Fachleute bedeckt – nicht ohne Grund. Zwar liegen die Planungen im Groben vor, doch seit dem Jahr 2000 haben sich die Bedingungen fast komplett verändert. Nach Auskunft von Zimmermann betrifft dies die Rechtsgrundlagen, die Anforderungen in unterschiedlichen Bereichen und die Finanzierung.

Beispielsweise soll unter anderem der Zuschuss des Bundes für den öffentlichen Nahverkehr auf der Straße und der Schiene steigen. So zahlte Berlin nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums bis Ende 2019 rund 8,6 Milliarden Euro an Zuschuss. Bis 2031 legt der Bund jährlich 1,8 Prozent drauf. In diesem und im kommenden Jahr sind es laut Ministerium gut eine Milliarde Euro zusätzlich.

Was laut Zimmermann bei den Planungen auch nicht aus den Augen geraten darf ist die „Individualbetroffenheit“ zweier Anlieger. Sie hatten gegen das Vorhaben Linie 8 geklagt und die Planungen damit erst einmal gestoppt. Zwar hatte zuletzt das Bundesverwaltungsgericht den Kommunen Recht gegeben. Gleichzeitig gaben die Richter aber den Planern mit auf den Weg, die Anwohner zu schützen – Stichwort Lärmschutz.

Entsprechend komplex und umfangreich ist das Material, durch das sich insbesondere Wrede wühlen muss. Doch er und Zimmermann sind zuversichtlich, das Projekt innerhalb dieses Jahres von der sogenannten Entwurfs- zur Bauausführungsplanung zu bringen. Im nächsten Schritt erfolgt die Ausschreibung der einzelnen Gewerke. Wrede hat als Neuer an der BTE-Spitze entsprechend viel vor. Und er bekennt: „Für mich ist das ein Stück weit Neuland.“