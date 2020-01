Kommt der Radweg an der Warwer Straße oder kommt er nicht? Das Projekt in Fahrenhorst sorgt schon seit Jahren für Diskussionen. (Michael Braunschädel)

Stuhr-Fahrenhorst. Die Geschichte um den geplanten Radweg an der Warwer Straße (Kreisstraße 114) in Fahrenhorst bekommt eine neue Episode. So gibt es in der Stuhrer Politik Irritationen um eine Aussage des Ersten Gemeinderates Ulrich Richter zu dem Projekt. Der hatte in einem Interview mit der „Kreiszeitung Syke“ einer möglichen Enteignung von nicht-verkaufswilligen Anliegern der Straße eine harsche Absage erteilt. Das wiederum rief Grünen-Fraktionschefin Kristine Helmerichs auf den Plan. Mit Verweis auf einen Beschluss des Stuhrer Ausschusses für Gemeindeentwicklung und Umwelt vom 29. August sieht sie einen Widerspruch zur damaligen Entscheidung der Politiker, die in einem Prüfauftrag an die Gemeindeverwaltung auch die Möglichkeit der Enteignung in dem verfahrenen Prozess um den Radweg gefordert hatten.

Ein kurzer Rückblick: Bereits im Jahr 2002 forderten Fahrenhorster Bürger einen Radweg an der Straße, in deren Nähe sich der Sportplatz, die Kapelle inklusive Friedhof und dem Mehr-Generationen-Haus (MGH), der Dorfplatz, das Feuerwehrhaus und die Tennisplätze befinden. 2012 gab es dann die ersten Bestrebungen der Stuhrer Politik. Auch der Landkreis Diepholz als zuständige Behörde für die Kreisstraße befasste sich mit dem Thema. Der Weg mit seiner Planung auf der Südseite der Straße wurde ins Förderprogramm des Landkreises aufgenommen. Allerdings scheiterte die Planung an einigen Anwohnern, die ihre Grundstücke nicht verkaufen wollten. Auch neue Gesprächsrunden mit den Anwohnern, die von den beiden Ratsherren Peter Strohmeyer (SPD) und Cord Evers (CDU) einberufen wurden, änderten nichts an der ablehnenden Haltung einiger Anwohner.

Im August vergangenen Jahres stand dann das Thema mal wieder auf der Tagesordnung eines Ausschusses. Damals einigten sich die Politiker auf einen Prüfauftrag für die Verwaltung, um den Radweg, der mittlerweile kurz vor dem Aus stand, noch zu retten. Der Ausschuss forderte die Verwaltung einstimmig auf, zu prüfen, „ob eine Enteignung der Grundstückseigentümer für die notwendigen Flächen an der Südseite zulässig sei und in welchem zeitlichen Rahmen dies erfolgen könnte, ob es eine Verkaufsbereitschaft der Eigentümer an der Nordseite der Warwer Straße gibt und eine Förderfähigkeit der Variante mit Querung auf Höhe der Turmstraße gegeben ist sowie die Klärung, welche Probleme bei der Verschwenkung von der Nord- auf die Südseite gelöst werden müssten und ob der Bau eines Touristikradweges zwischen Fahrenhorst und Syke förderfähig wäre und ob die Stadt Syke ein Interesse an dieser Verbindung besitzt und welche Kosten dies zur Folge hätte“, wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht.

Nun also die Absage von Ulrich Richter zur möglichen Enteignung, von der die Politiker überrascht wurden. „Ich habe mich etwas geärgert“, sagt Kristine Helmerichs mit Blick auf Richters Aussage. Der Ausschuss habe damals nach „langer Diskussion“ einstimmig den Prüfauftrag gefasst, der auch die Möglichkeit der Enteignung beinhaltete. Bis zu Richters Interview habe es keine weiteren Informationen gegeben, so Helmerichs. Sie hätte sich gewünscht, dass der Erste Gemeinderat die Politiker bei neuen Erkenntnissen informiert. „Es geht auch um die Frage des Gemeinwohls“, sagt sie mit Blick auf die teils emotionale Diskussion rund um den Radweg. So hätte die Politik das Ansinnen gehabt, alle Alternativen zu kennen. „Wichtig ist, dass wir alles geprüft haben“, sagt die Grünen-Politikerin vor dem Hintergrund von Bürgeranfragen und den beantragten Fördermitteln. Zwar halte sie Enteignungen auch nicht für die beste Wahl, zumindest müsse die Politik aber wissen, ob es rechtlich die Chance gebe. Daher habe sie eine Anfrage an die Verwaltung gerichtet, so Helmerichs.

Ulrich Richter will die klare Absage an Enteignungen im Gespräch mit unserer Zeitung nicht wiederholen. „Ich würde die Aussage aus dem Interview nicht noch einmal tätigen“, sagt er. „Jedes Ratsmitglied hat das Recht und die Pflicht, die Umsetzung der Beschlüsse zu überprüfen und einzufordern“, erklärt er mit Blick auf die Anfrage von Helmerichs. Für ihn und die Verwaltung hätte die Umsetzung der Entscheidungen aus den Gremien die höchste Priorität. Anlässlich der Prüfaufträge werden so zum Beispiel aktuell Gespräche mit Anwohnern der Nordseite der Warwer Straße geführt, berichtet Richter weiter. Bezüglich der Frage der Enteignung sei mittlerweile eine „interne Kommunikation“ mit den Politikern erfolgt. Entsprechende Ergebnisse sollen dann in einer der kommenden Sitzungen des Ausschusses für Gemeindeentwicklung und Umwelt präsentiert werden.

Laut Bernd Fredrich, Teamleiter Straße und Planfeststellung beim Landkreis Diepholz, ist das Mittel der Enteignung im Prozess um den Radweg derzeit nicht angedacht. „Solange das Planfeststellungsverfahren nicht abgeschlossen ist, ist keine Enteignung möglich“, sagt er. Beim Landkreis gebe es die Entscheidung, dass der Radwegebau auf „freiwilliger Basis“ geschehen solle. Enteignungen seien daher nicht vorgesehen.

Einen allzu großen Vorwurf möchten die Stuhrer Politiker Ulrich Richter aufgrund der verspäteten Information nicht machen. „Es ist eben so. Es ist natürlich blöd, aber so richtig sauer kann ich nicht sein“, kommentierte Kristine Helmerichs mit Blick auf die aktuellen Umstände in der Stuhrer Gemeindeverwaltung. „Wir hängen seit Februar“, sagt sie in Hinsicht auf die krankheitsbedingte Abwesenheit von Bürgermeister Niels Thomsen und die damit einhergehende gestiegene Belastung für die Verwaltungsmitarbeiter – allen voran Ulrich Richter.

„Ich hätte die Informationen selbstverständlich gerne früher gehabt“, sagt CDU-Fraktionschef Frank Schröder. So hätte er sich eine persönliche Information von der Verwaltung gewünscht, wenn der Landkreis Enteignungen als „No-Go“ sehe. „Aber das kann passieren“, erklärt er weiter. Seine Fraktion stehe nach wie vor hinter der Idee eines Radwegs an der Warwer Straße und dafür, dass alle Möglichkeiten zur Realisierung erörtert werden.

„Das ist alles ein bisschen unglücklich gelaufen“, befindet auch Susanne Cohrs, Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion. Den Unmut könne sie aber auch verstehen. „Es wäre besser gewesen, wenn wir vorher informiert worden wären“, sagt sie. Auch die SPD befürworte weiterhin den Radweg.

Genau wie die Besser-Fraktion. „Für einen Radweg sind wir immer“, sagt deren Fraktionsvorsitzender Gerd-Wilhelm Bode. In seiner Fraktion gebe es aber bereits eine interne Diskussion für eine „Radikal-Lösung“ des Themas. So bringt Bode die Umwidmung der Straße in eine Fahrradstraße mit Anliegerverkehr und Tempo 30 ins Spiel. Der Durchgangsverkehr in Richtung Syke könne dann über die Ristedter Straße führen, so die Idee von Bode. „Dann bräuchten wir auch keine Enteignung“, sagt er. Über diese Idee möchte die Besser-Fraktion auch bei ihrem kommenden, öffentlichen Treffen am Montag, 13. Januar, ab 19.30 Uhr in der Besser-Geschäftsstelle, Alte Heerstraße 13, in Brinkum sprechen.

„Es ist natürlich unglücklich, dass uns die Information auf diesem Wege mitgeteilt worden ist“, kommentiert FDP-Fraktionschef Alexander Carapinha Hesse die Vorgänge. Das Jahr 2019 sei aber auch ein besonderes für die Stuhrer Gemeindeverwaltung gewesen, sagt er mit Blick auf Thomsens Erkrankung und die Wahlen. „Da kann ein Fauxpas passieren. Es ist bedauerlich, aber ich möchte keine böse Absicht unterstellen“, erklärt Carapinha Hesse. Seine Fraktion werde auch weiter an der Entwicklung des Radwegs mitarbeiten. „Wenn der Wunsch der Bevölkerung da ist, dann wollen wir auch daran arbeiten, dass es möglich ist“, sagt der Liberale. Carapinha Hesse betont aber auch, dass seine Fraktion dem Prüfauftrag zur Enteignung nur zugestimmt habe, weil es damals „en bloc“ abgehandelt wurde.