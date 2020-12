Der Stuhrer Adventskalender für das Jahr 2020. (Gemeinde Stuhr)

1. Dezember: Nummer 70708: Einkaufsgutschein von Marktkauf Stuhr im Wert von 50 Euro; Nummer 71251: 50 Euro-Gutschein des Autohauses Brandt in Stuhr für Service, Zubehör- oder Ersatzteile; Nummer 70234: Weihnachtsbrunch-Gutschein für zwei Personen des Bremer Tors in Brinkum im Wert von 50 Euro; Nummer 71351: 50-Euro-Gutschein des Friseursalons Gute Köpfe by Tanja.

Die Gewinner sollten sich telefonisch mit dem jeweiligen Sponsor in Verbindung setzen. Zur Preisübergabe muss der Kalender zur Kontrolle mitgebracht werden. Eine Barauszahlung der Preise ist nicht möglich. Preise, die bis zum 31. Januar nicht abgeholt werden, verfallen zugunsten des Ausspielungszwecks. Das sind in diesem Jahr der Förderverein der Grundschule Heiligenrode und der Förderverein der Grundschulen Moordeich und Varrel. Der Stuhrer Adventskalender ist eine Verlosungsaktion der Brinkumer Interessengemeinschaft (Big), der Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (Isu), des Unternehmerinnen Forums Stuhr (Ufo) und der Gemeinde Stuhr.