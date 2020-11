"Der Verzehr von legionellenhaltigem Wasser an sich gilt nicht als gefährlich", teilt die Gemeinde Weyhe auf Nachfrage mit. Nachdem in drei Schulen dort erhöhte Legionellen-Werte aufgetreten sind, soll die Trinkwasserversorgung dort aber nun trotzdem umfangreich saniert werden. (Patrick Pleul/DPA)

Weyhe. Gleich an drei Schulen in der Gemeinde Weyhe ist eine umfangreichere Sanierung der Trinkwasserversorgung notwendig, weil es dort immer mal wieder erhöhte Legionellen-Werte im Trinkwasser gibt. Betroffen davon sind die Schulsporthallen der Kooperativen Gesamtschulen in Leeste und Kirchweyhe sowie die Grundschule Leeste. In anderen Schulen der Gemeinde gibt es solche Probleme bislang nicht. Wie die Gemeindeverwaltung auf Nachfrage mitteilt, sind die vereinzelt erhöhten Werte immer mal wieder aufgetaucht. „Deutlich vermehrt beobachten wir dies seit ein bis zwei Jahren“, berichtet Doris Salomé, Leiterin des Fachbereichs Bau und Liegenschaften. Aufgefallen waren die erhöhten Werte, weil alle Trinkwasseranlagen in öffentlichen Einrichtungen von der Gemeinde regelmäßig präventiv beprobt werden. „Das Problem ist, dass es nicht ausreichend Durchfluss in den Sporthallen gibt. Dadurch stagniert das Wasser zu lange in den Leitungen und erwärmt sich, was zu vermehrter Legionellenbildung führt“, erklärt Salomé.

Eine Gefahr für die Schüler besteht aber nicht: „Der Verzehr von legionellenhaltigem Wasser an sich gilt nicht als gefährlich.“ Deswegen gebe es auch keinerlei Sperrungen oder Einschränkungen wegen der erhöhten Werte. Legionellen seien nur dann gefährlich, wenn sie im Wasserdampf vernebelt eingeatmet werden.

Um das Problem in den Griff zu kriegen, hat die Gemeinde bereits verschiedene Wege ausprobiert. „Es wurden automatische Spülungen in den Duschen nachgerüstet, um die Durchflussmenge zu erhöhen, damit sich keine Kolonien aufbauen können“, nennt die Fachbereichsleiterin ein Beispiel. Auch chemische Desinfektionen wurden vorgenommen. Außerdem sorgen die Hausmeister darüber hinaus für einen regelmäßigen Wasserdurchfluss.

Da all das aber dennoch nicht langanhaltend gewirkt hat, soll nun die ganz große Lösung her. Im Haushalt 2021 sind nun für die Erneuerung des Trinkwassersystems an den jeweiligen Schulen insgesamt 860 000 Euro veranschlagt. Denn die Sanierung ist aufwendig: Um neue Leitungen in den Sporthallen von KGS und der Grundschule Leeste einzuziehen, müssen auch Decken geöffnet und neue Wände als Vorsatzschale eingezogen werden. Daher werden neben dem Sanitärgewerk auch viele weitere Gewerke wie Trockenbau, Maler, Fliesenleger und Elektro benötigt. Die Umsetzung an der Grundschule ist bereits für 2021 geplant, an der KGS Leeste könnte die Realisierung 2021 und 2022 erfolgen. 250 000 Euro werden dafür für die Grundschule Leeste veranschlagt, für die KGS Leeste sogar 560 000 Euro. Bei der Grundschule befindet sich laut Gemeinde aber derzeit auch noch eine weniger aufwendige Alternativlösung in der Prüfung.

Fördermittel beantragt

Eine solche soll es nach Wunsch der Politik zunächst auch für die Sporthalle der KGS Kirchweyhe geben. Statt der zunächst veranschlagten 437 000 Euro im Haushalt für die Kompletterneuerung soll zunächst lediglich eine Änderung des Trinkwassersystems für 50 000 Euro erfolgen. Die Umsetzung ist ebenfalls bereits für kommendes Jahr angepeilt. Wenn die teilweise Sanierung „zu einer nachhaltigen Verbesserung führt, wären keine weiteren Schritte erforderlich“, erklärt Salomé. Sollte diese jedoch nicht ausreichen und die Legionellen-Werte trotzdem weiterhin erhöht sein, müsste auch hier die Erneuerung des Trinkwassersystems erfolgen. Und dann dürfte es auch dort noch einmal deutlich teurer werden.

Ob die Gemeinde die Gesamtkosten alleine aufwenden muss, oder dafür auch noch finanzielle Unterstützung bekommt, wird sich noch zeigen. Denn für die Sanierung der Trinkwasserversorgung hat Weyhe Mittel über ein Förderprogramm für Sportstätten beantragt. Die Förderung gilt allerdings nur für Sportstätten, die in einem Sanierungsgebiet liegen, daher kam die KGS Kirchweyhe dafür nicht in Betracht. Die Förderanträge für die KGS Leeste und die Grundschule Leeste müssten allerdings auch noch bewilligt werden.