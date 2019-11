Arbeitete mit Helfern zwei Jahre lang an dem Projekt zum Gaststättenwesen: der Historiker Ralf Weber. (Eike Wienbarg)

Stuhr. Viele ältere Bürger der Gemeinde Stuhr werden sich noch an die Gaststätte Grüner Jäger im Ortsteil Fahrenhorst erinnern. Das Gasthaus, das vor wenigen Jahren abgerissen wurde, steht mit seiner wechselvollen Geschichte als Beispiel für viele Kneipen in der Region. Daneben ist es aber auch eine Besonderheit. So war der Grüne Jäger, anfangs unter dem Namen Kuhkrug bekannt, mit seiner Entstehung im Jahr 1579 die erste Gaststätte auf dem Gebiet des heutigen Landkreises Diepholz. Das hat der Historiker Ralf Weber herausgefunden. Über zwei Jahre leitete er ein Projekt des Kreisheimatbundes (KHB) Diepholz und des Kreismuseums Syke zum Gaststättenwesen in der Region. Eine Ausstellung zu dem Projekt unter dem Titel „Halte Rast – sei unser Gast“ ist jetzt im Rathaus der Gemeinde Stuhr zu sehen.

Im Zentrum stehen dabei neben allgemeinen Information vor allem Beispiele für Gaststätten und ihre Geschichte. So eben auch die des Grünen Jäger in Fahrenhorst. Wie so viele Gasthäuser entstand die Einrichtung an der heutigen Bundesstraße 51 aus einem landwirtschaftlichen Betrieb – „zumeist aus Betrieben in verkehrsstarken Regionen“, wie der Historiker Weber erklärt. Dort kamen oft Kutschen oder Handwerker auf der Wanderschaft vorbei, die ein Essen oder einen Unterschlupf benötigten. Findige Landwirte erkannten die Situation und luden die Vorbeifahrenden in ihre Häuser ein, erläutert der Historiker Weber weiter.

Schon bald mussten die Einrichtungen auch Konzessionen für Übernachtungen, den Ausschank von Alkohol und Speisen oder für Tanzgesellschaften vorweisen. Nach und nach entwickelte sich so ein florierendes Gaststättenwesen auch im Landkreis Diepholz, das aber auch Probleme mit sich brachte. „Wo Händler sind, sind auch Räuber“, erklärt Ralf Weber. Und so war der Fahrenhorster Kuhkrug und spätere Grüne Jäger zwischenzeitlich auch als „Räuberhaus“ verschrien.

Mit dem Aufkommen des Vereinswesens entwickelten sich die Gasstätten immer mehr zum Mittelpunkt des sozialen Lebens in den Ortschaften. Viele Dinge des täglichen Lebens fanden dort statt. Auf den Sälen wurde geturnt oder die Schützenvereine bauten ihre Schießstände auf. Die Räumlichkeiten wurden als Sitzungsort für politische Gremien oder als Wahllokal genutzt. Ärzte praktizierten dort und auch Frisöre nutzten die Räume für ihre Dienste, zählt Weber die vielfältigen Formen der Nutzung der Gasthäuser auf. „Im Prinzip waren Gaststätten das Internet früherer Zeiten“, sagt der Historiker und weiter: „Neben der Kirche waren sie der Ort, wo Privatheit und Öffentlichkeit zusammengekommen sind.“ Kurzum: „Die Gaststätten waren das Herz des Dorfes“, so Weber.

Ein Teil der Ausstellung ist auch dem Gaststättenwesen im Nationalsozialismus gewidmet. So gab es während dieser Zeit zum Beispiel in vielen Gaststätten den sogenannten „Eintopfsonntag“, an dem nur ein Eintopf aus Solidarität mit der viel beschworenen „Volksgemeinschaft“ und den Soldaten an der Front serviert wurde, erzählt Ralf Weber. Der Grüne Jäger in Fahrenhorst wurde in dieser Zeit zum Treffpunkt für die örtliche NSDAP.

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs kam den Gasthäusern eine andere Rolle zu: So wurden dort vermehrt Flüchtlinge aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten untergebracht, später nutzten die Alliierten die Räume für ihre Truppen. Anfang der 1990er-Jahre wurden dann wieder Flüchtlinge in alten Gaststätten untergebracht. Auch der Grüne Jäger machte diese Entwicklung mit. Darauf folgten 20 Jahre Leerstand und der Abriss des „Schandflecks“, wie Weber berichtet. Ein Schicksal, das viele alte Gaststätten teilen.

Um die „Gaststätten als Erinnerungsorte“ zu erhalten, befasste sich das Projekt von Weber mit dem Thema. Zahlreiche ehrenamtliche Helfer aus dem ganzen Landkreis und die Archive der Städte und Gemeinden beteiligten sich mit Material. „Ohne sie hätte ich die Ausstellung nicht kuratieren können“, ist Weber dankbar über die Unterstützung. Das Rathaus Stuhr ist nach Twistringen und dem Syker Kreismuseum der dritte Ort für die Wanderausstellung, berichtet Stuhrs Gemeindearchivarin Elisabeth Heinisch. In der aktuellen Schau sind aber durchaus andere Tafeln zu sehen als bei den Vorgängerauflagen. So wurden Themen und Beispiele speziell aus Stuhr ausgewählt, berichten Weber und Heinisch. Dafür habe sich das Stuhrer Archiv ebenfalls mit eingebracht, sagt Mike Langhans, Teamleiter Organisation bei der Stuhrer Gemeindeverwaltung.

Die Ausstellung „Halte Rast – sei unser Gast“ ist noch bis zum 2. Dezember zu den normalen Öffnungszeiten des Stuhrer Rathauses an der Blockener Straße 6 zu sehen. Führungen sind ebenfalls möglich. Diese sollten bei Gemeindearchivarin Elisabeth Heinisch unter 04 21 / 5 69 54 06 angemeldet werden. Das Buch zum Projekt von Ralf Weber mit 510 Seiten und mehr als 700 Abbildungen ist während der Dauer der Ausstellung im Bürgerbüro der Gemeinde Stuhr erhältlich.