Vorhang auf für die Pastoren Holger Hiepler (links) und Ulrich Krause-Röhrs, die die Arbeit des Social-Media-Teams in ihrer Kirchengemeinde ausweiten und dauerhaft etablieren wollen – auch unabhängig von Corona. (Michael Braunschädel)

Weyhe-Leeste. Die Zeit der Sommerpause ist auch in der Kirchengemeinde Leeste angekommen. Das Talkformat „Brot und Rosen – Weyher Gespräche über Gott und die Welt“ liegt bei aktuellen Temperaturen von mehr als 30 Grad auf Eis, aber es soll im kommenden Monat weitergehen. Vor allem soll es künftig besser weitergehen – technisch betrachtet. Den Anfang soll ein Glasfaseranschluss für die Kirche und das anliegende Gemeindehaus machen. Und mehr Equipment muss her. Für die professionellere Arbeit des Social-Media-Teams, das nun – nach der Corona-Erfahrung – richtig durchstarten will.

Ende März, es war der 24., startete die Online-Talk-Reihe mit Weyhes Bürgermeister Frank Seidel (SPD). Das Thema: Die Corona-Situation in Weyhe, gefolgt von dem Weyher Rainer Zottmann, dem Corona-Beauftragter in Bremen und einem Telefonseelsorger. Jedes Mal geht es um die Pandemie – zunächst. Die Leester Kirchengemeinde bekommt gute Einschaltquoten. Rund 80 000 Internet-Nutzer haben die Beiträge auf ihren Bildschirmen gehabt, teilt Pastor Holger Hiepler mit. 46 000 Internet-Nutzer, so die Facebook-Statistik, hätten auf die Beiträge geklickt. „Wir waren schon baff, was das für Aufrufe waren“, sagt Pastor Ulrich Krause-Röhrs. Auf die Andachten, die die Kirchengemeinde auf ihre Website gestellt hatte, kamen etwa 2300 Gäste. „So viele kommen bei mir nicht in den Gottesdienst.“

Denn nicht nur die Talkreihe haben die Leester Geistlichen im Online-Angebot, auch die Gottesdienste selbst gab es in der Phase der strikten Corona-Beschränkungen im Live-Stream. „Die Corona-Zeiten waren ein Brandbeschleuniger für digitale Formate“, sagt Krause-Röhrs. Die Messe direkt aus dem Netz gab es nicht nur in ihrer Kirche, sondern auch andernorts.

Die Gesprächsrunde zu Themen aller Art allerdings hat das Social-Media-Team ohne Vorlage aus dem Boden gestampft und das schließlich auch abseits von Corona. Dafür, so Krause-Röhrs, hat die Gruppe auch mal zu TV-Sendungen mit einer etwas anderen Reichweite, beispielsweise Frank Plasberg oder Anne Will, hinübergeschielt und überlegt, Themen von dort auf die lokale Ebene herunterzubrechen. So solle eine höhere Identifikation erreicht, Menschen vor Ort ein Gesicht gegeben werden. Im sozusagen Gemeinde-Studio nahmen dann außerdem weitere Politiker wie Stuhrs Bürgermeister Stephan Korte, der Bundestagsabgeordnete Axel Knoerig (CDU) aus dem Wahlkreis Diepholz/Nienburg oder auch der Bremer Fußballkommentator Arnd Zeigler sowie Willi Lemke, ehemaliger Manager von Werder Bremen und Politiker, auf einem der beiden roten Sessel Platz.

Die Reihe soll weitergehen, denn „wir wollen langfristig live übertragen, ob mit oder ohne Corona“, sagt Hiepler. Im September steht die Konfirmation an, die nach jetzigem Stand mit zehn Teilnehmern pro Familie besucht werden dürfe. Kameras könnten die Feier in diverse Wohnzimmer oder auch auf mobile Geräte für unbegrenzt viele Menschen transportieren. Eine Umgewöhnung bei alldem: „Das fehlende Publikum ist in der Tat ein Problem“, sagt Hiepler. Ihm fehlen die Reaktionen der Menschen. So könnten die Produktionen der Pastoren demnächst womöglich auch draußen stattfinden – mit Publikum. Im Juli sei es schon einmal fast so weit gewesen. Aber das Wetter spielte nicht mit.

Es soll auf lange Sicht nicht bei Gottesdiensten und dem Talk bleiben, auch Konzerte oder größere Vorträge könnten aus der Kirche übertragen werden. Technisch möglich machen soll das der möglicherweise bevorstehende Glasfaseranschluss ab dem nächsten Sommer, sagt Krause-Röhrs. Auf einen genauen Zeitplan allerdings möchte sich Christian Morag, Junior Projektmanager FTTH Vertrieb beim Unternehmen Deutsche Glasfaser, noch nicht festlegen. Derzeit läuft noch die Kundenabfrage in Leeste. Der Netzanbieter, der den Ausbau von Glasfaser in Leeste, Erichshof, Lahausen (westlich der Bahn) sowie in einem Großteil von Melchiorshausen umsetzen will, tut dies unter der Bedingung, dass sich insgesamt 40 Prozent der Haushalte für einen Anschluss und das Unternehmen als Anbieter entscheiden. Derzeit liegt die Zahl bei 32 Prozent. Entscheiden können sich potenziellen Kunden noch bis zum 31. August, teilt Morag auf Anfrage weiter mit.

Sicher ist allerdings, dass junge Leute in die Arbeit des Social-Media-Teams der Leester Kirchengemeinde eingebunden werden sollen. Die Gruppe will ihre Aktivitäten weiter ausweiten, die unter anderem auch Menschen zugute kommen sollen, die beispielsweise in ihrer Mobilität derart eingeschränkt sind, dass sie die Angebote der Kirchengemeinde nicht persönlich wahrnehmen können. Wichtig für das Sendeteam, zu dem neben den beiden Pastoren der Pop-Kantor Sören Tesch sowie Dagmar Neumann, Sigi Schritt und Falk Brozio gehören, ist langfristig eine „ordentliche Verbindung“, so Hiepler – Glasfaser also, gepaart einer guten Bild- und Tonqualität. Die Zeit der ruckelnden Bilder soll damit vorüber sein. „Das nervt irgendwann.“

Die Leitung allein allerdings macht es nicht. „Das Social-Media-Team möchte eine mobile Anlage erwerben, die nicht nur Gottesdienste und Konzerte ins Internet, in hoher Auflösung streamen kann, sondern die auch an anderen Kulturstätten in der Region einsetzbar ist“, teilt Hiepler mit und tippt dafür auf einen fünfstelligen Betrag, der durch weitere Sponsoren – die Deutsche Glasfaser übergab kürzlich 3000 Euro – bewältigt werden könnte. Mit „Billiggeräten“ lasse sich die gewünschte Qualität nicht erreichen. Aktuell nutze das Team private Geräte der Mitglieder.