Gesellen des Zimmereibetriebs Burkhard Kastens bringen die Richtkrone am höchsten Punkt des Gebäude-Gerippes an. (Fotos: Janina Rahn)

Weyhe-Leeste. Erst wollten neugierige Passanten zuhauf einen Garagenplatz von Michael Quittek mieten, der den Irrtum dann aufklären musste. Mittlerweile aber steht der Rohbau am Kurzen Weg 13 – und spätestens jetzt ist klar, dass dort ein Hotelkomplex der besonderen Art entsteht. Nun sind es vielmehr die Fragen potenzieller Kunden, die ein Apartment mieten wollen, sagt Quittek: „Wir haben schon jetzt Anfragen für Dezember.“ Und auch für 2020 gebe es bereits „ohne Ende Anfragen“.

Wie berichtet, sind Michael Quittek und seine Ehefrau Ilse dabei, die auf der Fläche stehende Scheune umzugestalten. Geplant sind zwölf großzügige Zimmer zwischen 25 und 36 Quadratmetern. Die Einheiten des Leister Apartmenthotels, so der Name des entstehenden Gebäudekomplexes, sollen jeweils über eine Küchenzeile, Schlafsofas und Boxspringbetten, schnelles W-Lan und Fernsehgeräte verfügen. Eine der unteren Einheiten soll zudem behindertengerecht ausgebaut werden. Nun feierte das Ehepaar Quittek, das auch einen Partyservice betreibt, Richtfest in Leeste. Und nun soll es Schlag auf Schlag gehen. „Der Zimmermann macht das Dach zu, der Maurer erledigt die Restarbeiten. Dann kommen die Fenster demnächst rein“, zählt Michael Quittek die weiteren Arbeitsschritte auf. Man liege gut in der Zeit, wobei es ziemlich am Anfang zu einer Verzögerung gekommen war: Fünf Tage Dauer-Böen hatten dem Bauwerk im März zugesetzt. „Einmal ist der Giebel zur Straße hin eingestürzt. Dann haben wir beide wieder neu aufgebaut“, sagt Quittek. Gestartet waren die Arbeiten Mitte Februar.

Zunächst alleine führen

Wenn draußen soweit alles versiegelt ist, geht es an den Innenraum. Heizung, Sanitär- und Klimaanlagen für die Wohneinheiten und Fliesen sind dann nach und nach dran. In der zweiten Jahreshälfte geht es auch gleichzeitig draußen mit dem Anlegen des Parkplatzes weiter. „Wir hoffen, dass wir Mitte bis Ende November fertig sind“, sagt Quittek. Er hält das auch für realistisch, trotzdem will er noch jetzt keine Reservierungen für Dezember bestätigen. Jedenfalls nicht solange noch nicht alles fertig ist. „Es muss sich erst alles einspielen. Es soll alles reibungslos laufen“, sagt Quittek. Zunächst will das Ehepaar das Hotel alleine führen. Ob noch Personal eingestellt werden soll, müsse sich erst noch zeigen.

Lage von Vorteil

Auf ganz neues Terrain begeben sie sich dabei nicht. „Meine Frau kommt aus dem Hotelgewerbe“, sagt Michael Quittek. Beide haben sich zudem vorab bei Gastronomen informiert und sich das eine oder andere bei ihnen abgeschaut. „Wir sind nicht komplette Quereinsteiger“, betont Quittek, der zudem im Karosseriebau tätig ist. Frühstück soll es in dem Apartmenthotel übrigens nicht geben. „Wir haben fünf Bäcker in der Umgebung“, sagt Quittek. Dort gebe es ja alles frisch, und eine Kooperation mit den Bäckereibetrieben könne er sich auch für die Zukunft vorstellen. Die Reaktionen auf das Vorhaben seien bislang positiv gewesen, betont er. Vor allem wegen der zentralen Lage. Das Restaurant Wessels mit teils großen Gesellschaften liegt ganz in der Nähe, dann sind in Leeste noch viele Gewerbebetriebe angesiedelt. Für Michael Quittek ideale Voraussetzungen für ein Hotel mitten im Ortskern: „Man merkt, dass so etwas einfach gefehlt hat.“