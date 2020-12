Sind gemeinsam mit ihren vier Kindern große Brettspiel-Fans: Miriam und Peter Gesell. (Michael Galian)

Peter Gesell sieht nichts. Seine Augen sind zu, die Hand tastet über den Tisch. „Weiter oben, rechte Hand“, lotst ihn Ehefrau Miriam Gesell. Sie darf sprechen. Im Gegensatz zur Reporterin, die einzige mit der Lösungskarte vor sich. Darauf ist abgebildet, wie die an das Spiel Tetris erinnernden Figuren vor Peter Gesell richtig aufgereiht werden sollen. Die Reporterin kreuzt zwei Finger, um Miriam Gesell das nächste Puzzlestück anzuzeigen: ein pinkes Kreuz. Es muss links neben das bereits gefundene Stück. Miriam Gesell navigiert ihren Mann zum richtigen 3D-Puzzleteil. Nach ein paar Minuten steht die Figur. „Das ist der absolute Renner bei Teenagern“, sagt Peter Gesell über das Spiel „Team 3“, als er wieder unter den Sehenden ist. Das Ehepaar betreibt das Spielecafé Logithek an der Bahnhofstraße 26 in Brinkum, verkauft dort eine Auswahl an Spielen, berät aber auch und gibt vor Ort Gelegenheit zum Anspielen. Im Verkaufsraum präsentieren zudem Kunsthandwerker ihre Kreationen.

Das Festessen ist verputzt, die Geschenke sind ausgepackt – für viele Familien an Weihnachten der Zeitpunkt für einige Runden Brettspiele. So ist es auch bei den sechsköpfigen Gesells, ohnehin ein Vielspieler-Haushalt. Ihr Tipp für diesen Anlass: das Spiel „Der perfekte Moment“. „Es ist extrem gut geeignet für Familien“, sagt Peter Gesell. Die Spieler versetzen sich in die Rolle eines Hochzeitsfotografen, der die Wünsche aller Gäste berücksichtigen muss, damit ihm am Ende ein Schnappschuss gelingt. „Die Frau in Rot möchte zum Beispiel neben diesem Herren in der ersten Reihe stehen“, sagt Gesell und zeigt seine Auftragskarte. Dementsprechend platziert er die Figuren um den Tisch im Hochzeitssaal-Diorama. Jeder Spieler hat eine eigene Kulisse, die er herrichten muss. „In knapp einer Dreiviertelstunde haben die Spieler ihre Hochzeitsgesellschaften stehen und es wird dann ein echtes Foto gemacht“, erklärt Peter Gesell. Dann geht es an die Auswertung der Punkte, wie viele der Aufgaben erfüllt worden sind. Geeignet ist das Spiel aus dem Verlag Corax Games für Spieler ab acht oder zehn Jahren, „je nach dem, wie gut die Kinder bereits lesen können“, sagt Miriam Gesell. Zwei bis vier Spieler können beim Grundspiel mitmachen, eine Erweiterung macht die Teilnahme von zwei weiteren möglich.

Strategisches Geschick ist bei einem weiteren Spieletipp gefragt, den "Glen More Chronicles" vom Verlag Funtails. "Das wird bei uns im Spielecafé rauf und runter gespielt", sagt Peter Gesell. Jeder Spieler führt dabei seinen schottischen Clan und versucht, seine Produktionsstätten auszubauen. Empfohlen ist es für Spieler ab zwölf Jahren. Wer eher miteinander statt gegeneinander spielen will, dem empfiehlt Peter Gesell das Spiel "Switch & Signal" vom Kosmos-Verlag. Die Mitspieler müssen das Weichennetz so stellen, dass alle Züge rechtzeitig unten am Spielfeldrand im Bahnhof von Marseille ankommen. Kinder ab zehn Jahren können mitspielen. Peter Gesell: "Das spielen auch viele Erwachsene bei uns. Da rauchen schon manchmal die Köpfe."

Wenn jemand zur Beratung oder sonst zum Spielen (der Cafébereich hat im Zuge der Corona-Vorgaben derzeit geschlossen) in die Logithek kommt, dann geht Peter Gesells Frage zuerst zu den Spielgewohnheiten. „Einige spielen gerne miteinander, andere bevorzugen kooperative Spiele“, sagte er. Er empfiehlt auch, sich vor dem Verschenken eines Spiels zu Weihnachten inhaltlich damit zu befassen. „Es ist ärgerlich, wenn man an Weihnachten Geschenke auspackt, sich zusammen setzt und keiner kann die Regeln“, sagt er. Kinder vom Computer weg und zum Spieltisch zu bekommen, ist in der heutigen Zeit gar keine große Herausforderung, sagt Gesell. Spieleverlage adaptieren immer öfter Motive aus Filmen, Serien und Videospielen (wie etwa Minecraft) oder engagieren Grafiker, die sonst auch Videospiele gestalten. „Spielspaß muss nicht immer viel kosten“, sagt Peter Gesell. So bietet der Verlag Hans im Glück etwa das Spiel Carcassonne zum Herunterladen auf seiner Internetseite an. Die Karten können ausgedruckt, ausgeschnitten und vielleicht sogar mit der Familie ausgemalt werden.

Viele Freunde und Familienmitglieder sehen sich dieses Weihnachten wohl nicht. Doch auch der Spieleabend auf Distanz ist kostenlos möglich, sagt Peter Gesell. Auf der kostenlosen Plattform www.boardgamearena.com können sich Spieler anmelden und ihre eigene Partie entweder öffentlich oder mit eingeladenen Gästen starten. „Das nutzen wir gerade zur Corona-Zeit auch gerne“, sagt Peter Gesell.

Ein Spiel aus seiner Zivildienst-Zeit bringt garantiert Stimmung an den Tisch. Alles, was dafür benötigt wird, ist ein Satz Karten. Jeder Spieler bekommt ein Tiergeräusch. Reihum wird pro Runde eine Karte verteilt. Hat jemand dieselbe Zahl oder Figur vor sich wie jemand anderer, muss er schnell reagieren und das Tiergeräusch des Karten-Zwillings machen. Derjenige, der nicht schnell genug war, bekommt als Strafe den Kartenstapel des Gewinners der Runde. „Da herrscht absolutes Gelächter am Tisch“, sagt Peter Gesell. Das Gute an dem Spiel: keiner gewinnt, der Spaß steht im Vordergrund.

Kreative Geschenkideen hat Miriam Gesell parat. So eigne sich auch eine eigene Kreation des klassischen Memory-Spiels als Geschenk für die Großeltern. Bilder von den Liebsten können auf Pappstücke oder zurechtgeschnittene PVC-Platten geklebt werden. „So kann man ein Spiel auch mit persönlichen Ereignissen verknüpfen“, sagt sie. Miriam Gesell weiß auch von Familien, die Krimi-Dinner-Spiele für das Weihnachtsessen planen. Sie sieht Brettspiele auch als Möglichkeit, soziale Kompetenzen zu entwickeln, zu lernen und zu wachsen. Und sie schenken Freude in einer gerade schwierigen Zeit: „Es ist so viel mehr als nur ein Brett.“