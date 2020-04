Weyhe/Stuhr. „Darf das sein?“, fragte sich Margot Hüls mitten in der Corona-Krise, weil Kirchen geschlossen waren, insbesondere die von ihr geschätzte evangelische St-Pankratius-Kirche in Alt-Stuhr. „Sollten unsere Kirchen, egal welcher Konfession, nicht in jeder Situation ein Zufluchtsort sein?“ Bis zur Wochenmitte noch waren alle evangelischen Gotteshäuser geschlossen, die katholischen nicht. Hüls stieß das auf, sie machte ihrem Unmut Luft und nun stehen die Zeichen auf Öffnung – auch überregional. Denn wie Hüls ging es offenbar vielen Gläubigen.

„Kirchen müssen nicht gänzlich geschlossen gehalten werden“, schreibt die evangelisch-lutherische Kirche in Oldenburg, zu der St. Pankratius gehört, auf ihrer Internetseite. Das ist das Fazit einer mit dem Land Niedersachsen abgestimmten Regelung. Stilles Gebet ist demnach erlaubt, Gottesdienste bleiben weiterhin tabu und auch die Abstandsregeln müssen eingehalten werden. „Ich bin froh, dass man darüber nachgedacht hat, dass Kirche doch ein öffentliches Bedürfnis ist, gerade in diesen schrecklichen Zeiten“, sagt Hüls, die selbst Katholikin ist und Verfechterin der Ökumene. Die 75-Jährige ist regelmäßige Besucherin des Gebäudes, das aus dem 12./13. Jahrhundert stammt. Die Kirche, sagt sie, ist „ein Traum“. Umso mehr störte sie sich an den geschlossenen Türen des Gotteshauses, das noch dazu das Etikett „Offene Kirche“ trägt und damit signalisiert, auch außerhalb der Gottesdienstzeiten zugänglich zu sein.

Doch die Corona-Pandemie hat einiges verändert, durcheinander gebracht. Hüls wollte sich damit nicht zufrieden geben. Mit ihrem Unmut wandte sie sich per Brief an die übergeordnete Kirche in Oldenburg und auch an Pastor Robert Vetter von der Kirchengemeinde Stuhr. Auch er bestätigt: Es hat Beschwerden gegeben – auch von Hüls, wie sie sagt. „Ich habe Verständnis dafür“, sagt Vetter, der auf Anfrage gleichzeitig verkündet, dass die historische Kirche an der Stuhrer Landstraße bereits seit Gründonnerstag wieder täglich und nun auch dauerhaft von 9 bis 19 Uhr geöffnet ist, allerdings dürfen nicht mehr als fünf Menschen gleichzeitig im Gebäude sein. Empfohlen wurde, so Vetter, die Kirchen ab Ostersonntag wieder zu öffnen. „Wir haben dann entschieden, das ab Donnerstag zu tun“, denn letztlich entscheidet jede Gemeinde für sich selbst, wie sie die Öffnung – unter den gegebenen Auflagen – handhabt, sagt Bettina Kaiser, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Kirchenregion Stuhr und Pfarramtssekretärin in der Felicianusgemeinde Weyhe. Es gibt demnach weder generelle Uhrzeiten oder Tage. Geöffnet werde nur an den Feiertagen – abgesehen von der St.-Pankratius-Kirche in Alt-Stuhr und dem Varreler Gotteshaus, die jetzt bei der Öffnung bleiben. Die Brinkumer ist komplett ausgenommen wegen der Baustelle im Inneren, so Kaiser. Für die Kirche in Heiligenrode wird vorab um Anmeldung des Besuchs gebeten bei der Pastorin Tabea Rösler. Besucher können an ihrer Haustür klingeln, anrufen unter Telefon 0 42 06 / 348 oder eine E-Mail schreiben an tabea.roesler@evlka.de. Die Marienkirche in Leeste öffnet an Ostersonntag von 15 bis 16.30 Uhr, an Ostermontag von 10 bis 11.30 Uhr, die Felicianuskirche in Kirchweyhe an Ostersonntag und Ostermontag jeweils von 10 bis 11 Uhr. Weitere Informationen teilen die jeweiligen Kirchen auf ihren Internetseiten oder auch den Aushängen in den Schaukästen mit, so Kaiser.

Nach wie vor täglich geöffnet bleiben die katholischen Kirchen in Stuhr und Weyhe (9 bis 18 Uhr), wie Jutta Sievers, Gemeindereferentin der Emmaus-Pfarreiengemeinschaft, mitteilt. Zwar finden auch dort keine Gottesdienste statt, allerdings ist für die Feiertage vorgesehen, die Kirchen in Kirchweyhe und Brinkum besonders zu schmücken. Und: „Die Leute passen schon auf, dass nicht zu viele gleichzeitig in der Kirche sind.“ Dass der Bedarf da ist, merkt sie am Verbrauch der Opferkerzen. Der ist in Corona-Zeiten pro Tag so hoch wie sonst in einer Woche. Die St.-Paulus-Kirche in Moordeich schließt sich da an, wie Pastor Helmuth Schomaker sagt. Auch dort verteile sich der Besuch der Menschen über den ganzen Tag. Die Kirche öffnet circa um 8.30 Uhr und wird gegen 18 Uhr vom Küster, Pfarrer oder Sekretariat geschlossen – je nach dem: „Der Letzte macht die Tür zu.“