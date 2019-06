Frau Thompson, wie überzeugen Sie mit wenigen Sätzen jemanden, der eigentlich gar kein Opern-Fan ist, zur großen Verdi-Gala in Weyhe zu gehen?

Melinda Thompson: Man muss kein Opernfan sein, um die bewegende Musik Giuseppe Verdis zu genießen. Er schrieb so viele „Hits“, die universell bekannt sind. Auch Leute, die noch nie in einer Oper waren, werden viele Melodien erkennen. Darüber hinaus ist es immer eine großartige Erfahrung, an einem lauen Sommerabend in einer wunderschönen Umgebung diese großartigen Töne „live“ über sich ergehen zu lassen. Der Kirchweyher Marktplatz ist in der Gegend schon sehr bekannt – unsere Verdi-Gala bringt jedoch einen eleganten Hauch „Arena di Verona“ direkt zu Ihnen vor die Tür.

Die Kunst im Allgemeinen zeigt uns, wer wir sind, wie wir mit anderen umgehen und was es bedeutet, gemeinsam und individuell menschlich zu sein. Die Live-Aufführung einer Oper ist eine aufregende Erfahrung – sie ist enorm kraftvoll und die emotional direkteste aller Kunstformen. Die Kombination aus dramatischer Erzählung, Bühnenkunst und Musik und insbesondere die Reichweite und Verletzlichkeit der menschlichen Stimme machen die Oper zu einer Kunstform, die dem Ausdruck purer Emotionen am nächsten kommt. Die Oper dringt in das Bewusstsein ein und erscheint auch in anderen Formen – Soundtracks, Sporthymnen, Anzeigen und mehr –, um in klimatischen Momenten eine erhöhte emotionale Spannung zu erzeugen. Diese großen Momente in der Oper sind normalerweise diejenigen, die sich am unmittelbarsten mit den großen menschlichen Themen befassen: Leben, Liebe, Tod, Verlust, Leidenschaft, Freude, Eifersucht, Verzeihung.

Das ist eine sehr schwere Frage, aber ich wähle Violetta aus „La traviata“ – die „vom rechten Weg Abgekommene“. Ihre Geschichte ist nicht nur herzzerreißend – ihre Arien sind für mich einfach zutiefst bewegend und überwältigend bravourös.

Die Sehnsucht nach einer sicheren Heimat ist leider ein viel zu aktuelles Thema. Wird unsere Welt je frei von Hass, Krieg und Unterdrückung sein? Leider fürchte ich, nicht in den Jahren, die mir noch verbleiben. Aber die Hoffnung darauf ist eine der schönsten Hoffnungen, die es gibt – und ein Grund, warum der Gefangenenchor aus „Nabucco“ immer noch eine Gänsehaut erzeugt.

Jede Sprache hat ein eigenes Gefühl, eine eigene „Musik“ – der Komponist hat für diese besondere Sprache komponiert. Die deutsche Sprache hat einen ganz anderen Klang, ein ganz anderes „Legato“ als die italienische Sprache. Ich möchte ganz ehrlich auch keine „Zauberflöte“ in einer italienischen Übersetzung anhören. Italienisch ist auch besonders „gesangfreundlich“, wegen der vielen „puren“ Vokale – es gibt nur a, e, i, o, u und keine scharf ausgesprochenen Konsonanten dazwischen – ideal, um einen ununterbrochenen, geschmeidigen Ton zu erzeugen. Die Sprache passt perfekt zu der musikalischen Linie der Verdischen Musik; ich möchte lieber nicht daran rütteln, wenn es nicht unbedingt sein muss.

Das Lernen von verschiedenen Sprachen gehört immer zu der Ausbildung jedes klassisch ausgebildeten Sängers. Ja, es ist schwieriger, etwas in einer Fremdsprache auswendig zu lernen – die Sänger sind es aber gewohnt. Und selbstverständlich verstehen sie alles, was sie singen – das gehört einfach dazu. Jedes Wort.

Beim Aufbau eher sehr unwahrscheinlich. Unsere Technik ist ein fantastisch erprobtes Team; die Firma ist seit über 15 Jahren mit unseren Open-Air-Opern unterwegs. Es gibt aber manchmal große Herausforderungen, die gemeistert werden müssen: zu enge Einfahrtsstraßen, große Distanzen vom Parkplatz zum Spielort, sehr nasser Naturboden, schwierige akustische Bedingungen, überwältigende Tageshitze beim Aufbau – und selbstverständlich die in Deutschland nicht zu vermeidenden Verkehrsstaus. In Weyhe käme aber nur das Letzte als mögliches Problem in Frage.

Unsere Veranstaltungsfirma gibt es seit circa 40 Jahren. Ja, es ist ein sehr großer Aufwand: Die Entscheidungen, was wir spielen und wo wir spielen, welche Künstler wir engagieren, Hotels auf der Tourneestrecke zu finden, Busse und LKWs zu arrangieren, Pressematerialien für unsere örtlichen Partner zu erstellen, Programme zu schreiben und zu drucken, selbst irgendwie vor Ort zu sein, die Qualität der Vorstellungen immer im Auge zu behalten – aber es ist wie bei der italienischen Sprache für die Sänger: Es gehört einfach zu unserem Job.

Zur Person

Melinda Thompson

ist die künstlerische Leiterin der Verdi-Gala. Sie ist ausgebildete Opernsängerin und war Hauptdarstellerin in Operetten- und Musicaltheatern in den USA. Seit über 25 Jahren lebt sie in Deutschland.

Zur Sache

Die große Verdi-Gala

Unter freiem Himmel führen die Festspieloper Prag und die Tschechischen Symphoniker Prag am Freitag, 5. Juli, auf dem Weyher Marktplatz das Sommer-Klassik-Open-Air „Die große Verdi-Gala“ auf. Etwa 100 Menschen sind in das Spektakel involviert. Das Ensemble präsentiert dem Publikum die bekanntesten Stücke aus den Opern Guiseppe Verdis (1813-1901).

Die Charaktere und Schicksale der Protagonisten werden dabei zu zwei eigenständigen Handlungen verwoben. Kernstück ist die Oper „Nabucco“. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Eine Pause von 20 Minuten ist geplant. Es gibt drei Sitzplatz-Kategorien mit je freier Platzwahl. Karten sind ab 49 Euro über Nordwest-Ticket und in der Brinkumer Geschäftsstelle des­ WESER-KURIER, Bassumer Straße 6a, erhältlich.