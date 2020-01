Sie haben bald ausgedient: Die Feuerwehr wird zukünftig auf digitalem Wege alarmiert. Die Sirenen werden allerdings nicht verschrottet, sondern für den Notfall behalten. (ROLAND WEIHRAUCH/dpa)

Landkreis Diepholz. Gut Ding will Weile haben – so sehen es auch die Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Diepholz, wenn sie über die digitale Alarmierung sprechen. „Wir sind auf der Zielgeraden“, verspricht Klaus Speckmann, Fachdienstleiter Rettungswesen beim Landkreis.

Bereits vor Weihnachten hat ein Testbetrieb mit den digitalen Meldeempfängern beim Rettungsdienst stattgefunden, beim Netz müssten noch die letzten Sendeanlagen aufgestellt und die Programmierung abgeschlossen werden. „Das Netz ist grundsätzlich einsatzbereit“, sagt Speckmann. Bis Ende des Monats soll es fertiggestellt sein. Noch in diesem Quartal sollen die ersten der 4500 Meldeempfänger an die Feuerwehren über die Feuerwehrtechnische Zentralen (FTZ) in Barrien und Wehrbleck ausgeliefert werden.

Die ersten Erfahrungen mit der digitalen Alarmierung beim Rettungsdienst beschreibt Speckmann als „ganz gut“. Der Test habe sich angeboten, weil nur eine kleine Stückzahl notwendig sei, die Empfänger jedoch viel genutzt würden.

Dass die Feuerwehren weitgehend gelassen auf die Verzögerungen reagieren, hat einen einfachen Grund. „Die analoge Alarmierung funktioniert noch tadellos“, sagt Andreas Kleinert, Funkwart bei der Feuerwehr in Bassum. Geplanter Start des digitalen Prozesses war Mitte 2019, doch Verzögerungen bei Projekten dieser Größenordnung seien durchaus möglich: „Beim Digitalfunk haben wir zehn Jahre gewartet. Ein Jahr bei der Alarmierung ist sehr performant.“ Zudem sähen die Kameraden, dass der Landkreis energisch an der Umsetzung arbeite.

Wie auch manche Teile in der Bevölkerung bewerten die Feuerwehren die damit verbundene Abstellung der Sirenen mit Blick auf den Bevölkerungs- und Katastrophenschutz teilweise kritisch. Ein Vorurteil räumt Christian Tümena, Sprecher der Feuerwehr in Stuhr, dabei allerdings gleich aus: „Die Sirene dient nicht als Info an die Bürger, sondern der Alarmierung der Einsatzkräfte.“ Besitzt nun jeder Kamerad einen eigenen Empfänger, sei die Sirene für die Feuerwehr nicht mehr notwendig. Zumal sie nicht bei allen Anwohnern Anklang finde.

In Brinkum gebe es bereits seit rund zwei Jahren einen Probebetrieb ohne Sirene. „Das klappt ganz gut“, bilanziert Tümena. Ist die Alarmierung auf die digitale Technologie umgestellt, solle das nach einer Übergangsfrist mit beiden Alarmierungswegen auf das Gemeindegebiet ausgeweitet werden. „Die Sirene wird nicht abgebaut, aber erst einmal nicht in die Alarmierung der Feuerwehr eingebunden“, führt Tümena aus. Eine manuelle Auslösung sei jedoch möglich. Genau das sieht Kleinert von der Bassumer Feuerwehr kritisch, auch wenn die Feuerwehr nicht für ein Bevölkerungs- und Katastrophen-Warnsystem zuständig ist. „Es könnte notwendig sein, eins aufzubauen“, sagt er mit Blick auf die jüngste Eskalation zwischen den USA und dem Iran.

Bereits seit den 1990er-Jahren werden die Sirenen nicht mehr zur Bevölkerungswarnung genutzt, sagt Kreisbrandmeister Michael Wessels. Mit Ende des Kalten Krieges sei das für nicht mehr notwendig befunden worden. „Die Bevölkerung kann die Signale auch gar nicht mehr unterscheiden“, merkt er an und bezeichnet die Freiwilligen Feuerwehren im Katastrophenfall als Rückgrat des Staates, um etwa mit den Lautsprechern der Fahrzeuge zu warnen. Technisches Hilfswerk und Bundeswehr seien in der Fläche nicht so vertreten wie die Blauröcke. „Unsere Funk- und Alarmierungssysteme sind mit separater Stromversorgung inklusive Batterien für 96 Stunden einsatzfähig“, führt er aus. „Wenn alles zusammenbricht, haben wir sowieso schon einen ganz anderen Zustand.“

Inzwischen sind die Sirenen in kommunaler Hand. Die Gemeinde Weyhe nutzt sie auch zur Warnung der Bevölkerung, etwa für den Hinweis, im Katastrophenfall das Radio einzuschalten, erklärt Detlef Plate vom Fachbereich Ordnung und Soziales. Der Landkreis als zuständige Katastrophenschutzbehörde wolle eine webbasierte Anwendung nutzen, um die Bevölkerung zu informieren. Die Biwapp-App etwa ist über die gängigen Vertriebsplattformen kostenlos erhältlich. Doch darauf alleine will sich die Gemeinde nicht verlassen. Plate nennt als Beispiel die Überlastung des Internets an Silvester. Die 19 Sirenen sollen in Eigenregie auch auf die digitale Alarmierung umgerüstet, unterhalten und weiterhin manuell ausgelöst werden können – auch zur Alarmierung der Feuerwehr. „Seitens der Gemeinde Weyhe besteht somit auch eine gewisse Redundanzebene, um eine zusätzliche Möglichkeit zur Alarmierung der Feuerwehr im Falle eines Ausfalls der digitalen Alarmierung zu haben.“

Wessels befürwortet derweil die Umstellung auf die digitale Alarmierung. Von Einschränkungen bei der Netzabdeckung gehe er nicht aus, im Zweifel werde nachgebessert. Auch deshalb soll es einen einjährigen Parallelbetrieb beider Systeme geben. „Digital ist besser als analog und schneller“, betont Wessels. Ein Datenpaket zur Alarmierung werde innerhalb von bis zu drei Sekunden im gesamten Landkreis versendet. Bei der analogen Alarmierung dauere das mit den Durchsage-Schleifen bis zu einer Minute.

Für die Verzögerung bei der Umstellung könnten zudem weder Feuerwehr noch Landkreis etwas, sagt Wessels. Die zuständige Firma habe interne Probleme gehabt. Dafür soll aber alles einwandfrei laufen. „Der Alarmierungsweg ändert sich, aber er wird keine Lücken haben“, verspricht er.