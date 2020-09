Die Feldberegnung im Landkreis Diepholz hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen (Symbolbild). (Julian Stratenschulte/DPA)

Landkreis Diepholz. Immer mehr heißere und vor allem trockenere Tage haben in den vergangenen Jahren die Sommermonate dominiert. Dass das auch Auswirkungen auf die Grundwasserstände hat, ist naheliegend. Deswegen beschäftigt sich die Verwaltung des Landkreises Diepholz bereits seit einiger Zeit damit, wie es um die Wasserversorgung vor Ort bestellt ist und was man gegen die fallenden Grundwasserstände unternehmen kann. "Wir benötigen ein Konzept für die zukünftige Wasserversorgung im Landkreis Diepholz. Ziel ist es, dass auch morgen Wasser in ausreichender Menge und in guter Qualität zur Verfügung steht“, erklärt Landrat Cord Bockhop. Nun ist in der Sitzung des Ausschusses für Kreisentwicklung und Umwelt ein erster Entwurf für ein Wasserversorgungskonzept vorgestellt worden.

Demnach ist insbesondere in den Geestlagen ein rückläufiger Trend der Grundwasserstände seit 1997 im Landkreis erkennbar. Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) hat im hydrologischen Extremjahr 2018 auch 56 Messstellen im Landkreis Diepholz statistisch ausgewertet. Demnach zeigen 23 dieser Messstellen einen stark fallenden und 15 einen fallenden Trend. Zeitgleich steigt auch der Beregnungsbedarf für Flächen. Das zeigt unter anderem die Entwicklung der Entnahmerechte von 2009 bis 2019: „Bei der Feldberegnung gibt es einen ganz deutlichen Anstieg in den vergangenen zehn Jahren“, berichtet Martin Kleingünther von der Unteren Wasserbehörde des Landkreises.

Feldberegnung mit zentraler Rolle

Eben weil es in der vergangenen Dekade bereits einen starken Zuwachs an Feldberegnungsbrunnen im Landkreis gab, ist inzwischen für die Antragstellung auch ein hydrogeologisches Fachgutachten notwendig, in dem die mit der Grundwasserentnahme verbundenen lokalen Effekte beschrieben werden. Kleingünther rechnet damit, dass die Feldberegnung auch zukünftig eine zentrale Rolle bei den Erlaubnisverfahren zur Grundwasserentnahme spielen wird. Insgesamt 115 800 Hektar Ackerfläche gibt es im Kreisgebiet. Davon werden bislang 17 440 Hektar mit zusätzlichem Grundwasser versorgt.

Aber auch der Trinkwasserverbrauch ist insbesondere in den beiden Rekordsommern 2018 und 2019 gestiegen. Die Trockenjahre „führten bei allen Versorgern zu hohen Auslastungen und Spitzengrundwasserentnahmen in Bezug auf die kurz- und mittelfristig geförderten Wassermengen“, heißt es dazu im Entwurf. Teilweise seien dabei auch die rechtlich erlaubten Mengen überschritten worden. Besonders hohe Spitzenwerte gab es in den Abendstunden. „Die meisten Trinkwasserspeicher erreichten kritische Minimumwasserverstände“, schreibt Kleingünther in dem Konzept. Dadurch kam es teilweise auch zu Druckabfällen im Leitungssystem.

Und auch eine veränderte Landschaftsstruktur spielt bei den fallenden Grundwasserspiegeln eine Rolle. So werden etwa, weil die traditionelle Grünlandschaft heute oft nicht mehr rentabel ist, zunehmend große Teile der Flächen in Ackerland umgewandelt. Das gilt auch für ehemalige Bewässerungswiesen. „Wo immer der Grundwasserspiegel durch die Entwässerung weit genug gesenkt werden konnte, sind Ackerflächen entstanden“, heißt es weiter. Dazu kommt, dass viele Fließgewässer im Laufe der Zeit begradigt worden sind und sich in den Folgejahren immer naturferner entwickelt haben.

Um die Wasserversorgung auch künftig sichern zu können, sind in dem Entwurf auch bereits einige Bausteine dafür angeführt worden. So wäre etwa in einem trockenen Jahr auch eine Allgemeinverfügung denkbar, wie sie etwa die Landkreise Vechta und Osnabrück bereits erlassen haben. Darin wird laut Kleingünther etwa die Bewässerung von Privatgärten oder auch Sportplätzen in einem bestimmten Zeitraum untersagt. „Das wäre auch für den Landkreis Diepholz eine Möglichkeit als gegensteuernde Maßnahme“, erklärt Kleingünther.

Außerdem wäre eine digitale Wassermengenmessung denkbar, um verlässliche Zahlen bei der Meldung der Grundwasserentnahmemengen der Feldberegnung zu erhalten. Ein technischer Test zur digitalen Übermittlung von analog erfassten Zählerständen wird laut Entwurf gerade an zwei Förderstandorten, jeweils ein Unter- und ein Überflurbrunnen, durchgeführt.

Auch die Gründung von Beregnungsverbänden, über die sich die landwirtschaftlichen Betriebe organisieren, steht im Raum und wurde bereits im Rahmen der Rückmeldungen zum Wasserversorgungskonzept von vielen Institutionen begrüßt. „Das hätte auch Vorteile für Landwirte, die vielleicht nicht so finanzstark sind“, sagt Kleingünther. Erste Sondierungsgespräche mit den Geschäftsführern der Gewässerunterhaltungsverbände fanden deswegen bereits statt, eine Info-Veranstaltung mit den Unterhaltungsverbänden und der Landwirtschaft sei bereits geplant, heißt es.

Einen weiteren Baustein zur Sicherung des Grundwassers sieht die Verwaltung auch in der Wasserrückhaltung in Wasserüberschusszeiten. So wäre denkbar, sonst permanent laufende Drainagen, die große Flächenanteile in der Landwirtschaft entwässern, zeitweise auszuschalten – etwa in der Winterruhephase der Pflanzen, also in Zeiten, in denen die Bewirtschaftung der Fläche ohnehin nicht erfolgt. Und auch die Renaturierung von Fließgewässern könnte bei der Sicherung des Grundwassers eine Rolle spielen.

Die Mitglieder des Ausschusses begrüßten, dass der erste Entwurf für das Wasserversorgungskonzept bereits innerhalb so kurzer Zeit auf die Beine gestellt werden konnte. Denn erst im März hatte die Politik die Kreisverwaltung damit beauftragt. Deswegen betonte auch Kreisrat Jens-Hermann Kleine noch einmal in der Sitzung: „Das ist erst der Beginn, es ist noch nichts abgeschlossen.“ Man wolle nun in einem dynamischen Prozess die weiteren Vorgehensweisen entwickeln. „Uns liegt daran, dass wir hier im Konsens mit allen Nutzergruppen Verteil-Konflikte möglichst vermeiden“, erklärte Kleine.

Kritik an dem Entwurf wurde an dem Tag aber auch vereinzelt geäußert. Insbesondere die Frage nach einem Wasser-Index für den Landkreis wurde dabei laut. So monierte etwa Ausschussmitglied Ulrich Helms (Freie Wählergemeinschaft), dass der Fokus des Entwurfs zu stark auf der landwirtschaftlichen Beregnung liege, obwohl in Deutschland die Wasserentnahme durch die Landwirtschaft insgesamt gerade einmal 1,3 Prozent ausmache. „Wie sieht das im Landkreis genau aus?“, wollte Helms wissen. Ihm fehle dabei die Verhältnismäßigkeit und die Aussage, wie viel Wasser im Landkreis eigentlich wo genau verbraucht wird.

Karl-Heinz Schwenn (SPD) verwies außerdem darauf, dass man bei der Diskussion auch die Bewässerung im gewerbsmäßigen Anbau nicht außer Acht lassen dürfe. Stephanie Budke-Stambusch (FDP) erkundigte sich unter anderem nach der Erfassung der Wasserentnahmen auch bei kleineren Wassermengen unter zehn Kubikmetern. Helms stellte schließlich den Antrag, den Beschlussvorschlag mit Bitte um Ergänzung zu erweitern. Dem folgte letztlich auch der Ausschuss einstimmig.