Im Garten hinter der Kirche treffen sich die Männer, um in gemütlicher Runde Boule zu spielen. (Vasil Dinev)

Stuhr-Moordeich. Die einen nennen es Boule, andere sprechen von Pétanque oder eben von Boccia. Vor 25 Jahren haben die Mitglieder der Männergruppe der St.-Paulus-Gemeinde Moordeich die beliebte Kugelsport für sich entdeckt und ihr fortan die Treue geschworen. Seitdem treffen sich die 13 Männer regelmäßig am frühen Freitagabend, um im Garten hinter dem Gemeindehaus in trauter Runde ihre farbenfrohen Kugeln zu werfen.

„Mensch, Horst-Dieter, du überrascht uns. Hast du in den letzten drei Monaten heimlich geübt?“, rufen die Mitstreiter ihrem Mitspieler scherzhaft zu. Die Stimmung unter den rüstigen Rentnern ist an diesem Freitag trotz Corona-bedingten Abstandsregeln und Nasen-Mund-Schutz sehr gelöst. „Wir haben alle sehnsüchtig darauf gewartet, dass wir uns endlich wieder treffen können“, berichtet Willi Fritscher, der zu den Gründern der Männergruppe gehört. Unter gewissen Bedingungen hat die Gruppe jetzt grünes Licht von der Gemeinde für ihre Treffen bekommen.

Die mit Abstand aufgestellten Holzstühle sind zwar etwas gewöhnungsbedürftig, für die Männer aber durchaus akzeptabel. „So können wir uns zwischendurch wenigstens ein wenig ausruhen“, kommentieren sie die Neuerung mit Humor. „Es ist vorgeschrieben, dass wir jetzt nur noch einzeln an das Spielfeld treten“, erläutert Willi Fritscher. „Denkt an den Abstand“, ermahnt Horst Bellmer zwischendurch immer wieder. Er ist wie gewohnt als Schreiber tätig und notiert die Punktestände.

An der Rollenverteilung hat sich nach 25 Jahren nichts geändert. Ebenso wie an der Zusammensetzung der Gruppe. „Angefangen sind wir mit 15 Männern, heute sind davon noch 13 dabei. Wir sind eben alles treue Seelen“, berichtet Willi Fritscher. Ebenso wie seine Mitstreiter hatte er bis vor 25 Jahren noch nie eine Boccia-Kugel in der Hand. Das änderte sich, als die Männer nach einer Beschäftigung suchten, die sie gemeinsam ausüben können. „Unsere Frauen haben sich regelmäßig zum Basteln und Malen im Gemeindehaus getroffen. Wir haben uns derweil im Garten aufgehalten“, erinnert er sich an die Anfangszeit. So ist die Boccia-Idee entstanden.

Die Kugeln waren schnell besorgt. Diese wurden kurzerhand eingefärbt und in einer gemeinschaftlichen Tasche verstaut. Die Kugeln und die Taschen gibt es bis heute – an der Kugelverteilung hat sich ebenfalls nichts geändert. Nicht ohne Grund spricht Willi Fritscher von „treuen Seelen“. „Meistens spielen wir zwölf Durchgänge. Viel wichtiger als das Spiel ist aber der Austausch und das Miteinander“, berichtet er. Geplaudert wird unter den Männern viel über Politik, besonders über Donald Trump und natürlich über Werder Bremen. Aktuell ist Corona ebenfalls ein großes Thema. Ebenso wie die sportliche Betätigung für die Gruppe Pflicht ist, gehört das anschließende Kaltgetränk zur Kür der gemeinsamen Treffen.

Getroffen wird sich bei Wind und Wetter. „Bei Regen und Winter nehmen wir statt Kugeln Pfeile in die Hand und zielen in unserem Gemeinschaftsraum auf die Dartscheibe“, erläutert Willi Fritscher. Auf seine Männer ist dabei immer Verlass. „Nur wer einen gelben Schein vorweisen kann, ist entschuldigt“, kommentiert der Sprecher die lockere Atmosphäre innerhalb der Gruppe. Diese zieht sich wie ein roter Faden durch die vergangenen 25 Jahren. Das zeigt auch die gemeinsam erstellte Chronik mit zahlreichen Fotos. Ob Geburtstage, Jubiläen, gemeinsame Matjesessen und Kohltouren – die Männergruppe hält zusammen. Die Feierlichkeiten zum silbernen Jubiläum wurden allerdings vorerst situationsbedingt verschoben. Sie sollen aber sobald wie möglich nachgeholt werden.