Gewalt an Frauen findet meist in den eigenen vier Wänden statt. (Maurizio Gambarini/dpa)

Doris Wieferich: Seit März können wir nur isoliert aufnehmen: Eine neue Frau mit oder ohne Kindern wohnt zunächst für 14 Tage allein in einem Appartement. Danach zieht sie mit ihren Kindern oder eben allein zu einer anderen Frau. Dadurch reduziert sich die Anzahl der Plätze und die Jahresauslastung wird in 2020 sinken. Das Land hat zugesagt, alle förderrelevanten Daten aus 2019 für die Landeszuwendung zugrunde zu legen. Das ist schon mal beruhigend.

Der Bürotrakt darf seit März nicht von den Frauen und Kindern betreten werden. Alle Beratungen werden nun im Besucherraum oder in den Appartements organisiert. Die Frauen und Kinder dürfen zurzeit keinen Besuch empfangen. Das ist sehr bedauerlich, da Normalität, Unterstützung und Zuspruch von parteilichen Familienmitgliedern und Freunden sehr hilft, diese schwierige Lebensphase zu meistern. Der Gemeinschaftsraum mit angegliedertem Spielbereich und Hausaufgabenzimmer wird nur im Beisein von Mitarbeiterinnen geöffnet. So können wir sicherstellen, dass danach alles gut gelüftet und desinfiziert ist, um eventuell Übertragungen des Coronavirus zu vermeiden.

Diese notwendige Tatsache ist eine Einschränkung für den Aufenthalt, gerade auch, weil es von den Frauen als besonders hilfreich empfunden wird, mit Mitbewohnerinnen in ähnlichen Situationen ins Gespräch zu kommen. Die Bewohnerinnen vermissen die Gemeinschaft, sie fühlen sich zeitweise nicht nur räumlich isoliert. In den Beratungen und Hausversammlungen versuchen wir, dieses Defizit aufzufangen und überlegen gemeinsam, wie wir gegensteuern können. Begegnungen sind nur mit Masken möglich, außer im Außenbereich. Die Besuche unter den Bewohnerinnen setzen ebenfalls die Maskenpflicht voraus.

Wir können sagen, dass die Zahlen in den Einrichtungen des Netzwerks in den letzten fünf Jahren insgesamt gestiegen sind. Im Frauenhaus verzeichnen wir jährlich eine durchschnittliche Aufnahmeanzahl von etwa 40 Schutzsuchenden. Die Zahl der mitbetroffenen Kinder und Jugendlichen lag allein in 2019 bei 63. Der Anteil der Migrantinnen seit 2015/2016 im Frauenhaus ist hoch. 2019 waren 73 Prozent der Frauen Migrantinnen. In den Beratungsstellen in Syke, Diepholz, Sulingen und Stuhr werden seit Jahren rund 300 Ratsuchende jährlich beraten. Der Anteil der Migrantinnen ist hier wesentlich geringer und liegt für 2019 bei elf Prozent. Damit ist noch einmal unsere Vermutung bestätigt, dass ambulante Unterstützung bei Gewalterfahrungen eher von Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit angenommen wird. In der Beratungs- und Interventionsstelle (BISS) sind die von der Polizei gemeldeten Fälle und Selbstmelderinnen in den letzten fünf Jahren auf bis zu 255 Fälle gestiegen. Der Anteil der Migrantinnen lag in 2019 bei 34 Prozent. Auch hier ist die Mitbetroffenheit der Kinder und Jugendlichen hoch. 277 Kinder und Jugendliche lebten im gleichen Haushalt.

Zuhause in den eigenen vier Wänden. An dem Ort, wo Menschen eigentlich Vertrauen, Sicherheit und Liebe finden sollten und der außerdem ein sozialer Ort sein sollte, der Wachstum, Entwicklung und Geborgenheit möglich machen kann.

Grundsätzlich können wir sagen, dass bei körperlichen Gewalterfahrungen auch immer seelische Gewalt empfunden wird. Diese Erfahrungen sind nicht nur körperlich schmerzhaft. Aber natürlich, seelische Gewalt wird von den Betroffenen als viel schlimmer empfunden. Seelische Gewalt ist heimtückisch und körperliche Gewalt ist eindeutig. Bei psychischer Gewalt sind Verletzungen nicht sichtbar. Sie wird sozusagen verdeckt ausgeübt. Zum Beispiel manipulieren, tyrannisieren, kontrollieren die Täter und werten die Partnerin damit ab. Je länger Frauen dieser Gewalt ausgesetzt sind, desto größer werden ihre Selbstzweifel und ihr Glaube an die eigene Wahrnehmung. Die Verarbeitung dieser Gewalterfahrung braucht viel Zeit, um wieder ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

Das Thema häusliche Gewalt wurde in den letzten Jahren mehr und mehr öffentlich gemacht, zum Beispiel beim Gewaltschutzgesetz und beim Gesetz zur Strafbarkeit beharrlicher Nachstellungen. Das ist gut. Auch gibt es in Niedersachsen Initiativen, mehr Frauenhausplätze zu schaffen. Weitere Frauenhäuser sind im Bereich Ammerland-Wesermarsch und Hannover entstanden. Andere Träger von Frauenhäusern planen Erweiterungen und Neubauten. Das ist alles nach Inkrafttreten der Istanbul-Konvention entstanden. Trotzdem benötigt dieses Thema mehr Zuwendung von Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft. Es muss politisch ganz oben auf die Agenda. Wir brauchen eine gesicherte Finanzierung. Bis heute werden Gewaltschutzeinrichtungen über freiwillige Leistungen und Tagessätze finanziert. Die langjährige Diskussion über das Für und Wider eines Rechtsanspruchs auf Schutz sollte konsequent weitergeführt und eine Entscheidung getroffen werden. Wir brauchen mehr niedrigschwellige Angebote für Betroffene. Und es muss so gestaltet sein, dass auch im ländlichen Raum die Erreichbarkeit der Hilfestellung gewährleistet ist.

Zum Beispiel auf sichtbare Verletzungen, den Rückzug aus den sozialen Kontakten oder gravierende Änderungen im Alltag. Stets sollte das Bauchgefühl („da stimmt etwas nicht“) Anlass zur vermehrten Aufmerksamkeit und Ansprache sein. Wir wissen, dass das Umfeld von Gewaltbetroffenen verständlicherweise oft sehr verunsichert ist. Dann besteht die Möglichkeit, mit uns zu sprechen. Nachbarn, Freunde oder andere Personen können bei tätlichen Übergriffen die Polizei verständigen.

Frauen aus dem gesamten Landkreis Diepholz, aus angrenzenden Landkreisen, aber auch aus anderen Bundesländern. Es sind Frauen aus allen gesellschaftlichen Schichten. Frauen, die staatliche Transferleistungen erhalten oder eben durch die Trennung und den Einzug ins Frauenhaus in diese finanzielle Situation geraten, nehmen den Hauptanteil ein. Ein großer Anteil der Aufnahmen sind Migrantinnen.

Das Haus verfügt über fünf Appartements. Vier sind für zwei Frauen mit oder ohne Kindern konzipiert. Jede Familie hat ein eigenes Zimmer, eine Wohnküche und ein Bad werden gemeinsam genutzt. Das fünfte im Erdgeschoss ist für eine gehbehinderte Frau oder Rollstuhlfahrerin mit maximal einem Kind konzipiert, ebenso das Öffnen und Schließen des Gebäudes. Ein Gemeinschaftsraum, Spielraum und ein Hausaufgabenzimmer, Waschküche und ein Besucherraum stehen zur Verfügung. Der Außenbereich hat eine Terrasse und einen kleinen Spielplatz. Wohnen und Arbeiten sind voneinander getrennt. Der Bürotrakt verfügt über vier Büros, inklusive BISS-Büro und Besprechungsraum. Eine Teeküche ist ebenfalls vorhanden. Wir haben neun Frauenplätze mit maximal 16 Kindern. Im Moment leben sechs Frauen und neun Kinder bei uns. Alle Appartements sind belegt und voraussichtlich haben wir in einer Woche einen freien Platz.

Einen Schutzraum, die Beratung nach dem Motto „Darüber reden hilft, die Situation positiv zu verändern“, die Unterstützung und Begleitung bei Behördengängen, Schule und Kita – was individuell nötig ist und die Unterstützung bei der Regelung der finanziellen Situation. Die Existenzsicherung der Frauen und Kinder nimmt einen erheblichen Platz in unseren Hilfestellungen ein, außerdem die Gesundheitsfürsorge und Unterstützung in ausländerrechtlichen Fragen, Hilfe bei der Wohnungssuche, Unterstützung bei der Arbeitssuche. Letztendlich unterstützen wir die Frauen in allen Lebensbereichen.

Eigentlich geben wir keine Ratschläge. Wir versuchen, die Frauen zu motivieren, über ihre Situation zu sprechen und sich für die Probleme und Schwierigkeiten Hilfe zu holen, damit sie eine neue Lebensperspektive entwickeln können.

Zur Person

Doris Wieferich

ist Diplom-Sozialpädagogin (FH). Seit 1990 arbeitet sie im Frauen- und Kinderschutzhaus Diepholz, seit 1993 als Leiterin. Seit 2006 leitet sie die Beratungsstellen im Landkreis Diepholz.

Zur Sache

Kontaktdaten und Adressen

Frauen- und Kinderschutzhaus Diepholz: Montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr unter 0 54 41 / 13 73, mail(at)frauenhaus-diepholz.de, Aufnahme rund um die Uhr.

Beratungsstellen für Frauen und Mädchen: Syke (0 42 42 /6 66 00); Diepholz (0 54 41 / 9 92 37 99); Sulingen (0 42 71 / 78 76 25); Stuhr: Sprechstunde jeden ersten Freitag im Monat von 9 bis 11 Uhr im Sie(h) da, Jupiterstraße 1, Brinkum; Bruchhausen-Vilsen (0 42 52 / 39 11 16); E-Mail: beratungsstellen(at)frauenhaus-diepholz.de.

Beratungs- und Interventionsstelle bei Häuslicher Gewalt: Rufnummer 0 54 41 / 59 16 94, E-Mail: biss(at)frauenhaus-diepholz.de.

Sprechstunde in Syke: Jeden zweiten und vierten Mittwoch in der Beratungsstelle für Frauen und Mädchen, Bremer Weg 2.

Internet: www.frauenhaus-diepholz.de.

Polizeiinspektion Diepholz: Telefonnummer 0 54 41 / 97 10 sowie Notruf 110.