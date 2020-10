Wilfried Meyer hat ganze Schränke voll mit Dias und Fotomaterialien, die er derzeit für das Gemeindearchiv digitalisiert und aufbereitet. Auch an einem neuen Buch über "Weyhe im Wandel der Zeit" arbeitet er derzeit. Es soll bereits im November erscheinen. (Michael Braunschädel)

Weyhe. In den vergangenen 36 Jahren haben geschichtlich Interessierte einen Teil des Gemeindearchivs Weyhe in der Sudweyher Wassermühle gefunden: Dort wurde vor allem Bild- und Pressematerial aufbewahrt, während die meisten Akten im Rathaus der Gemeinde untergebracht waren. Nun sind die beiden Archive zusammengelegt worden, wie Wilfried Meyer erzählt. Der 78-Jährige, der vorwiegend für das Bildmaterial zuständig ist, betreut das Archiv ehrenamtlich zusammen mit seinem hauptamtlichen Kollegen Hermann Greve. „Ich bin mit den Sachen mit ins Rathaus gezogen“, erzählt Meyer. Denn das Kulturbüro der Gemeinde wollte gerne für die Ausstellungen in der Wassermühle auch die beiden Räume mitnutzen, in denen bis vor Kurzem noch das Bildarchiv zu finden war.

Einen Teil der alten Fotografien, Dias und Negative bewahrt Meyer derzeit aber auch noch bei sich zu Hause auf. „Die sollen alle digitalisiert werden“, erklärt er. Rund 30 000 Dias umfasst das Archiv, von denen gut die Hälfte bereits eingescannt ist. Das Digitalisieren macht Meyer teilweise selbst. „Das ist sehr zeitaufwendig“, erklärt der Weyher, der dabei die Bilder auch immer gleich bearbeitet, indem er etwa Kontrast oder Schärfe richtig einstellt. Inzwischen gibt er aber auch einen Teil des Materials an eine Firma weiter, die die Digitalisierung für ihn übernimmt.

Wichtig ist Wilfried Meyer dabei, dass auch die Originale weiterhin erhalten bleiben und nicht einfach entsorgt werden, sobald sie auf dem Computer sind. „Es ist wichtig, dass die Originale im Bestand bleiben“, sagt er. Diese gehen nach der Digitalisierung alle wieder in das Gemeindearchiv im Rathaus. Schließlich wisse man nie, ob nicht doch mal die Technik ausfällt oder versagt. Und insbesondere die Negative würden auch nicht viel Platz wegnehmen, sagt Meyer.

Seit 1977 sammelt er bereits als ehrenamtlicher Archivar Fotomaterial aus der Gemeinde. Dabei bekommt er teilweise auch ganze Fotoalben mit irgendwelchen Urlaubsbildern zur Verfügung gestellt. „Ich gehe aber immer alle Sachen durch“, sagt er. Und das ein oder andere Mal ist er dabei auch schon auf echte Schätzchen gestoßen. So fand er zum Beispiel auch zwischen alten Urlaubsbildern eine Fotografie mit einem ehemaligen Sudweyher Gemeindedirektor, der ein Paar traute, als Sudweyhe damals noch eine eigenständige Gemeinde war. „Das Material muss aber einen Weyhe-Bezug haben“, sagt Meyer.

Denn bei all dem Material stößt Wilfried Meyer auch immer wieder auf Fotos oder Dias aus Stuhr, Syke, Bassum oder auch Bremen. Auch die scannt er dann mit ein und verschickt sie an die jeweils zuständigen Archive dort. „Ich bin ja auch viel für den Kreisheimatbund im gesamten Landkreis unterwegs“, erklärt er. Das sei für ihn auch immer eine tolle Quelle für Material, an das er sonst nicht unbedingt rankommen würde.

Ein kleiner Rest des Archivs verbleibt dann auch doch tatsächlich in der Wassermühle: „Ich bekomme ja nicht nur Bilder und Karten, sondern auch jede Menge Utensilien“, erzählt Wilfried Meyer. Dinge wie Vereinsfahnen, aber auch Uniformen aus dem Ersten Weltkrieg oder Pokale sind inzwischen im Archiv zu finden. Dinge, die man auch immer noch wieder mal für eine Ausstellung oder andere Veranstaltungen gebrauchen könnte. Sie werden nach wie vor noch im Spitzboden der Wassermühle verwahrt. „Das ist aber ein reines Lager“, erklärt Meyer. Mit der Verlegung des Fotoarchivs fallen daher künftig auch die Sprechzeiten in der Wassermühle weg. Als Ansprechpartner im Rathaus ist aber Hermann Greve immer mittwochs und donnerstags vor Ort. Außerdem könnten die Leute auch immer gern bei ihm anfragen, sagt Meyer.

Der 78-Jährige hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Vergangenheit der Gemeinde lebendig zu halten. „Ich möchte die Geschichte unseres Ortes dokumentieren“, erzählt er. Die kleine Geschichte vor der Haustür, die es eben nicht einfach im Internet zu finden gibt. Damit sie nicht vergessen wird, hat Wilfried Meyer auch bereits drei Bücher unter dem Titel „Weyhe im Wandel der Zeit“ herausgebracht. Nun hat er einen vierten Band dazu geplant, der bereits in wenigen Wochen erscheinen soll.

Die Idee für das erste Buch kam Wilfried Meyer 1980 durch die REGIONALE RUNDSCHAU, für die er damals immer sonntags einen Beitrag unter dem Titel „Weyhe – damals und heute“ schrieb und dazu ein altes und ein aktuelles Foto gegenüberstellte. Sein Kollege fragte ihn nach dem 40. Beitrag, ob er daraus nicht ein Buch machen wollte. 1981 erschien schließlich der erste Band. „Ich habe nie geglaubt, dass dafür so ein Bedarf ist“, sagt Meyer. Das Buch hatte über 500 Vorbestellungen, noch bevor die Leute überhaupt einen Blick in das Werk werfen konnten.

„Dann habe ich Blut geleckt“, sagt Meyer, der auch noch eine Vielzahl anderer Werke über Syke, die Eisenbahn in der Region oder auch die Spurensuche im Landkreis Diepholz veröffentlichte. 2005 erschien schließlich der zweite Teil der Reihe „Weyhe im Wandel der Zeit“, 2011 der dritte Band. „Mein Ansatz ist immer, das Alte dem Neuen gegenüberzustellen“, erzählt Meyer. So sind auch in dem nun erscheinenden vierten Teil 360 historische und aktuelle Fotografien zu sehen, die an gleicher Stelle entstanden sind. Dazu gibt es 107 Geschichten. Insgesamt umfasst das Buch 204 Seiten und soll in einer Auflage von 2000 Exemplaren gedruckt werden. Meyer rechnet damit, dass es noch im November fertig sein wird. Dann will er sein neuestes Werk auch nochmal der Öffentlichkeit vorstellen.