So schmeckt die Region: Beim Heimatverein Heiligenrode gibt es wieder Brot und Kuchen zu kaufen. (Vasil Dinev)

Stuhr. Ein Teil des Aktionszeitraums zum Tag der Regionen ist bereits Geschichte. So gab es am vergangenen Wochenende schon zahlreiche Veranstaltungen in Bassum. Am kommenden Wochenende, 3. und 4. Oktober, folgen nun auch andere Diepholzer Nordkreiskommunen. In der Gemeinde Stuhr finden die Veranstaltungen allesamt am 4. Oktober statt.

Einer der Schwerpunkte des Tages der Regionen ist Heiligenrode. Rund um das Mühlenensemble, An der Wassermühle 5-10, sind zahlreiche Aktionen geplant. Um 14 Uhr wird auf der Mühlenwiese ein Kunstprojekt des Künstlers Hossein Razagi vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine drehbare Sitzgelegenheit mit Überdachung, die aus einer Motorhaube eines Kleinbusses gestaltet wurde. Es ist aber nicht irgendeine Motorhaube. Sie gehörte laut Angaben der Gemeinde Stuhr zum ersten Bus der Grönemeyer-Linie 113 und wurde vom Sänger Herbert Grönemeyer vor einem seiner Konzerte in der Bremer ÖVB-Arena signiert.

Der Heimatverein Heiligenrode lädt auch wieder zum Backtag ein. In der Zeit von 14 bis 17 Uhr werden Brot und Kuchen aus dem historischen Backhaus verkauft. Ebenfalls hat die Schuhmacher-Werkstatt an der Fanger Straße geöffnet und steht für Besucher, die sich einen Einblick in die historische Produktion von Schuhen verschaffen wollen, bereit. Zusätzlich beteiligt sich der Heimatverein an der bundesweiten Wimpelketten-Aktion. „Wir zeigen damit, dass wir im Dorf zur Zeit räumlich getrennt agieren müssen, aber trotzdem miteinander verbunden sind“, heißt es von den Verantwortlichen.

Auf der anderen Seite der Straße steht die Heiligenroder Wassermühle für Besucher offen. Und in der angrenzenden Künstlerstätte ist von 11 bis 18 Uhr die Ausstellung „Mit der Zeit in der Welt“ der beiden Kunststipendiaten Jonas Habrich und Alexander Janz ein letztes Mal zu sehen.

Eine Radtour rund um Syke und durch den Naturpark Wildeshauser Geest beginnt um 13 Uhr an der Schießhalle des Schützenvereins Fahrenhorst an der Hauptstraße 223 hinter dem Gasthaus Zur Linde. Tourenleiter Christian Seevers nimmt die Teilnehmer mit auf eine Rundfahrt auf dem Geestrandrücken und entlang des Urstromtals der Weser. Auf dem rund 45 Kilometer langen Weg sind unter anderem die Dünen im Warwer Sand, die Wassermühle Barrien, das Hachetal, der Hohe Berg mit seinem Aussichtsturm und dem Reisegarten und der Krumme Schneider in Ristedt Stationen. Die Teilnahmegebühr liegt bei fünf Euro. Anmeldungen nimmt Seevers per E-Mail an christian.seevers@t-online.de oder unter 0 42 06 / 65 61 entgegen. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt.

Das Brinkumer Mehr-Generationen-Haus (MGH) an der Bremer Straße 9 lädt ab 14.30 Uhr zum Sonntagscafé ein. Bis 17.30 Uhr gibt es neben Torten und Kaffee auch die Möglichkeit, die zahlreichen Angebote des MGH kennenzulernen und den alten Kriegsbunker aus dem Jahr 1943 im Garten der Einrichtung zu besichtigen.

Mit weiteren Spezialitäten aus der Region und darüber hinaus wollen der Weinhof Groß Mackenstedt, Eggeseer Straße 17, wo es ab 11 Uhr frischen Zwiebelkuchen, Flammkuchen und deutschen Federweißer sowie nachmittags Kaffeespezialitäten und hausgebackene Torten und Kuchen gibt, und der Reinershof, Schulstraße 74, auf dem von 10 bis 18 Uhr Kaffeespezialitäten und hausgebackene Torten und Kuchen serviert werden, den Tag der Regionen feiern.

Einblicke in die regionale Landwirtschaft gibt es ab 11 Uhr auf dem Hof Mahlstedt, Grüne Straße 6, in Varrel. Die erste Stuhrer Milchtankstelle ist 24 Stunden täglich geöffnet. Neben der Milch vom Hof gibt es unter anderem auch daraus hergestellten Käse. Um Hühner und Eier dreht sich alles auf dem Biohof in Varrel an der Delmenhorster Straße 378. Am Tag der Regionen können dort ab 8 Uhr kontaktlos Eier gekauft werden.

Historisch wird es im Rauchhaus, Grüne Straße 8, in Varrel. Bei Interesse bietet Gästeführer Alexandre Peruzzo Führungen für Kleingruppen oder Familien durch das alte Häuslingshaus an. Terminabstimmungen sind unter der Rufnummer 01 62 / 1 09 29 10 notwendig.

Zahlreiche Erntedankgottesdienste ergänzen das Programm in Stuhr. In der Brinkumer Kirche Zum Heiligen Kreuz, Kirchstraße 1, beginnt dieser um 11 Uhr. Vor Ort wird gleichzeitig die Wiedereinweihung der Kirche nach ihrer Sanierung gefeiert. In Fahrenhorst beginnt der Open-Air-Gottesdienst um 9.30 Uhr mit Pastor Marc Heinemeyer auf dem Hof Seevers an der Warwer Straße 18. Der Gottesdienst in der Heiligenroder Klosterkirche St. Marien, Auf dem Kloster 5, beginnt um 11 Uhr. Anschließend ist ein offenes Singen auf dem Kirchhof vorgesehen. Außerdem bleibt die Kirche aus dem späten 13. Jahrhundert für Besucher geöffnet. Der Erntedankgottesdienst der Kirchengemeinde Varrel findet ab 11 Uhr auf dem Hof des Gut Varrel statt. „Erstmals ist dies ein regionaler Gottesdienst des neuen Entwicklungsraumes der Kirchengemeinden in Delmenhorst, Stuhr und Varrel. So bleiben in Delmenhorst manche Kirchentüren geschlossen und es wird dieses wunderbare Fest des Dankens gemeinsam auf Gut Varrel begangen“, berichtet Varrels Pastorin Eike Fröhlich. Sie organisiert den Gottesdienst gemeinsam mit Barbara Bockentin, Nele Schomakers und Carina Böttcher. In Seckenhausen startet der Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Martin-Luther-Kirche an der Industriestraße 8.

Das ganze Programm sowie weitere Informationen sind im Internet unter der Adresse https://www.tag-der-regionen.de/ zu finden.