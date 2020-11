Henning Schmidtke (links) und Uwe Niedergesäss (rechts) begutachten den Wald in Neubruchhausen. (Vasil Dinev)

Herr Schmidtke, Sie haben nun die Ergebnisse der Waldinventur erhalten, die alle zehn Jahre stattfindet. Wie steht es um die Wälder im Forstamt Nienburg?

Schmidtke: Der Wald stand noch nie so gut da – mit Ausnahme der vergangenen drei Jahre. Es steht so viel Holz auf der Fläche wie noch nie. Die Bäume sind trotz der Trockenheit hier in der Region noch relativ vital und wir haben eine gute Dynamik in den Wäldern. Jetzt kommt eine Generation junger Bäume, der Holzzuwachs ist hoch. Die Nutzungsmöglichkeiten sind in den letzten Jahrzehnten immer besser geworden. Wir haben pro Jahr 10 000 Kubikmeter mehr, die wir ernten können. Jetzt sind es jedes Jahr rund 60 000 Kubikmeter. Das entspricht 3000 Lkw-Ladungen. Gleichzeitig wachsen jedes Jahr 80 000 Kubikmeter nach, damit ist also die Nachhaltigkeit gewährleistet. Darüber hinaus widmen wir weitere Flächen dem Naturschutz.

Schmidtke: Die Betriebsklasse Erdmannshausen – der naturnächste Waldteil des Forstamtes im Norden – macht etwa ein Viertel unseres Waldes aus. Hier haben wir weitgehend normal gearbeitet in den letzten Jahren. Die Schäden durch den Klimawandel sind noch relativ gering. Auch Wald und Wild passen hier gut zusammen. Hier in Neubruchhausen befinden sich meines Erachtens mit die meisten Rehe im gesamten Forstamtsbereich. Bei so vielen jungen Buchen, Tannen und Potenzial an Samen kann man mit mehr Rehen leben, als in einer Situation mit reiner Kiefer und Gras drunter.

Niedergesäss: Wir haben auch Windwürfe gehabt durch einzelne Stürme. Es waren aber maximal kleine Baumgruppen, die gefallen sind. Hier in Neubruchhausen waren es beispielsweise nur zwei Bäume auf 20 Hektar. In diesem Gebiet hatten wir auch nur zwei, drei Lärchen mit Borkenkäferbefall.

Niedergesäss: Das muss man immer an den einzelnen Flächen festmachen. Im Süden des Forstamtes haben wir mehr reine Kiefernwälder, die umgebaut werden müssen. In meinem Revier – Memsen – reden wir überwiegend von Mischbeständen. Mit denen gehen wir ganz anders um als mit Flächen, die nur aus einer Baumart bestehen. Hier versuchen wir, mit Naturverjüngung und allenfalls mit Ergänzung – also dem Pflanzen weiterer noch nicht ausreichend vorkommender Baumarten – zu arbeiten. Das ist zudem kostengünstig.

Schmidtke: In der Betriebsklasse Erdmannshausen waren im Jahr 1895 noch 82 Prozent der Bäume Kiefern. Oberförster Erdmann hat hier damals einen Waldumbau begonnen, der uns heute Vorbild ist. Er und seine Nachfolger, so auch Herr Niedergesäss, haben es geschafft, in 100 Jahren eine sehr einseitige und risikoreiche Baumartenverteilung in eine bunte Baumartenpalette zu verwandeln (Die Kiefer macht nur noch fünf Prozent aus, zum Bestand gehören 20 Prozent Lärche, 22 Prozent Eiche, 24 Prozent Buche, 14 Prozent Fichte und acht Prozent Douglasie, Anm. d. Red.). Das ist das langfristige Ziel bei uns im Forstamt. Wir haben noch einen Kiefernanteil von 50 Prozent, also 5500 Hektar, in die wir in den nächsten Jahren geeignete andere Baumarten einbringen wollen. Diese Flächen sollen in 80 Jahren aussehen wie diese hier.

Schmidtke: Ja, Tanne und Buche zum Beispiel haben im Grunde von hier ausgehend eine Renaissance erlangt. Das ging schon damals zu Erdmanns Zeiten und zuletzt erneut vor rund 15 Jahren los, als die Erdmannwälder organisatorisch zum Forstamt Nienburg kamen. Sie wurde von uns als eine vitale, naturverjüngungsfreudige und zuwachsstarke Baumart wiederentdeckt, nachdem sie in den 1980er-Jahren sehr unter dem Sauren Regen gelitten hatte. Viele Ideen aus den Erdmann-Wäldern wurden in den 1990er-Jahren so ins Waldbau-Programm des Landes Niedersachsen aufgenommen.

Schmidtke: Unter stärkerer Berücksichtigung der Weißtanne entwickeln wir derzeit gerade drei Standbeine zur Waldverjüngung. Wir sprechen da von zirka 150 Hektar – also 150 Fußballfelder – als Waldumbaufläche pro Jahr! Da müssen junge Bäume hin. Hier macht die Natur das von sich aus: Die alten Bäume verlieren ihre Samen und daraus erwächst der neue Wald. Das können wir auf etwa einem Drittel so nutzen. Auf dem zweiten Drittel müssen wir junge Bäume pflanzen. In einem reinen Kiefernwald bringen wir etwa Buche, Douglasie oder Weißtanne ein; dort fehlen die Mutterbäume in der Nähe. Als drittes Standbein steigen wir den nächsten Wochen wieder verstärkt in ein Verfahren ein, das Erdmann und seine Nachfolger noch bis Ende des Zweiten Weltkriegs genutzt haben: Wir pflanzen keine Bäume aus Baumschulen, sondern säen die Samen. Wir wollen jetzt wieder vor allem Buche, Tanne und Douglasie säen, um uns breiter aufzustellen. Wir haben das Ziel, in den kommenden zehn Jahren im Vergleich zum zurückliegenden Jahrzehnt die dreifache Waldfläche zu verjüngen und so auch für den Klimawandel zu rüsten.

Niedergesäss: Das müssen wir aber eingrenzen: Das gilt für mein Revier nicht. Hier ist die Verjüngung nicht in dem Ausmaß notwendig, weil sie schon seit Jahren läuft. Da muss jetzt nicht mehr viel nachgearbeitet werden. Unser schon lang gelebter Mischwaldgedanke hier im Norden des Forstamtes war somit auch ein wichtiger Faktor in der Gesamtplanung. Hier konnten wir im Försterteam sehen, wo das hinführt und wo Wälder nach 30 Jahren stehen, wenn man geduldig und naturnah arbeitet.

Schmidtke: Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir komplett entwaldete Gebiete und da waren Kiefer im Flachland und Fichte im Bergland entscheidend. Sie wurden auf große Freiflächen gebracht, weil man in kurzer Zeit sehr viele Pflanzen produzieren konnte, die eine schnelle Holzproduktion erwarten ließen – es herrschte damals wirkliche Holznot! Andere anspruchsvolle Arten ließen sich in dieser kurzen Zeit gar nicht in so großer Menge in der Baumschule produzieren. In dieser Situation war die Kiefer also die richtige Baumart für uns hier im Flachland. Sie war eine Art Pionier, der die Ausgangslage dafür schafft, dass andere Baumarten in ihrem Schutz nachkommen können. Das sind jetzt Douglasie, Buche, Tanne, Roteiche oder Eiche in der Generation danach. Sie nutzen die Standortpotenziale im Mischwald viel besser aus als die Kiefer und wachsen fast doppelt so viel zu: Wenn zum Beispiel die Kiefer sieben Kubikmeter Holz pro Hektar pro Jahr produziert, dann leistet die Tanne 14 oder sogar 19. Eine Buche liegt bei zehn. Ein weiterer langfristiger Vorteil ist, dass diese Baumarten sich in dem Wald-Ökosystem noch im Altbestand verjüngen. Nach dem Windwurf 1972 waren wir schon etwas weiter als nach dem Krieg, da wurden auch schon mehr Mischbestände mit anderen Baumarten angelegt.

Niedergesäss: Bei uns im großen Forstamtsbereich hat man unterschiedliche Verhältnisse. Bei armen, trockenen Böden wie in Hemsloh ist die Kiefer gar nicht verkehrt. Baumarten wie die Buche kann man außerdem nicht auf ein freies Feld pflanzen, da wächst sie einfach nicht. Da bekommt sie Trockenschäden und zu viel Licht, die Blätter verbrennen. Tannen brauchen mindestens Halbschatten. Eine Kiefer dagegen wächst im prallen Licht. Nach dem Krieg auf diesen riesigen Kahlflächen waren im Prinzip nur Fichten und Kiefern pflanzbar. Dadurch sind viele dieser großflächigen, einheitlichen Waldgebiete entstanden. 1972 war der begrenzende Faktor auch das Geld, das wird gerne vergessen. Für teurere Eichen fehlte das Budget, also wurde an schlechteren Standorten mit Douglasie oder Fichte gearbeitet. Für einen Hektar Eiche ließen sich damals beispielsweise sieben Hektar Fichte anpflanzen.

Schmidtke: Fichte ist die gefährdetste Baumart: Durch die Kombination von Windwurf, Dürre und Borkenkäfer wird sie allerorts getötet. Sie ist für die Region eigentlich nicht geeignet, ich würde keine mehr pflanzen. Wir haben jetzt noch einen Fichtenanteil von etwa zehn Prozent, den werden wir auf etwa fünf Prozent wie hier reduzieren. Wir wissen auch nicht, wie sich das Klima verändert und welche Auswirkungen das auf die verschiedenen anderen Baumarten noch hat. Die Hoffnung ist, dass wenn eine Art unter Stress gerät, sechs andere, die auf der Fläche vorkommen, noch weiter existieren können. Der Plan funktioniert hier bisher.

Niedergesäss: Ich sehe die Fichte in der Zukunft durchaus noch als Mischbaumart. Zwar nicht mehr bestandsbildend, aber mit gewissen Anteilen – möglichst aus Naturverjüngung hervorgegangen – sollte man sie behalten, denn sie ist ein gefragtes Holz.

Zur Person

Henning Schmidtke

ist Leiter des Forstamts Nienburg, Uwe Niedergesäss leitet das Forstrevier Memsen, zu dem auch der Wald Neubruchhausen/Freidorf als Teil der Betriebsklasse Erdmannshausen gehört. Sie treiben die Waldverjüngung voran und sprechen über die aktuellen Entwicklungen.