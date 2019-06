KGS-Schulleiter Michael Triebs übergab die Abschlusszeugnisse – und gab nebenbei Ratschläge mit auf den Weg. (Janina Rahn)

Stuhr-Varrel. Sie haben ihren Sekundarstufen-I-Abschluss in der Tasche: 131 Schülern der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Brinkum ist am Freitagabend in der Varreler Gutsscheune während einer fröhlichen Entlassungsfeier ihr Zeugnis verliehen worden. Die Bläserklasse des sechsten Jahrgangs mit Unterstützung der AG Jazz-Combo unter der Leitung von Karsten Hartmann und Jürgen Peters begleitete den Einmarsch der Jugendlichen mit dem „School Spirit March“. Später war der Nachwuchs noch mit einem Ausschnitt aus der 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven, dem Stück „Bluesville“ und zum Ende mit „Go-Daddy-O“ zu hören.

35 Jugendliche erhielten den erweiterten Sek-I-Abschluss, 38 den Sek-I-Realschulabschluss und acht den Hauptschulabschluss, 19 den Sek-I-Hauptschulabschluss nach Klasse zehn und sieben den Hauptschulabschluss, 24 den Hauptschulabschluss nach Klasse neun. Einigen Schülern wurden zusätzliche Zertifikate überreicht für ihr Engagement bei der Hausaufgabenhilfe für Fünft- und Sechstklässler.

Schulleiter Michael Triebs gratulierte den Schülern zu ihrer Freilassung. „Was kommt jetzt?“, hinterfragte er. „Seid neugierig, traut euch was zu und macht weiter“, rief er den Schülern zu und bedauerte: „Lehrer sehen die Früchte ihrer Arbeit eher selten. Die meisten von euch werden weiter zur Schule gehen, andere ins Berufsleben wechseln, viel Neues erfahren.“

Glückwünsche überbrachte auch Sigrid Rother im Namen der Gemeinde. „Die Schule hat alles getan, um ihrem Auftrag gerecht zu werden“, betonte die stellvertretende Bürgermeisterin und gab den Schülern mit: „Die Welt bleibt stehen, wenn ihr stehen bleibt.“