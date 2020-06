Ihre Liebsten haben einen besonderen Platz an der Wohnzimmerwand im Haus von Annegret Wienberg. (Vasil Dinev)

Stuhr-Moordeich. Ihre Kindheit war ganz anders als die ihrer Töchter und Enkelsöhne, sagt Annegret Wienberg. Ihre Großmutter hatte sie streng erzogen, die Mutter war in Vollzeit arbeiten, der Vater in Kriegsgefangenschaft gestorben. In Findorff spielten sie und die Nachbarskinder kurz nach dem Krieg „Hinkebein“ in den Trümmern und Völkerball in der Nebenstraße. Auch an die Klingelstreiche von damals erinnert sich Wienberg noch lebhaft zurück – wenn man erwischt worden war und sich daraufhin an jeder Tür eines Mehrfamilienhauses entschuldigen musste.

Als die Moordeicherin dann selbst Mutter wurde, fing sie damit an, besondere Episoden aus der Kindheit ihrer Töchter Angela und Gaby festzuhalten. Die vor 30, 35 Jahren entstandenen Geschichten und Gedichte mit passenden Zeichnungen dazu schenkte sie den Töchtern später zu Weihnachten und zum Geburtstag. Auch bei ihren vier Enkeln Fabian, Jonas, Robin und Daniel (der Älteste ist 20, der Jüngste zehn Jahre alt) schrieb sie Ereignisse auf, die sie zum Lachen oder Staunen brachten. „Ich war nicht überall dabei, ich habe mir auch ein paar Geschichten erzählen lassen“, sagt Wienberg und lächelt. Später hatte sie die gesammelten Geschichten als „etwas andere Familienchronik“ ihren Liebsten geschenkt.

Auf Grundlage dieser Chronik ist Wienbergs neuestes Buch „Kinder! Kinder! Familiengeschichte(n)“ erschienen. Es ist das dritte der 74-Jährigen. Zuletzt war 2019 „Briefe an die Urgroßmütter. Frauenleben vorgestern, gestern und heute“ im Verlag Edition Falkenberg erschienen (wir berichteten). Damals war Wienberg noch weiter in der Zeit zurückgegangen und hatte Familienforschung betrieben – mit der Fragestellung, wie die Generation der Urgroßmütter gelebt hat.

Die Perspektive zu wechseln, scheint Annegret Wienberg nicht schwer zu fallen. Die Faszination treibt sie an, die Neugier, neue Aspekte zu finden. So war es auch mit den Kindermund-Geschichten, die ihr die eigenen Kinder und Enkelkinder lieferten. „Kinder bringen Sachen auf den Punkt“, sagt sie. Zum Beispiel, wenn es ums Aufräumen des Zimmers geht und das Kind die Mutter fragt, welche Ordnung es denn machen solle: die der Mutter oder die eigene? Erwachsene nehmen die Dinge oft einfach so hin, Kinder dagegen stellen grundsätzlich alles infrage, um die Welt zu verstehen.

So auch einer der Enkelsöhne, als er im Alter von fünf oder sechs Jahren mit seiner Großmutter Schach spielte, die ihn schachmatt setzte. Die plötzliche Niederlage konnte er nicht einfach so hinnehmen, schließlich sei seine Dame noch da, und die beherrsche nun mal das ganze Feld. Annegret Wienberg muss noch heute lächeln, wenn sie davon erzählt. Eine Geschichte, die vor allem ihrem Mann in Erinnerung geblieben ist, trägt im Buch den Titel „Pfützen kann man sauber machen“. Tochter Gaby verkündet nach einem regnerischen Tag ganz stolz, dass sie Papas Auto gewaschen hat. Der stürmt nichts Gutes ahnend raus – und findet ein mit Matsch eingeriebenes Auto vor. Zumindest war die Pfütze sauber, dachte der Nachwuchs sich vermutlich.

In ihren Geschichten versucht Annegret Wienberg nachzuvollziehen, was in den Köpfen der Kleinen vorgehen muss, wenn sie sich etwa um aufgeschnappte Themen wie Sterben und Erben oder Scheidung Gedanken machen. „Kinder müssen sich in die Welt der Erwachsenen hineinarbeiten“, sagt sie. Da kommen auch manchmal drollige Bemerkungen heraus wie eine Aufforderung, den Rasen zu mähen, weil das Gras sonst bis zum Himmel wachsen und den lieben Gott an den Füßen kitzeln könnte.

Weihnachten schenkt viele Geschichten

Wer an Kindheitserinnerungen denkt, der kommt um Weihnachten nicht herum. Die von Annegret Wienberg geschriebenen Weihnachtsgeschichten und -gedichte sind auch in den Weihnachtsbeilagen des WESER-KURIER erschienen. Auch in ihrem aktuellen Buch, das überall erhältlich ist, wo es Bücher gibt, findet Weihnachten einen wichtigen Platz. So schnell wie das dritte Buch waren die beiden davor übrigens nicht veröffentlicht worden. Daran war die aktuelle Corona-Situation nicht ganz unbeteiligt, sagt Annegret Wienberg. Der in Rotenburg (Wümme) ansässige Verlag hatte seine Autoren Mitte Marz nach möglichen Entwürfen in der Schublade gefragt. Wienberg hatte davor bereits damit geliebäugelt, ihre persönlichen Familiengeschichten und -gedichte zu veröffentlichen. Ein paar nachgereichte Zeichnungen später hielt sie auch fast schon das erste Exemplar in den Händen. 31 Geschichten und zehn Gedichte sind in dem Buch abgedruckt – Annegret Wienberg hätte noch etliche mehr gehabt. Wie viele Gedichte sie in den vergangenen Jahrzehnten geschrieben hat? „So um die 100 vielleicht? Ich weiß es nicht genau. Ich habe sie nie gezählt“, gibt sie zu.

Wienberg, die seit 50 Jahren in Moordeich lebt, erfreut sich stets am Kinderlachen aus den Nachbargärten. Ob es allgemein hilft, sich etwas von seinem kindlichen Ich zu bewahren, möchte sie nicht bewerten. Ihr jedenfalls helfe es, dem Leben mit Offenheit zu begegnen: „Man sagt ja auch: Je weiter man von der Kindheit weg kommt, desto wichtiger wird sie.“ Durch die damals gleich aufgeschriebenen Geschichten jedenfalls hat Annegret Wienberg die Kindheit des Nachwuchses bestens dokumentiert.