Erst Berlin, dann Weyhe: Frank Lüdecke kommt während seiner Tournee auch in die Gemeinde. (FR)

Weyhe-Kirchweyhe. Er arbeitete eng mit Dieter Hallervorden zusammen, war unter anderem in „Die Anstalt“ oder „Ottis Schlachthof“ zu sehen und ab 2004 lange Stammgast in der ARD-Sendung „Scheibenwischer“. Nun kommt Kabarettist, Autor, Kolumnist, Regisseur und Schauspieler Frank Lüdecke im Zuge seiner Deutschland-Tournee nach Weyhe. „Über die Verhältnisse“ lautet der Titel seines aktuellen Programms, mit dem er am Sonnabend, 19. Oktober, ab 20 Uhr zu Gast in der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Kirchweyhe ist. Angekündigt wird ein „politisch-satirisches Abendprogramm“, bei dem er einen „vergnüglichen Blick in die Seele zivilisationsgestresster Mitteleuropäer“ wirft.

„Einmal im Monat haben wir derzeit ein Bühnenprogramm für Erwachsene“, sagt Weyhes Kulturbeauftragte Hedda Stock und freut sich, für den nächsten Auftritt einen oft aufgezeichneten und noch öfter nominierten Künstler aus der „ersten Riege des deutschen Kabaretts“ erwarten zu dürfen. 2009 gab es für den Berliner den Deutschen Kabarett-Preis, 2010 den Bayerischen Kabarettpreis. Und bei der Verleihung des Internet-Kabarettpreises „Zweck“ wurde über Lüdecke gesagt, er beweise „bitterböse und unendlich charmant, dass man als politischer Kabarettist den Spagat zwischen intellektuellem Witz und Unterhaltung glänzend meistern kann“. Auch Hedda Stock befindet über ihn: „Er trifft den Kern der aktuellen Politik, ist dabei niveau- und anspruchsvoll.“ Es gebe bei ihm „keine flachen Schenkelklopfer“.

Vielmehr lauten seine Fragen tiefgründig: Könnten sich noch mehr Menschen in Deutschland ehrenamtlich engagieren, wenn es bezahlt würde? Bedeutet Chancengleichheit, dass der Langsamste die Reisegeschwindigkeit aller bestimmt? Sind die staatlichen Schulen die AOK des Bildungswesens? Heißt es noch „Familie“? Oder bereits „Whatsapp-Gruppe“? Und was ist heute politischer: Wählen gehen oder Äpfel aus der Region kaufen? Lüdecke bediene sich durchaus bei der Philosophie. Auch musikalische Elemente verwendet er.

Das Digitale, die Demokratie, Europa – all das könne bei ihm Spuren von Pointen enthalten. Und jede Menge Hoffnung. Weiter heißt es: „Denn bei allen Schwierigkeiten sollten wir nicht vergessen: Es ist doch für alle noch genug Schaum auf dem Cappuccino.“

Die Eintrittskarten für den Abend mit Frank Lüdecke kosten 16 Euro, ermäßigt sind 14 Euro zu zahlen. Erhältlich sind sie im Bürgerbüro des Weyher Rathauses montags bis mittwochs von 7.30 bis 17 Uhr, donnerstags von 7.30 bis 18.30 Uhr sowie freitags von 7.30 bis 12 Uhr. Resttickets wird es später an der Abendkasse geben. Vorbestellungen sind nicht möglich. Weitere Infos zum Kabarettisten online auf www.frank-luedecke.de.