Viel Arbeit liegt noch vor dem Projekt, das Hermann Greve als Gemeindearchivar betreut. Anna Spartz, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr in der Gemeindeverwaltung absolviert, hört sich die Pläne für das Areal in Erichshof an. (Michael Galian)

Weyhe-Erichshof. Die Erde ist noch ganz frisch rings um die Baumstümpfe, die vor zwei Wochen in die Erde der Fläche gekommen sind, auf dem auch das Erichshofer Kriegerdenkmal steht – oder vielmehr stand. Hinter dem Bauzaun am anderen Ende der Fläche ist derzeit bloß ein Haufen Steine zu erkennen. Vorne lugt das Eiserne Kreuz hervor, das vorher über die Verdachung des Bauwerks ragte.

Es tut sich einiges dort zwischen Neißestraße und Lange Reihe. Über lange Zeit war das nicht so. Das steinerne Denkmal sollte 2017 grundlegend restauriert werden, jedoch waren eklatante Mängel zum Vorschein gekommen, deren Behebung zeitaufwendig und überaus kostspielig geworden wäre (wir berichteten). „Die Restauration wäre mehr als viermal so teuer geworden als der Neubau“, sagt Weyhes Gemeindearchivar Hermann Greve. Er ist stark in die Neugestaltung des etwa 600 Quadratmeter großen Denkmalplatzes inmitten von Wohnbebauung eingebunden. Wenn er vor Ort ist, sagt er, wird er oft von Bürgern angesprochen, die sich für den Platz interessieren. Wie eine Allee war der Weg zum Denkmal angelegt. Nun soll neue Bepflanzung ganzjährig für Farbe sorgen, soll das Areal der Nachbarschaft zugänglich gemacht werden. Denn Erinnern, sagt Greve, ist durchaus etwas Lebendiges. „Das Ganze soll ein Treffpunkt für Erichshof sein, nicht nur eine Gedenkstätte.“

Zwei Jahre waren vergangen, ehe der Abriss des 1920 erbauten Denkmals aus Kunstgranit genehmigt worden war. Der Bonanza-Zaun um das älteste von elf Mahnmalen, die an die Opfer der beiden Weltkriege aus Weyhe erinnern, war laut Greve abgängig gewesen, musste also weg. Als Schutz steht nun vorübergehend ein Bauzaun um die Überreste des Kriegerdenkmals. Seit dem vergangenen „Tag des Denkmals“ hängen zudem laminierte Informationen zur Historie des Bauwerks am Zaun. Auch Namenslisten mit den Kriegsopfern aus Weyhe sind seither dort geblieben. Auf den zum Bauwerk gehörenden Gedenktafeln stehen sie nicht vollständig, weshalb Greve erwägt, sie später einmal online zugänglich zu machen.

Das Gelände soll im Laufe des Jahres immer grüner werden. Zum Beispiel sollen drei Eichen als Ausgleich für Fällungen im Zuge des Breitbandausbaus gepflanzt werden, außerdem möchte die Gemeinde auf Pflanzen mit Dornen verzichten, damit Kinder sich dort frei bewegen können. Zwei Parkbänke stehen schon jetzt auf der Fläche. Ab dem Sommer dann wird auch das Syker Künstler-Duo Henning Greve und Elsa Töbelmann mit der Neukonzeption des Denkmals beginnen. Möglichst alle bisherigen Bestandteile sollen genutzt werden. So auch die Inschriften, denen noch ein ganz anderer Zeitgeist innewohnt. Sie verklärten das Schicksal der Kriegsopfer, sagt Hermann Greve, gaben deren Tod einen Sinn und sollten zugleich Trost spenden. „Den toten Helden zu Ruhm und Ehre“ war dort etwa zu lesen. Einzelne Elemente der Inschriften sollen zum Teil verfremdet werden. Die Mitte der 1950er-Jahre ergänzten Bronzetafeln in der West- und Ostnische des Bauwerks mit den Namen der Weyher Vermissten und Todesopfer aus dem Zweiten Weltkrieg werden wieder fest eingearbeitet.

Ort der Besinnung auf den Frieden

In seiner Funktion soll das Denkmal vor allem der Ehrung des Friedens dienen. Gestalterisch schweben den Künstlern zwei große Wellen vor, in die der Betrachter gewissermaßen eintauchen kann. „Es soll mehr in die Waagerechte gestaltet sein als in die Höhe gehen. Man kommuniziert ein bisschen mehr mit dem Bauwerk“, erklärt Henning Greve. Die Welle zeige, dass alles in Bewegung sei und symbolisiere das Zusammenspiel von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die Künstler Henning Greve und Elsa Töbelmann haben in den vergangenen Jahren bereits einige Gedenkstätten gestaltet. So auch das Mahnmal auf dem Friedhof Kirchweyhe, ihre Arbeit ist aber auch auf dem jüdischen Friedhof in Syke zu sehen. „Es ist schon recht aufwendig“, sagt Henning Greve über das Erichshofer Projekt.

Das bisherige, für die damals eigenständige Gemeinde Erichshof erbaute, Denkmal sei nahezu porös gewesen, erklärt Archivar Greve. Ein altbekanntes Problem eigentlich. Schon 1961 wurde deutlich, dass die Witterungseinflüsse ihre Spuren hinterlassen hatten. Jedoch waren die Fugen zwischen den Granitblöcken bloß neu mit Zement gefüllt worden. Die zeltartige Verdachung deckte den darunter liegenden Bereich nie vollständig ab, sodass Wasser ins Denkmal dringen konnte. Doch auch 1980 waren wieder nur die Fugen erneuert worden.

Bei einer Kernbohrung 2018 dann war erst das Ausmaß deutlich geworden. „Der größtenteils aus Kalkmörtel bestehende Kern wurde regelrecht durchtränkt“, sagt Hermann Greve. Die Steine waren überwiegend mit Sand verfugt worden, ein Fundament für das Bauwerk war praktisch nicht vorhanden, wie sich beim Abbau zeigte. Einige Steine hätten per Hand leicht abgedrückt werden können. „Wir wollten die Fugen zunächst ersetzen lassen. Der Experte sagte aber, er könne das nicht verantworten“, sagt Hermann Greve. Die Alternative wäre gewesen, jeden Stein abzubauen, zu dokumentieren, zu beschriften und dann wieder neu zusammenzusetzen. „Das hätte enorme Kosten verursacht“, sagt er. So kostet die Neukonzeption die Gemeinde etwa 25.000 Euro. Nicht zuletzt soll das neue Denkmal bestenfalls bereits zum Volkstrauertag 2021 fertig sein. Damit Erinnerung, aber auch Gegenwart dort stattfinden können.