Die Diebe stahlen einen Fernseher (Symbolbild). (Björn Hake)

Unbekannte Täter sind irgendwann in der Zeit von Freitag, 20. Dezember, und Freitag, 27. Dezember, in ein Haus an der Bahnhofstraße in Brinkum eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, nutzten die Täter die Feiertage und brachen eine Außentür auf. Sie durchsuchten die Räume des Hauses und stahlen dann einen Fernseher im Wert von mehr als 1500 Euro. „Möglicherweise haben Anwohner jemanden gesehen, der in dem fraglichen Zeitraum einen Fernseher getragen und in ein Fahrzeug geladen hat“, hoffen die Beamten auf Hilfe. Zeugen können sich an die Polizei in Weyhe unter der Telefonnummer 04 21 / 8 06 60 wenden.