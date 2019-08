Dietrich Struthoff will jetzt Rathauschef werden. (Querformat)

Weyhe. Bei ihrer Mitgliederversammlung am Donnerstagabend hat die CDU Weyhe ihren Vorsitzenden Dietrich Struthoff zum Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Weyhe am 10. November bestimmt. Struthoff tritt allerdings nicht als CDU-Kandidat, sondern als Einzelbewerber an, um eine breitere Wählerschaft anzusprechen, wie er in der Versammlung sagte. Die dort anwesenden Mitglieder sicherten in einer offenen Abstimmung die Unterstützung für ihren Parteikollegen zu. 23 Christdemokraten stimmten mit ja, sechs enthielten sich. Gegenstimmen gab es keine. Ein ausführlicher Bericht folgt in unserer Sonnabendausgabe.