Wirtschaftsförderer Dennis Sander (links) und Bürgermeister Frank Seidel haben die neue interaktive Karte zum Glasfaser-Ausbau in Weyhe vorgestellt. (Esther Nöggerath)

Weyhe. Man schaut gerade die Lieblingsserie über einen Streaming-Anbieter oder ist gerade im Homeoffice in einer Konferenz mit den Kollegen – und schon stockt es. Das Internet im eigenen Zuhause ist oft nicht immer so leistungsstark, wie man sich das wünschen würde und strapaziert insbesondere in der derzeitigen Corona-Krise sicherlich öfter mal die Nerven bei dem ein oder anderen. Deswegen soll diesbezüglich mit dem flächendeckenden Breitbandausbau in der Gemeinde Weyhe Abhilfe geschaffen werden (wir berichteten). Insgesamt drei verschiedene Unternehmen sind derzeit im Gemeindegebiet tätig, um die Glasfaseranschlüsse zu schaffen. Damit dabei keiner den Überblick verliert, hat die Verwaltung nun eine digitale Karte zum Breitbandausbau erstellt.

„Wir haben dazu schon viele Anfragen bekommen“, erklärt Bürgermeister Frank Seidel (SPD). Deswegen habe man sich überlegt, wie man die Informationen zum Breitbandausbau am besten transportieren könne. In der digitalen Karte ist nun farblich genau markiert, in welchen Gebieten welcher Anbieter ausbaut, sodass Grundstücksbesitzer oder Eigentümer direkt nachschauen können, wer für sie zuständig ist.

Roter Bereich

Der rote Bereich, der Teile von Melchiorshausen, Sudweyhe und Jeebel sowie im Nordosten von Leeste abdeckt, wird von der Nordischnet betreut. „Das sind die weißen Flecken, wo derzeit nicht mehr als 30 Mbit/s möglich sind“, erklärt Weyhes Wirtschaftsförderer Dennis Sander. In dem Bereich sind auch die Hauptleitungen noch zu machen, die teilweise in anderen Gebieten der Gemeinde schon vorhanden sind. Diese weißen Flecken, sprich unterversorgten Bereiche, sollen im Rahmen der geförderten Breitband-Initiative des Landkreises Diepholz ausgebaut werden. GVG Glasfaser, ein Kieler Unternehmen, soll Pächter und Betreiber dieses Glasfasernetzes werden und vermarktet unter dem Titel Nordischnet das neue Internet für die Region. Geplant ist, dass es mit dem Ausbau in Stuhr und Weyhe Ende des Jahres los geht. Fertig soll der Ausbau dann, wenn alles nach Plan läuft, 2021/2022 sein.

Blauer Bereich

Der größte Teil der Gemeinde auf der Karte ist blau markiert und wird von der Deutschen Glasfaser abgedeckt. Neben Erichshof ist der Anbieter auch in Bereichen von Leeste, Kirchweyhe, Melchiorshausen sowie Lahausen zuständig. Allerdings will die Deutsche Glasfaser nur ausbauen, wenn die Nachfrage entsprechend hoch ist, beziehungsweise sich genug Eigentümer dazu bereit erklären, einen Vertrag für die Nutzung über zwei Jahre mit dem Anbieter abzuschließen. Dafür wird eine Quote von 40 Prozent von allen Haushalten benötigt, damit dort der Ausbau auch erfolgt.

Gelber Bereich

Anders geht die Glasfaser Nordwest, ein Zusammenschluss von Deutscher Telekom und EWE, vor. Der Anbieter hat bereits angefangen, in Kirchweyhe und Lahausen östlich der Bahntrasse Glasfaserkabel zu verlegen. „Die legen die Kabel bis an die Grundstücksgrenzen“, erklärt Dierk Heitmann vom Fachbereich Bau und Liegenschaften. Erst, wenn überall die Grundvoraussetzungen für die Anbindung geschaffen worden sind, geht es dann an die Vermarktung, die voraussichtlich Ende des Jahres starten soll. Insgesamt 2500 Haushalte will das Unternehmen dann an ihr Netz anbinden. Die Eigentümer haben die Möglichkeit, dafür einen Vertrag mit Telekom oder der SWB als Tochter der EWE abzuschließen.

Grüner Bereich

Der Großteil von Sudweyhe sowie Kirchweyhe und ein kleiner Bereich von Lahausen sind in der digitalen Karte grün markiert. Für sie steht noch nicht fest, welcher Anbieter den Breitbandausbau dort vorantreiben wird. Aber die Gemeinde führt bereits Verhandlungen mit den Unternehmen, die schon in der Gemeinde tätig sind. „Es finden gerade Gespräche statt“, erklärt Seidel. „Wir sind da guter Dinge, dass es da auch bald losgehen wird.“ Welcher der Anbieter den Ausbau vornehmen wird, ist für den Bürgermeister dabei nicht von Belang: „Wer das macht, ist für uns zweitrangig“, erklärt er. Wichtig sei nur, dass der Breitbandausbau überhaupt flächendeckend erfolgt.

Vorreiter Dreye

Einzige Ausnahme im Gemeindegebiet bildet der Ortsteil Dreye, der in der digitalen Karte gar nicht farblich markiert worden ist. Denn dort ist der Breitbandausbau bereits erfolgt. 2017 hat die Deutsche Glasfaser dort im Gewerbegebiet die Voraussetzungen für das schnellere Internet geschaffen – auch damals mit der Voraussetzung, dass mindestens 40 Prozent der ansässigen Unternehmen sich daran beteiligen. „Das war mehr oder weniger der Testlauf“, erklärt Sander.

Der Wirtschaftsförderer sieht in dem Ausbau für die Einwohner eine gute Chance, an schnelleres Internet zu kommen. „Dadurch, dass der Ausbau jetzt flächendeckend erfolgt, spart man sich sozusagen die Anschlusskosten“, erklärt er. Denn auch vorher sei es teilweise schon möglich gewesen, sich privat einen Glasfaseranschluss ins Haus legen zu lassen. Das sei allerdings nicht gerade günstig. „Da ist man schnell im vierstelligen Bereich“, erklärt Sander. Wer jetzt die gute Chance nutze und einen Vertrag abschließe, bekomme den Anschluss kostenlos ins Haus.

Auch Bürgermeister Frank Seidel appelliert noch einmal an die Einwohner, die Chance zu nutzen. Es ist ihm ein zentrales Anliegen, dass flächendeckend die Voraussetzungen für bessere Internetverbindungen geschaffen werden. Auch öffentliche Gebäude wie Schulen oder auch andere Verwaltungsimmobilien sollen laut Seidel beim Breitbandausbau berücksichtigt werden. Die Gemeinde verweist dabei auch noch einmal auf die Bedeutung zukunftsfähiger Infrastruktur: „Dann kommt die Geschwindigkeit auch in den Haushalten an“, sagt Sander. Außerdem sei die Verbindung deutlich stabiler, was insbesondere mit Blick auf das deutlich höhere Aufkommen an Homeoffice nicht unerheblich ist.



Die digitale Karte mit den jeweiligen Ausbaugebieten, die permanent gepflegt wird, ist ab sofort online über die Homepage der Gemeinde unter www.weyhe.de abrufbar. Einzelfragen, die über die dort präsentierten Infos hinaus gehen, können an Dennis Sander (0 42 03 / 7 12 18 oder sander@weyhe.de) sowie Dierk Heitmann (0 42 03 / 7 11 72 oder heitmann@weyhe.de) gestellt werden.