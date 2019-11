Arbeiten von überall kann verlockend, aber auch anstrengend sein. (Patrick Seeger/DPA)

Sind Sie es auch leid, jeden Morgen von Neuem in das gleiche Büro zu stapfen? Immer dieselben monotonen Arbeiten zu verrichten und Lebenszeit gegen Geld einzutauschen, während andere sich vergnügen, um die Welt reisen und irgendwie alles richtig zu machen scheinen? Dann werden Sie doch ein „digitaler Nomade“ und arbeiten von jedem Ort auf der Welt aus, ohne an eine bestimmte Stadt oder ein bestimmtes Land gebunden zu sein, ohne einen Chef zu haben, und mit der Option, sich Freizeit und Arbeit flexibel einteilen zu können – und das auch noch mit einer Arbeit, die Ihnen Spaß macht. Klingt zu gut, um wahr zu sein? Das ist jedoch genau das, was uns suggeriert wird, wenn wir im Netz immer häufiger von den digitalen Nomaden lesen, die uns ihr umfangreiches Bilderbuch präsentieren. Doch was ist das eigentlich genau und wie wird man das – und hat man als digitaler Nomade wirklich nur Vorteile, wie einem immer suggeriert wird? Dem will diese neue Ausgabe der Datenkolumne auf den Grund gehen.

Zuallererst: Was genau ist eigentlich ein digitaler Nomade? Eine einheitliche Definition gibt es hierfür nicht, allgemein gesprochen handelt es sich dabei um Personen, die sich fast ausschließlich online ihren Lebensunterhalt verdienen, und deshalb auch nicht an einen bestimmten Ort oder an eine Zeit gebunden sind, an dem und zu der sie ihre Arbeitsleistung erbringen. Digitale Nomaden können eigentlich überall arbeiten: in Wohnwagen, öffentlichen Bibliotheken, offenen Büros (so genannten „Co-Working Spaces“), im Café oder sogar am Strand – und das in allen nur erdenklichen Ländern weltweit, wobei sie aber meist solche mit niedrigen Lebenshaltungskosten bevorzugen. Man spricht hier auch von einem „multilokalen Leben“. Möglich macht dies die zunehmend allgegenwärtige drahtlose Vernetzung, denn wo ein mobiler Hotspot oder ein lokales W-Lan ist, ist auch der digitale Nomade zuhause. Und wer jetzt denkt, dass das digitale Nomadentum nur eine neuzeitliche Erscheinung ist, der liegt nicht ganz richtig, denn schon in den 1960er-Jahren wurde die These vertreten, dass der Mensch in der Zukunft zum „nomadischen Informationssammler“ würde.

Zugegebenermaßen wurde diese Idee dann aber tatsächlich erst mit der globalen Verbreitung des Internets wirklich populär – heutzutage kurios anmutende Geschichten gab es in diesem Zusammenhang aber auch schon in den frühen 1980er-Jahren, als der Redakteur einer britischen Computerzeitschrift auf einem computerisierten Liegerad unterwegs war, sozusagen einer der wirklich ersten digitalen Nomaden. Insbesondere seit der Jahrtausendwende gab es dann den regelrechten Boom, teils getrieben durch die großen Tech-Konzerne im Silicon Valley in den USA, wie Google oder Apple, die bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen kreativen, unabhängigen Lebensstil für wünschenswert hielten – und natürlich auch förderten. Manche digitalen Geschäftsmodelle basieren mittlerweile gar auf dem Online-Nomadentum, so gibt es zum Beispiel Firmen, die die Post für solche Menschen digitalisieren, die kaum mehr zuhause sind, und ihnen dann elektronisch zuschicken.

Genauso wenig, wie es eine einheitliche Begriffsbeschreibung für den digitalen Nomaden gibt, existiert ein Universalrezept, wie man digitaler Nomade wird. Im Internet kursieren auf verschiedenen Websites aber durchaus die Erfolgsstories einiger Nomaden und auffällig ist dabei vor allem eines: Viele von ihnen üben gerade keinen klassischen Beruf aus, wie man ihn erlernen kann, sodass die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmt. So engagieren sich die Globetrotter des Computerzeitalters beispielsweise mit eigenen E-Commerce-Plattformen, manche schreiben Bücher, organisieren Workshops und halten Vorträge, sind professionelle Blogger, Influencer, Zeichner, Reiseführer oder machen Webdesign, Marketing und Programmierung. Und: Die meisten von ihnen gehören einer eher jüngeren Generation an – aber eben nicht nur, denn auch schon so mancher Ruheständler hat sich dazu entschlossen, wieder in das Berufsleben einzusteigen, wenngleich nunmehr auf etwas anderem Wege. Gerade das zeigt, dass ein digitaler Nomade letztlich nicht nur jemand ist, der planlos umherreist und den einen oder anderen Job macht, sondern oftmals nachhaltig arbeiten und sich auch irgendwo selbst finden und seinen eigenen Weg gehen will, fernab der klassischen Berufe und fernab von den Konventionen des alltäglichen Lebens. Digitaler Nomade wird man somit nicht einfach so, sondern man kann sich dazu entschließen, wenn man glaubt, das dafür notwendige Rüstzeug mitzubringen.

Und damit kommen wir schon an der letzten – und vielleicht wichtigsten – Frage des digitalen Nomadenseins an: Gibt es auch Nachteile? Und falls ja, welche? Ganz klar ist: Nomade zu sein bedeutet nicht selten, sich in unsichere Gewässer zu wagen, den eigenen Schatten zu überspringen, und vielleicht auch nicht länger als für ein Jahr in die Zukunft planen zu können. Für Menschen, die Planungssicherheit mögen, ist das somit nicht unbedingt etwas. Hinzu kommt, dass es bei den ständigen Ortswechseln schwieriger ist, den Kontakt zu Freunden und Familie zu halten oder vielleicht eine eigene Familie zu gründen. Und was häufig übersehen wird: Es gibt auch genügend Nomaden, die keine eigene Firma haben, sondern nur als so genannte „Freelancer“, zu Deutsch: freie Mitarbeiter, tätig sind und sich ihren Lebensunterhalt über Einzelaufträge finanzieren. Das ist nicht nur risikobehaftet, sondern oftmals auch weniger gut bezahlt und für den Arbeitgeber gut, weil es keine Sozialabgaben gibt und der Kündigungsschutz fehlt. Außerdem sollte nicht unerwähnt bleiben, dass man durch die fehlende klare Trennung von Arbeit und Freizeit doch immer irgendwo im Job steckt, selbst wenn man gerade irgendwo am anderen Ende der Welt mit seinem Notebook nur am Strand sitzt.

Fazit also: Der Sprung ins digitale Nomadentum will wohlüberlegt sein. Einerseits winkt die Freiheit, die Loslösung vom Materiellen und eine fast schon an Spiritualität grenzende Romantik in einem Zeitalter, in dem sich sicher jeder schon einmal nach dem Neuen und Unberührten gesehnt hat. Andererseits gehören zum digitalen Nomadendasein auch alle Unsicherheiten, die seit jeher mit dem Nomadentun verbunden werden. Aber vielleicht ist es ja durchaus eine Überlegung wert, digitaler Nomade zu werden, denn wer hätte nicht Lust darauf, jetzt, wo wir hier in den nordischen Gefilden langsam wieder zu bibbern anfangen, irgendwo in Mexiko am Strand zu sitzen – und selbst wenn es mit einem Laptop im Schoß sein muss?

Zur Person

Die Experten

Vor dem Hintergrund von Datenklau und Datenschutz beleuchten sie im WESER-KURIER alle zwei Wochen Themen der digitalen Welt. Der Weyher Dennis-Kenji Kipker (32) ist unter anderem als Vorstandsmitglied bei der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz tätig, der Stuhrer Volljurist Sven Venzke-Caprarese (40) arbeitet als Prokurist und Justiziar bei dem Bremer Unternehmen Datenschutz Nord.