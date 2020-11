Beispielhaft zeigt die Kulturbeauftragte Hedda Stock anhand der Rathaustür, wie die Bilder für den Kalender entstanden sind. (Maike Plaggenborg)

Weyhe. Hell werden statt dunkel bleiben soll es zum Beginn der Adventszeit in der für viele Menschen durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie trüben Phase – zumindest nach der Idee der Gemeinde Weyhe, die ab dem ersten Advent am Sonntag, 29. November, mit einem digitalen Adventskalender unter dem Motto „Weyhe leuchtet“ startet. An den vier Sonntagen bis zum Heilig Abend gibt es Video-Grüße.

Und damit schließt sich dieses Format an den Online-Stimmungsmacher „Weyhe bleibt munter“ zu früherer Corona-Zeit an. Jetzt geht es um den digitalen Durchblick mit Quiz-Charakter. „Wir wollen digital Türen öffnen“, sagt Weyhes Kulturbeauftragte Hedda Stock, die die Aktion mit ihrem Team und dem Stadtmarketing auf die Beine gestellt hat. Quiz deshalb, weil: „Die Leute dürfen raten, welche Tür es ist“. Immer montags bis samstags soll ab Dienstag, 1. Dezember, eine aus dem Weyher Gemeindegebiet gezeigt werden, gleich morgens. Veröffentlicht werden sollen zunächst die Fotos oder auch kurze Clips. Im Kommentarbereich der Kanäle Facebook und Instagram kann ab der Veröffentlichung fleißig geraten werden, um welchen Durchgang es sich wohl handeln mag. Im Laufe des Vormittags soll dann die Lösung kommen, mitunter ebenfalls als Video. „Vielleicht erzählt die Tür selbst eine Geschichte“, sagt Stock. Um ganz unterschiedliche Objekte soll es dabei gehen, verrät sie und auch, dass es sich dabei nicht immer nur um Haustüren handele. Fest steht: „Wir erläutern dann auch, warum wir ausgerechnet diese Tür ausgesucht haben.“

Aus der Alltagsreihe fallen dann die Beiträge für die vier Adventssonntage mit Beginn am 30. November, an denen unterschiedliche Video-Grüße vorgesehen sind: „Es handelt sich um eine 'glanzvolle' Diashow mit musikalischer Untermalung eines bekannten Weyher Künstlers – und dazu eine Grußbotschaft eines nicht minder namhaften Weyhers“, teilt Gemeindesprecher Sebastian Kelm mit. Diese Beiträge sollen dann jeweils im Laufe des Vormittags auf den digitalen Kanälen zu sehen sein. Auf den beiden, die die Gemeinde Weyhe nutzt (Facebook und Instagram), tummeln sich übrigens rund 5000 Nutzer. „Es gibt aber sicherlich auch Doppelnutzungen“, sagt Kelm.

Die Organisatoren, so Kelm weiter, haben sich über längere Zeit Gedanken gemacht über das nun neue Format. Die Planungen für das Projekt seien über Wochen gelaufen. Der digitale Adventskalender, das sei allen Beteiligten bewusst, werde kein vollwertiger Ersatz sein für ausgefallene Veranstaltungen und sonstige Einschränkungen in der Vorweihnachtszeit. „Aber es ist ein Versuch, den Weyherinnen und Weyhern zumindest ein bisschen Ablenkung zu bieten, die Wartezeit auf die Feiertage zu verkürzen und schon vor der Bescherung vielleicht etwas besinnlich-beschwingte Unterhaltung zu schenken“, teilt Kelm weiter mit. Ähnlich sieht es auch Stock: „Wir wollen den tristen November verscheuchen“, sagt sie über den Start mit dem Video-Gruß am Sonntag. Sollte die Aktion entsprechenden Anklang finden, behält sich die Gemeinde eine Wiederholung für das nächste Jahr eventuell vor, so Stock.

In der vergangenen Aktion Ende Mai mit Namen „Weyhe bleibt munter“ hatte die Gemeinde nicht selbst die Beiträge erstellt, sondern die Bürger zur Kamera gebeten. Dabei ging es um Clips mit einer Dauer von einer bis vier Minuten, in den Weyher für Weyher zeigten, was ihnen in Zeiten der Corona-Krise Laune macht. Wahlweise sollten sie das Ziel haben, dafür zu sorgen, dass andere in Stimmung kommen oder eben bleiben.