Weyhe-Kirchweyhe. Zurzeit fallen die wunderbaren und gut besuchten Konzerte in der Felicanuskirche aus bekannten Gründen aus. Dazu zählt auch das eigentlich für Anfang Mai geplante Musikerlebnis, bei dem Orgelschüler aus dem Kirchenkreis Syke-Hoya ihr Können zum Besten gegeben hätten. Damals wäre das Konzert per Kamera und Beamer für die unten sitzenden Zuhörer zum Anschauen ideal gewesen. Diese Veranstaltung ersatzlos streichen wollten Kantorin Elisabeth Geppert und Ralf Wosch, Kantor aus Bassum, nicht. Deshalb haben sie sich überlegt, dass sie diese Musikveranstaltung allen Freunden der Orgelklangwelten doch einfach in digitaler Form zur Verfügung stellen könnten.

Also sammelte Wosch acht Nachwuchsorganisten aus verschiedenen Orten um sich, die allesamt zu seinen Schülern gehören. Er probte mit ihnen, sie probten allein und schließlich wurde jeder an der Kuhn-Orgel der Felicianuskirche mit vier Kameras und einem Mikrofon beim Spielen aufgenommen. „Im Alter zwischen neun und 40 haben die Musiker die 19 Register betätigt, um barocke bis poppige Orgelwerke per Audio und Video zu Gehör zu bringen“, sagt Wosch.

Zuvor hatten sich die jungen Künstler Gedanken darüber gemacht, welche Musik ihnen am besten gefällt, welche sie spielen wollten. „Herausgekommen ist eine bunte Palette ganz unterschiedlicher Werke, da ist für jeden was dabei“, meint Geppert, die dieses Mal nicht als Musikerin, sondern als Organisatorin aktiv wurde.

Spaßig und herausfordernd

Eine der acht Organisten ist Christiane Buhrdorf aus Bassum, die „Conquest of Paradise“ von Vangelis im Arrangement von Ralf Wosch eingespielt hat. „Ich habe mal vor 30 Jahren Klavier gespielt, aber nun mit der Orgel angefangen. Das macht Spaß, ist aber auch eine Herausforderung.“ Damit meint sie im besonderen die unterschiedlichen Orgeln, wenn sie manchmal bei Gottesdiensten Vertretungen macht. Das ist nämlich eine der freiwilligen Tätigkeiten, zu denen die Nachwuchsorganisten gebeten werden. „Es gibt viel zu wenig Organisten im Kirchenkreis, die mal einspringen könnten, das wird allenthalben beklagt“, weiß Geppert.

Auch der elfjährige Jonathan Fritzemeier hat erst vor einem Jahr mit dem Orgelspiel angefangen, davor hatte er allerdings schon drei Jahre Erfahrung am Klavier gesammelt. Eines seiner Stücke ist das „Praeludium in G“ von Johann Pachelbel. Außerdem präsentiert er gemeinsam mit seinem Lehrer das Werk „Wohl denen, die da wandeln“ von Heinrich Schütz. Wosch selbst spielt „Wouldn't It Be Nice“ von Brian Wilson, Tony Asher und Mike Love. Sein Sohn David Bence wird mit „Clavicool“ von Christoph Spengler zu sehen und zu hören sein.

Hannes Heinemeyer, der neunjährige Sohn der Barrier Pastorin Susanne Heinemeyer, gibt unter anderem „Wir wollen alle fröhlich sein“ nach den Böhmischen Brüdern zum Besten. Kerstin Hillmann-Apmann aus Schwarme ist unter anderem mit „What a Wonderful World“ von George David Weiss dabei, Frauke Brandt mit „Praeludium Nr. V“ von Johann Sebastian Bach BWV 553 und Stine Göbel mit Klängen aus „Interludium“ von Reiner Gaar. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem vielfältigen Programm der neun Musiker, das mehr als eine Stunde dauern wird.

Hinzu kommt der 18-jährige Soenke Janssen aus Stuhr mit „Skyfall“ von Adele. Von ihm wurden diese mehrstündigen Daten zusammengemischt. „Wirklich viel Arbeit“, meint der Schüler. „Es ist ein wunderbares Online-Konzert entstanden“, meint Wosch. „Neben Orgelwerken sind auch die Instrumente Querflöte mit Frauke Brandt und Klavier mit David Bence zu erleben.“

Das Konzert ist ab kommenden Sonntag, 28. Juni, um 17 Uhr online zu sehen und zu hören. Dafür sollten Interessierte auf die folgende Seite gehen: felicianus-kirche-weyhe.de/Konzerte. Es gibt zudem einen QR-Code, der auf den Ankündigungsplakaten abgedruckt ist.