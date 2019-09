Lernen mit digitalen Medien gewinnt im Unterricht immer mehr an Bedeutung. Der Digitalpakt Schule soll bundesweit für eine bessere Ausstattung sorgen. (Julian Stratenschulte/dpa)

Weyhe. Der Digitalpakt Schule von Bund und Ländern zur technischen Ausstattung von Schulen ist beschlossene Sache. Bis in der Gemeinde Weyhe von der Förderung etwas zu sehen ist, wird es allerdings noch eine Weile dauern. Wie Fabian von Weyhe, Leiter des Fachbereichs Bildung und Freizeit, am Dienstag dem Ausschuss für Schule, Kindertagesstätten und Jugend berichtete, werden die ersten Ausschreibungen für gegebenenfalls nötige Netzinstallationen voraussichtlich im letzten Quartal 2020 erfolgen. 2021 sollen erste Ergebnisse des Digitalpaktes in Weyher Klassenzimmern sichtbar sein.

Die Gemeinde will ein Planungsbüro beauftragen, das Bedarfe ermitteln soll. Das soll ein Jahr dauern. Bislang hat die Verwaltung im Frühjahr eine Arbeitsgemeinschaft Digitalpakt Schule gebildet, die sich seither drei Mal getroffen hat. Schulleitungen beziehungsweise Lehrkräfte gehören dazu, ein Vertreter des Gemeinderates und von Verwaltungsseite Vertreter des zuständigen Fachbereichs und der IT-Abteilung. Im ersten Schritt wurden die vorhandenen medienpädagogischen Konzepte einiger Schulen zusammengetragen. „Die Gruppe hat angeregt, dass die Grundschulen auf einen Stand gebracht werden“, sagte Fabian von Weyhe. Das erleichtere die Wartung für die Gemeinde als Schulträger, die ihre IT-Abteilung eigens für den Digitalpakt um einen Mitarbeiter verstärkt hat.

Für den Digitalpakt Schule stellt der Bund fünf Milliarden Euro bis 2023 bereit, die Länder beteiligen sich mit weiteren zehn Prozent. In Niedersachsen stehen somit insgesamt 520 Millionen Euro zur Verfügung. Die Gemeinde Weyhe kann laut Förderliste einen Anteil von 1 233 815 Euro bekommen, der sich aus einem Sockelbetrag in Höhe von 30 000 Euro pro Schule und einem auf Schülerzahlen bezogenen Teil zusammensetzt. Voraussetzung für die Förderung sind medienpädagogische Konzepte, die die einzelnen Schulen beim Schulträger vorlegen. Der fasst sie zu einem Medienentwicklungsplan zusammen.

Tendenziell gefördert werden Ausbauten zur besseren digitalen Vernetzung, die Einrichtung von schulischem W-Lan, der Aufbau und die Weiterentwicklung digitaler Lehrinfrastrukturen. Auch interaktive Tafeln und Displays sind zulässig, genau wie technische Arbeitsgeräte insbesondere für die technisch-naturwissenschaftliche Bildung. Ausgenommen sind nach derzeitigem Stand mobile Endgeräte wie Tablets, Laptops und Notebooks. Auch Ersatzbeschaffungen für veraltete Geräte sind bislang nicht vorgesehen.

Verbunden mit der Hoffnung, die Spitzenverbände weiten die Liste der förderfähigen Anschaffungen aus, sagte SPD-Fraktionschef Frank Seidel: „Die Kosten hätten wir eh auf dem Deckel gehabt.“ Er sprach sich dafür aus, Synergieeffekte auf Kreisebene zu nutzen. Die Notwendigkeit des Digitalpaktes sieht auch die CDU. Ihr Fraktionsvorsitzender Dietrich Struthoff: „Das bringt sicherlich einen Schub rein.“ Susanne Paetsch, Leiterin der Grundschule in Erichshof, bemängelte die derzeitige technische Ausstattung der Lehrer, um überhaupt ein Konzept vorlegen zu können. Wilfried Brasch (Grüne) wollte wissen, inwiefern Fachbüro und Arbeitsgemeinschaft zusammenarbeiten und ob auch die sich im Umbau befindende Kooperative Gesamtschule (KGS) Leeste, die beispielsweise mit Smartboards ausgestattet werden soll, vom Digitalpakt profitiert.

Laut Fabian von Weyhe arbeiten beide sowohl gemeinsam als auch parallel. Außerdem versuche die Gemeinde, auch für die KGS Leeste an Fördermittel zu kommen.