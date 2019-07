Jürgen Timm (FDP) war es als ältestem Kreistagsmitglied vorbehalten, die Wahl von Dörte Meyer zur neuen Vorsitzenden zu leiten. (Kelm)

Landkreis Diepholz. Die Kreistagssitzung Ende März hatte noch unter dem Eindruck des überraschenden Todes von Hans-Ulrich Püschel gestanden. Die traurige Nachricht wirkte weiter nach bei der jüngsten Zusammenkunft des Landkreis-Parlaments – das jetzt aber nicht mehr führungslos ist: Neue Vorsitzende des Kreistags ist Dörte Meyer (CDU) aus Ehrenburg. Die 54-Jährige wurde am Dienstagnachmittag im Hotel Zur Post in Neubruchhausen unter der Leitung des ältesten Mitglieds des Gremiums, dem Liberalen Jürgen Timm aus Varrel, einstimmig gewählt.

Dörte Meyer erinnerte kurz an ihren Vorgänger, dessen Tod noch einige Umbesetzungen in Ausschüssen und das Nachrücken von Gerhard Albers als Abgeordneter zur Folge hatte, und ging mit den Worten „Weiter geht‘s“ zur Tagesordnung über. Eine ganz gewöhnliche Sitzung sollte es aber nicht werden.

Denn es wurden auch ganz große Themen angegangen – die eigentlich gar nicht zur Debatte standen. Dem Wunsch aus dem Publikum, der Landkreis Diepholz möge den Klimanotstand ausrufen, erteilte Landrat Cord Bockhop eine Absage. Eine solche, derzeit viel diskutierte Selbstverpflichtung, alles politische Handeln dem Schonen natürlicher Ressourcen unterzuordnen, bringe eine schwierige „Regelungstiefe“ mit sich. Der Landkreis mit seinem Klimaschutzkonzept unternehme außerdem bereits viel in diesem Bereich.

Dennoch wurde nun die teilweise Aufhebung des Schutzes des Kellerbergs und angrenzender Landschaftsteile in Rehden, Hemsloh und Wagenfeld zwecks Rodung eines Waldstücks beschlossen. Auf diesen frei werdenden drei Hektar soll ein Steinbruch erweitert werden. Die Grünen wollten das nicht mittragen. Romuald Buryn etwa mahnte: „Es geht darum, ob wir als Landkreis Diepholz die Zeichen der Zeit erkannt haben.“ Jürgen Abelmann schloss sich im Namen der Linken an. Ein bestehendes Landschaftsschutzgebiet dürfe nicht angegangen werden.

Heino Mackenstedt (CDU) aus Rehden sah es anders: Man rede hier von gerade einmal 0,27 Prozent des Gebietes, und es sei eine angemessene Kompensation gefunden worden. Der Weyher Jürgen Borchers (SPD) wies zudem darauf hin, es handele sich lediglich um eine „Monokultur“. Rolf Husmann (FDP) meinte, einige Ersatzmaßnahmen würden oft besser aussehen als das, was vorher weichen musste. Landrat Bockhop warb für diesen Standort als „beste unter den Möglichkeiten“. Denn an dieser Stelle seien bereits Eingriffe in die Natur erfolgt, und es kämen keine neuen anderswo hinzu.

Dörte Meyers Moderationstalent wurde aber besonders beim Auftritt von Thomas Günther Schneider aus Aschen auf die Probe gestellt. Der hatte einen Einspruch gegen das Ergebnis der Landratswahl vom 26. Mai eingereicht. Dieser wurde von der Kreisverwaltung als „unzulässig und unbegründet“ abgewiesen. Schneider führte nun mündlich „Unregelmäßigkeiten beim Jugendamt“ an und beanstandete, er habe neben Cord Bockhop und Harald Wiese von der AfD ebenfalls kandidieren wollen: „Aber mein Name stand dann nicht auf dem Zettel.“ Er habe das Gefühl, es solle „ein politischer Gegner kaltgestellt“ werden. Dass Bockhop als „Landrat für alle“ angetreten war, sei „unlauter Wettbewerb“. Denn wenn sich nur ein einziger Bürger beschwere, treffe das ja nicht mehr zu. Außerdem sei die Wahlbeteiligung, die bei 59,2 Prozent lag, seiner Ansicht nach zu niedrig gewesen für eine demokratische Legitimierung. Erster Kreisrat Wolfram von Lessen als Vorsteher des Kreiswahlausschusses stellte klar, ihm habe keine Bewerbung Schneiders vorgelegen: „Und jetzt wird von Ihnen hier alles Mögliche behauptet.“

Der verärgerte Antragsteller verließ daraufhin pöbelnd den Sitzungssaal, drohte damit, das Ergebnis wegen „Verstößen gegen Völkerrecht“ rechtlich anzufechten. „Sie bleiben nicht amtierend“, rief er in Richtung Bockhop. Begleitet wurde Schneider von zwei uniformierten Polizisten, die die Sitzung überwacht haben, zwei weitere Beamte in Zivil waren auch vor Ort. Landrat Cord Bockhop bestätigte auf Nachfrage, dass die Ordnungshüter wegen Schneider hinzu gebeten worden waren. Er verzichtete aber milde lächelnd darauf, sich zu den Anschuldigungen inhaltlich zu äußern.