Sven Domann (rechts, schwarze Hose) übt mit Trainingspartner Peter Okschade Waffentechniken des Aikidos mit Holzschwertern. (Braunschädel)

Stuhr-Seckenhausen. Vor dem Sport kam harte Arbeit. Sven Domann aus Weyhe weiß das nur zu gut, denn in den vergangenen zwölf Monaten hatte der 44-jährige Elektroingenieur und Kampfsportler alle Hände voll zu tun. In dem Gebäude an der Bundesstraße 6 in Seckenhausen sieht man noch immer – wenige Tage vor der Eröffnung – in vielen Räumen laufende Arbeiten. Am Donnerstag, 3. Oktober, soll alles Wichtige fertig sein, dann möchte Sven Domann seine Aikido Kampfkunstschule eröffnen. „Es wird nicht alles fertig sein“, gibt er zu, aber alle wichtigen Räume, wie der Trainingsraum, die Umkleiden und die Toiletten werden ihm zufolge komplett sein. Zuvor war ein handwerklicher Betrieb hier zu Hause. Um aus den ehemaligen Verkaufs- und Werkstatträumlichkeiten eine Kampfkunstschule zu machen, brauchte es viel: Neu gezogene Wände im Inneren, neue sanitäre Anlagen, der Keller zugeschüttet, neue Hausanschlüsse und einiges mehr. „Die Außenwände sind stehen geblieben, alles andere ist eigentlich neu“, fasst er zusammen.

Ab dem 3. Oktober möchte Sven Domann weit mehr bieten als nur Aikido: „Hier ist alles in einem Haus“, beginnt er aufzuzählen. Kampfsport, Fitnessstudio für „Functional Fitness“, die mehrere Gelenke und Muskelgruppen gleichzeitig beansprucht, und eine Bibliothek mit Büchern über Japan, Aikido, Meditation und vielem mehr. Zusätzlich zu den Aikido-Kursen wird er zum Beispiel auch eine Fallschule anbieten. Fallen ist aufgrund der vielen Würfe ein fester Bestandteil des Aikidos. Aber der Kurs richtet sich auch an alle anderen, die einmal lernen möchten, wie man richtig fällt – eben ohne sich zu verletzten. Hinzu kommt auch eine Art Meditation/Yoga-Kurs. Vorkenntnisse seien für seine Kurse nicht notwendig. Gesundheitlich müsse vor allem der Rücken aufgrund des häufigen Fallens in Ordnung sein. Wenn man hier Probleme habe, solle dies erst mit einem Arzt abgeklärt werden, aber ansonsten stehe dem Aikido fast nichts entgegen.

Brutalen Tritt verweigert

Mehr als 20 Jahre Kampfsporterfahrung bringt Sven Domann nach eigenen Angaben mit. Einige Zeit lernte Domann Judo Träger des orangefarbenen Gurtes. Später probierte er sich in Jiu Jitsu und Jeet Kune Do. Kampftechniken, die auch aus Bruce-Lee-Filmen bekannt sind. Allerdings kam eines Tages der Moment, in dem er selbst aufschreckte. „Tritt mal richtig zu!“, forderte sein Trainer. „Du willst ihm doch das Bein brechen.“ Bis hierhin war es ein ganz normales Training, wie er es bereits Hunderte Male erlebt hatte. Doch der gewünschte Tritt blieb aus. „Ich merkte, dass ich das überhaupt nicht wollte. Ich wollte kein Bein brechen.“ Von hier an stand fest: Eine Veränderung musste her. Also an begann er, sich mit Aikido zu beschäftigen. Seine Vorerfahrung aus dem Judo half ihm, doch er fand nie den rechten Zugang für sich. In Stuttgart probierte er verschiedene Stile aus, doch nirgendwo sprang der Funke über. Doch der pazifistisch-defensive Ansatz des Aikido ließ ihn nicht los. „Ich möchte mich behaupten, ohne andere gewalttätig niederzumachen“, erklärt er sein Bestreben. 1996 fand das Suchen ein Ende: Dento Iwama Ryu Aikido.

Als Begründer des heutigen Aikido gilt der 1969 verstorbene Morihei Ueshiba, der die Kampfkunst der Samurai erlernt hatte. „Über die Jahrzehnte hat er die tödlichen Techniken rausgenommen und durch weichere, sanftere ersetzt“, schildert Domann. Da seine Schüler jedoch immer nur eine gewisse Zeit mit ihm verbrachten, entwickelten sich in der Folge verschiedene Stile heraus. Einer von ihnen war Morihiro Saito, der im gleichnamigen Dorf nahe Tokyo lehrte. Bei seinem Sohn, Hitohira Saito, hat auch Sven Domann gelernt und seinen dritten Dan – eine Art Meistergerade im Kampfsport – in Japan abgelegt. Sein Stil zeichne sich vor allem durch die große Sorgfalt und die Konzentration auf die Grundlagen. „Eine sehr saubere und fundierte Technik“, beschreibt er. Zudem liege ein großer Fokus auf dem Training mit Waffen. Er unterrichtet auch Techniken, um sich vor Angriffen durch Messer zu schützen.

„Ziel bei allen Stilen ist, die Angriffsenergie aufzunehmen und umzuleiten“, weiß der Aikido-Lehrer. „Es geht aber nicht ums Verletzen oder Ausschalten“, betont Sven Domann. „Das Ziel Aikidos ist es nicht, den anderen zu besiegen“, sagt er. „Das Ziel ist es, den anderen sanft zu Boden zu führen und die Sinnlosigkeit des Angriffs vor Augen zu führen.“

Auch heute gebe es noch keine Konkurrenz beim Unterricht der Technik. „Magdeburg oder Gelsenkirchen“, seien die nächsten Standorte von Kampfkunstschulen, die den selben Stil unterrichten. Zuletzt lehrte Sven Domann beim FTSV Jahn Brinkum Aikido und gab seine bereits in Stuttgart gesammelte Erfahrung als Trainer und Kampfsportler an andere weiter. Inzwischen ist er auch schon selbst vier Mal nach Japan gereist, um bei Meistern des Sportes zu lernen. Mit seinem dritten Dan ist auch er längst sehr erfahren. Es gibt zwar noch einige mehr, aber ab dem vierten Dan gilt der Kampfsportler als technisch perfekt. Danach spielen ganz andere Fragen eine Rolle, wie die Anzahl der Schüler.

Für den gebürtigen Stuhrer bricht eine neue Ära an. „Ein Traum geht in Erfüllung“, sagt er. Gerne würde er hauptberuflich als Trainer in seiner eigenen Schule arbeiten, doch bis dahin dauere es sicher noch eine ganze Weile. „Damit sich die Schule rechnet, bräuchte ich mindestens Hundert Schüler.“ Doch selbst jetzt, sei die Kampfkunstschule bereits wie ein zweiter Job, aber einen, den er liebe. „Mein Herz schlägt für Aikido“, gesteht Domann.

Zur Eröffnung der Kampfsportschule findet am Donnerstag, 3. Oktober, von 13 bis 18 Uhr ein Tag der offenen Tür statt. Neben Bier, Bratwurst und reichlich Informationen zum Angebot der Schule wird es auch um 15 Uhr eine Vorführung von Aikido-Techniken geben. Das Studio ist an der Hauptstraße 70 (Bundesstraße 6) in Seckenhausen zu finden.