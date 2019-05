Die Jugendfeuerwehr Leeste räumte am Sonnabend besonders ab. (Gemeindefeuerwehr Weyhe)

Weyhe. Der Leester Brandbekämpfer-Nachwuchs ist der große Gewinner der diesjährigen Gemeindewettbewerbe der Weyher Jugendfeuerwehren am Sonnabend. Insgesamt traten am Feuerwehrgerätehaus Leeste zehn Gruppen an, bestehend aus je neun Mitgliedern. Alle mussten eine Löschübung und einen Staffellauf absolvieren. Die Platzierungen: 1. Leeste 2, 2. Leeste 1, 3. Sudweyhe 3, 3. Kirchweyhe 1, 4. Sudweyhe 1, 5. Sudweyhe 2, 6. Lahausen 2, 7. Dreye, 8. Lahausen 1 und 9. Kirchweyhe 2. Dem Siegerteam aus Leeste wurde am Ende ein großer Wanderpokal überreicht. Aber jedes Team ging mit einer Urkunde nach Hause.