In der Wassermühle des Gut Varrel fühlen sich die Sundown Skifflers zu Hause. (Vasil Dinev)

Stuhr-Varrel. Die Freude bei Thomas Abbe-von Dühren ist groß. Der Moordeicher Bandleader der Skiffle-Rock-Band Sundown Skifflers kann endlich wieder positive Nachrichten von seiner Band verkünden. Nach der coronabedingten Zwangspause wollen die Musiker wieder auftreten und stecken aktuell in den Vorbereitungen für Auftritte in der Varreler Wassermühle. Am Freitag, 30. Oktober, will die Band dort gleich zweimal ihren Skiffle-Rock präsentieren.

Eigentlich finden in der Varreler Wassermühle traditionell die gut besuchten Jahresabschlusskonzerte der Sundown Skifflers, die sich selbst als erfolgreichste Skiffle-Rock-Band des Nordens bezeichnen, statt, berichtet Abbe-von Dühren. In diesem Jahr ist durch Corona aber vieles anders. Auftritte unter anderem beim Sommerfest des Fördervereins Gut Varrel, im Syker Europagarten oder bei anderen Stadtfesten mussten abgesagt werden. Nun freue sich die Band, überhaupt wieder auftreten zu können, sagt Abbe-von Dühren.

Die Band möchte bei den beiden Konzerten wieder ihren sogenannten Washboard-Skiffle-Rock, ein Mix aus klassischen Skiffle-Stücken und bekannten Oldies auch in plattdeutscher Sprache, neu definiert mit Waschbrett, Piano, Gitarre, E-Bass und zwei Sängern, präsentieren. Mit im Gepäck haben die sechs Musiker dann auch ihre neue CD, an der sie derzeit arbeiten, verspricht Abbe-von Dühren. Im nächsten Jahr feiert die Truppe dann ihren 30. Geburtstag.

Die Konzerte in der Wassermühle sollen um 17 und 20 Uhr starten und rund anderthalb Stunden dauern. „Zwischendurch wird einmal durchgewischt“, sagt Thomas Abbe-von Dühren mit Blick auf das notwendige Hygienekonzept für die Veranstaltung. Daher werden die Konzerte auch mit einem reduziertem Publikum auskommen müssen. „Trotzdem ist es endlich mal wieder etwas Positives“, freut sich Thomas Abbe-von Dühren schon jetzt auf den Auftritt in der Wassermühle.

Der Eintritt zu den beiden Konzerten der Sundown Skifflers am Freitag, 30. Oktober, ab 17 und 20 Uhr in der Wassermühle auf Gut Varrel, An der Graft (Zufahrt über den Parkplatz Varreler Feld), beträgt jeweils zwölf Euro. Reservierungen sind telefonisch unter 0 42 21 / 3 91 44 oder per E-Mail an die Adresse vereinsheim-tus-varrel@arcor.de möglich.