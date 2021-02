Stuhr. Taleb Haidar und Mohamed Hussein kennen sich schon fast ihr ganzes Leben. Ihre Familien kommen seit Jahren regelmäßig zusammen. Beide gingen gemeinsam auf die Kooperative Gesamtschule in Brinkum und machten dort ihr Abitur. „Wir sind mehr als nur Sandkasten-Freunde“, sagt Haidar über die Verbindung zueinander. Zu ihrer freundschaftlichen Beziehung ist nun auch die Arbeitsebene dazugekommen. Vor Kurzem haben sich die beiden Brinkumer unter dem Namen Optimum mit einem Personaldienstleister-Büro in Seckenhausen selbstständig gemacht, auch eine zweite Firma zum Transport von Möbeln haben sie gemeinsam gegründet.

Dabei wäre es für die beiden 25-jährigen Brinkumer zunächst fast anders gelaufen. So wollte Hussein nach der Schule eigentlich für ein Jahr in die USA. „Ich konnte ihn aber überzeugen, mit mir nach Göttingen zu gehen“, erzählt Haidar. Dort studierten sie gemeinsam Jura mit dem Schwerpunkt Arbeitsrecht. 2019 schlossen sie ihr Studium mit dem Bachelor ab. Da sie mit diesem Abschluss keine Zulassung als Anwälte bekommen können, machten sich die beiden Gedanken über ihre berufliche Zukunft. „Wir wollten etwas mit Menschen zu tun haben“, blickt Haidar zurück.

Eine Weiterbildung im Bereich Human-Resources-Management in Bremen brachte Haidar und Hussein dann auf die Idee der Personaldienstleistungen wie Arbeitnehmervermittlung und -überlassung. „So können wir durch eigenes Handeln auf die Menschen einwirken“, sagt Haidar. Im Juli 2020 gründeten sie dann ihr Unternehmen an der Delmenhorster Straße 32.

Gerade in Corona-Zeiten sei das nicht so einfach gewesen, fehlte doch oft der persönliche Kontakt zu den potenziellen Kunden, erzählen die beiden. „Es war ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand“, sagt Taleb Haidar. Wichtig sei es da gewesen, Vertrauen aufzubauen. „Unser erster Auftrag war dann ein Kunde aus Seckenhausen. Er hatte seit 15 Jahren nicht mehr mit einem Personaldienstleister zusammengearbeitet“, erzählt Hussein vom Start. Dadurch sei ein gewisser Druck auf die beiden Neulinge in der Branche entstanden, berichten sie. „Unser erster Mitarbeiter ist noch bei uns“, sagt Hussein nicht ganz ohne Stolz.

Derzeit beschäftigen die beiden 15 Mitarbeiter, die sie dann an andere Firmen vermitteln oder überlassen. „Die Kunden bekommen die Mitarbeiter, die sie benötigen“, sagt Haidar. Aktuell vermitteln Haidar und Hussein vor allem Arbeitnehmer in den Bereichen Lager und Logistik, Kundenbetreuung und Pflege, wie Hussein erzählt. „In der Logistik geht es auch um den kaufmännischen Bereich. Durch Corona ist die Nachfrage dort hochgegangen“, sagt er weiter. Aber auch ins Handwerk und Einkäufer vermitteln Haidar und Hussein nach eigenen Angaben.

Zu ihren Kunden zählen die beiden laut eigenen Aussagen „namhafte“ Unternehmen aus der Region. Diese kommen vor allem aus der Gemeinde Stuhr oder aus dem Raum Bremen und Bremerhaven. Aber auch an die Standorte der Kunden in Hamburg, Magdeburg, Köln oder Kiel haben Haidar und Hussein schon ihre Angestellten vermittelt, wie sie erzählen.

Die beiden betonen dabei, dass sie ihre Angestellten „deutlich über den Mindestlohn bezahlen“. „Wir ziehen da nicht den großen Gewinn raus“, sagt Haidar. Er wolle mit seinem Geschäft Menschen helfen, einen guten Job zu finden. „Auch ohne Ausbildung oder einschlägige Berufserfahrung“, sagt Haidar und berichtet vom Beispiel einer Frau, deren Mann noch in der Türkei lebt und der erst nachziehen darf, wenn die Frau ein geregeltes Einkommen in einer gewissen Höhe aufweisen kann. Daher versuche die Firma, ihr ein höheres Gehalt zu zahlen. „Diesen Spielraum haben wir“, sagt Haidar.

Er und sein Geschäftspartner Hussein betonen weiterhin, dass sie sich um ihre Angestellten kümmern. „Wir gucken uns auch die Stellen an“, sagt Hussein. Außerdem haben die beiden nach eigenen Angaben in den meisten Berufen, die sie vermitteln, bereits selbst gearbeitet. So arbeiteten die beiden vor der Pandemie im Vertrieb bei einem Glasfaseranbieter. Ihr Studium finanzierten sie selbst, jobbten in der Gastronomie, im Lager, in einem Callcenter. Auch ein Praktikum im Pflegebereich habe er absolviert, sagt Haidar. „Wir wissen, welche Herausforderungen auf die Arbeitnehmer zukommen“, berichtet er.

Neben ihrem ersten neuen Standbein haben die beiden Brinkumer Freunde sich in der vergangenen Woche auch mit einer zweiten Firma selbstständig gemacht. Unter dem Namen Flix Möbel bieten Haidar und Hussein ein „Möbel-Taxi“ an. Unkompliziert und „innerhalb von zwei bis drei Stunden“ versprechen die beiden den Transport von Möbeln vom Einrichtungshaus zur Wohnung. „Möbellieferungen sind sonst oft mit langen Lieferzeiten oder hohen Kosten verbunden“, erläutert Haidar das Problem. Bei der eigenen Abholung würden dann oft auch Kosten für einen Transporter, der meist für einen ganzen Tag gemietet werden müsse, anfallen. „Außerdem wird ein Führerschein benötigt und einer muss fahren“, sagen die beiden Geschäftspartner weiter. Mit ihrem Unternehmen möchten sie neben den Lieferfahrten aber auch Umzüge, Entrümpelungen oder Haushaltsauflösungen anbieten.

Weitere Informationen zu den beiden Firmen von Taleb Haidar und Mohamed Hussein gibt es im Internet unter www.optimumtxm.de und www.flixmoebel.de.